В Казани завтра простятся с найденной мертвой замглавы Минздрава Татарстана

В Казани завтра простятся с 52-летней замминистра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, найденной мертвой накануне вечером, 7 февраля, у себя дома. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

- Прощальная панихида состоится завтра, 9 февраля в 10.00 в здании Казанской государственной медицинской академии (Казань, ул.Муштари, 11), - говорится в сообщении.

Напомним, женщина погибла от восьми ножевых ударов в шею у себя дома в Лаишевском районе в селе Столбище, Следственный комитет рассматривает разные версии случившегося, включая убийство.

Ранее она была отправлена под домашний арест, ее подозревали в том, что она заставляла подчиненных проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней.