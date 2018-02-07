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СМИ: была найдена мертвой замглавы Минздрава РТ, которую обвинили в превышении полномочий

СМИ: была найдена мертвой замглавы Минздрава РТ, которую обвинили в превышении полномочий
16+
Фото: Бизнес Онлайн
Ранее ее отправили под домашний арест

Заместитель министра здравоохранения РТ 52-летняя Елена Шишмарева, которую заподозрили в мошенничестве и превышении должностных полномочий, найдена мертвой в собственном доме. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. Официально данная информация не комментируется.

По предварительным данным, она покончила с собой, врачи не смогли ей помочь. Женщина жила в своем доме в Лаишевском районе в селе Столбище.

Напоминим, в минувшую субботу она была отправлена под домашний арест на 2 месяца, по версии следствия, Шишмарева заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.

Шишмарева в суде категорически отрицала свою причастность к совершению преступления, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия.

Расследованием занимался Следственный комитет.

N. Vildanov, 07.02.2018, 18:50
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 18:51
Ух ты!!!
А МУСИНУ так слабо?
Лучший комментарий
13
110
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Горожанин07 февраля 2018, 18:56
Мусина так же найдите
7
45
Согласны с автором?
Злобный Аноним07 февраля 2018, 19:02
Мда ... ниточка, за которую потянули, повела СЛИШКОМ далеко >-(
В истории с ТФБ вроде обошлось без трупов, хотя там и не рыли ...
7
66
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ГЕРАСИМ07 февраля 2018, 19:04
Концы в воду
12
50
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:07
Ох ты ж... Видимо, не выдержала натиска. Возможно, ее обвинили в том, в чем она не виновата?
12
54
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:08
Что так сильно испугалась?
28
23
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:08
Жалко женщину. Совсем молодая была. От сумы, да от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Жаль, не все могут с этим справиться
7
54
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:08
Умерла от бесплатного насквозь пронизанного воровством бесплатного здравоохранения? что бы получить после инфаркта группу инвалидности надо во ВТЭК занести 15 тр
21
43
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Мусина так же найдите
Развернуть
и следствие встанет навсегда. Никто никогда ничего не найдет. Он главный подозреваемый
19
13
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Жалко женщину. Совсем молодая была. От сумы, да от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Жаль, не все могут с этим справиться
Развернуть
Жаль что совесть не у всех есть.
3
26
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:13
Инсценировка?
19
14
Согласны с автором?
горожанка07 февраля 2018, 19:19
Кто довел до самоубийства? За 6 млн(это еще не доказали!) слишком нажали, а за десятки миллиардов носятся как с писаной торбой.
0
73
Согласны с автором?
СЭР!07 февраля 2018, 19:22
Ни кто не святой, пусть земля будет пухом и терпение родным и близким, соболезную
9
42
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:24
Ее убила собственная алчность
27
20
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:26
Опять доведение до самоубийства...кто довел, наказать посадить надо...
14
39
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"""07 февраля 2018, 19:26
Жила в селе..жаль ее..кто ВОРует тот не живет в селе..(чиновники)
19
20
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:29
Я конечно понимаю что об ушедшем либо ничего, либо хорошо. Но перейдите по ссылке на новость где её под домашний арест переводят...так люди совсем другое писали нежели сейчас.
20
11
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Я конечно понимаю что об ушедшем либо ничего, либо хорошо. Но перейдите по ссылке на новость где её под домашний арест переводят...так люди совсем другое писали нежели сейчас.
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Не удивлюсь если это одни и те же люди пишут. Лишь бы раздуть.
16
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин07 февраля 2018, 19:42
Освободили должность для кого-то своего?
6
22
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Горожанин07 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Я конечно понимаю что об ушедшем либо ничего, либо хорошо. Но перейдите по ссылке на новость где её под домашний арест переводят...так люди совсем другое писали нежели сейчас.
Развернуть
ну отож. Эти люди из разряда "сказать ишь бы сказать". Получили то, чего так жаждали в комментариях - тут же "я не я и баня не моя".
16
8
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Горожанин07 февраля 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Я конечно понимаю что об ушедшем либо ничего, либо хорошо. Но перейдите по ссылке на новость где её под домашний арест переводят...так люди совсем другое писали нежели сейчас.
Развернуть
Люди, зачем вы так жестоко к женщине? Она все же много хорошего сделала для той же медицины. Разве обучение сотрудников бухгалтерии такое плохое дело? Законы постоянно меняются и каждый год квалификацию не помешало бы поднимать.
11
27
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Кто довел до самоубийства? За 6 млн(это еще не доказали!) слишком нажали, а за десятки миллиардов носятся как с писаной торбой.
Развернуть
СУ СКР они в этом профессионалы, твари!
6
26
