СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети

Сегодня сотрудники Следственного комитета в ходе расследования дела о массовом отравлении детей задержали 40-летнего директора Казанбашской школы Айдара Сафиуллина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- 13 февраля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в ведомстве.

Ранее в школе были зафиксированы попытки уничтожения еды, по одной из версий, просроченной.

Ведется расследование дел, возбужденных по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности".

Накануне в Роспотребнадзоре РТ сообщили, что 39 школьников отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы. "Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус", - рассказала представитель Роспотребнадзора.