Десятки детей в школе под Казанью отравились из-за инфицированных поваров

Всего в школе было выявлено до 20 нарушений

Десятки детей в Арском районе РТ в селе Казанбаш отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы, об этом сообщила сегодня замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина

- Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус, - рассказала представитель Роспотребнадзора.

Также были обнаружены и другие нарушения - они касались соблюдения правил санитарно-дезинфекционного режима, нарушения поточности, нарушения соблюдения правил личной гигиены персоналом, не у всех из персонала был в должном объеме пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение. Были выявлены нарушения при использовании инвентаря: для разделки готовых и сырых продуктов использовался один и тот же инвентарь. В школе было выявлено до 20 нарушений.

В школе проведена дезинфекция, занятий до пятницы не будет. Также ведомство направило в суд района материалы на временное приостановление деятельности пищеблока.

Помимо этого, управление планирует привлечь к административной ответственности должностных лиц (поваров) и руководство школы в частности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований").

Напомним, состояние 22 детей оценивается как ближе к удовлетворительному, дети идут на поправку. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с отравлением были госпитализированы ученики 1-9 классов. В школе, где массово отравились дети, пытались сжечь просрочку.

Кстати



Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Вирус имеет высокую заразность, устойчивость к дезинфектантам в обычной концентрации и могут длительно сохранять инфекционные свойства. Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающихся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами.