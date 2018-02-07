СМИ: была найдена мертвой замглавы Минздрава РТ, которую обвинили в превышении полномочий

Ранее ее отправили под домашний арест

Заместитель министра здравоохранения РТ 52-летняя Елена Шишмарева, которую заподозрили в мошенничестве и превышении должностных полномочий, найдена мертвой в собственном доме. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Официально данная информация не комментируется.

По предварительным данным, она покончила с собой, врачи не смогли ей помочь. Женщина жила в своем доме в Лаишевском районе в селе Столбище.

Напоминим, в минувшую субботу она была отправлена под домашний арест на 2 месяца, по версии следствия, Шишмарева заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.

Шишмарева в суде категорически отрицала свою причастность к совершению преступления, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия.

Расследованием занимался Следственный комитет.