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Кто довел до самоубийства? За 6 млн(это еще не доказали!) слишком нажали, а за десятки миллиардов носятся как с писаной торбой.
Развернуть
У всех нервные системы разные. Кто-то пережил бы спокойно, а Шишмарева не смогла. Земля ей пухом
5
19
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гость07 февраля 2018, 19:45
Довели! А все потому, что силовиков у нас вдвое больше, чем в нормальных странах. Настоящих преступников не хватает, а карьеру строить надо. Вот и креативят как могут.
7
30
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Димон07 февраля 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Жила в селе..жаль ее..кто ВОРует тот не живет в селе..(чиновники)
Развернуть
Не ворует тот, кто живет в хрущевках в городе. А кто за городом в своих хоромах....
18
28
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Димон07 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Она не от "неуспевших медиков" умерла, а самостоятельно решила покончить жизнь самоубийством. Разве к этому принудить можно?
Развернуть
Сама себя принудила воровством.
18
10
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Горожанин07 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Мусина так же найдите
Развернуть
И всех остальных сбежавших со своих должностей глав районов
10
16
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Горожанин07 февраля 2018, 19:48
Под землёй сделают деньги счастливее?
9
12
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Горожанин07 февраля 2018, 19:51
а каким образом она с собой покончила? Не написали чота..
Застрелилась из наградного маузера? :-D
6
13
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Димон07 февраля 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Опять доведение до самоубийства...кто довел, наказать посадить надо...
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Сама себя и довела.
20
13
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Димон07 февраля 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Опять доведение до самоубийства...кто довел, наказать посадить надо...
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А може кто то помог. Что бы на суде не всплыли фамилии более высоких персон.
14
38
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Горожанин07 февраля 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Жила в селе..жаль ее..кто ВОРует тот не живет в селе..(чиновники)
Развернуть
Это столбище новом поселке такие хоромы
2
12
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Горожанин07 февраля 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
СУ СКР они в этом профессионалы, твари!
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Кто следователь из какого отдела, кто знает!?
3
16
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Горожанин07 февраля 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Люди, зачем вы так жестоко к женщине? Она все же много хорошего сделала для той же медицины. Разве обучение сотрудников бухгалтерии такое плохое дело? Законы постоянно меняются и каждый год квалификацию не помешало бы поднимать.
Развернуть
Я просто поражаюсь как легко люди могут "переобуться" и ни в чем не разобравшись поднимать гонор. Что тогда(неделю назад) что сейчас. Неделю назад все возмущались что ей лишь домашний арест дают и что только не приписывали, а сейчас она чуть ли не святая из всей шайки во власти и т.д.
15
20
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"""07 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Я просто поражаюсь как легко люди могут "переобуться" и ни в чем не разобравшись поднимать гонор. Что тогда(неделю назад) что сейчас. Неделю назад все возмущались что ей лишь домашний арест дают и что только не приписывали, а сейчас она чуть ли не святая из всей шайки во власти и т.д.
Развернуть
Вы нормальный???! Под ником горожанин сидят сотни разных челов! А вы наивно думаете что одни и те же лица пишут по разному и озвучивают разные мнения ??! ну кроме троллей.
Вы себе льстите -вы один НЕ ХАМЕЛИОН!)
5
8
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Я просто поражаюсь как легко люди могут "переобуться" и ни в чем не разобравшись поднимать гонор. Что тогда(неделю назад) что сейчас. Неделю назад все возмущались что ей лишь домашний арест дают и что только не приписывали, а сейчас она чуть ли не святая из всей шайки во власти и т.д.
Развернуть
Вот именно- вся шайка-лейка во власти, только до них руки коротки, или неправда?
10
10
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:15
Честные в высшее руководство не прорвутся, увы ход туда похоже только по трупам
0
11
Согласны с автором?
Горожанинив07 февраля 2018, 20:16
В бизнесе как патрон в нагане...Пусть земля ей будет пухом соболезнования родным и близким
12
6
Согласны с автором?
роза07 февраля 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Умерла от бесплатного насквозь пронизанного воровством бесплатного здравоохранения? что бы получить после инфаркта группу инвалидности надо во ВТЭК занести 15 тр
Развернуть
нам дали бесплатно...
9
4
Согласны с автором?
Дед07 февраля 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Кто довел до самоубийства? За 6 млн(это еще не доказали!) слишком нажали, а за десятки миллиардов носятся как с писаной торбой.
Развернуть
Опять!!! Сколько можно!
Бастрыкина в отставку, в одном только РТ уже десятки самоубийств по вине его долбанных следователей!
7
18
Согласны с автором?
роза07 февраля 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Честные в высшее руководство не прорвутся, увы ход туда похоже только по трупам
Развернуть
туда приходят честные...а становятся жадными...людская слабость она такая
3
7
Согласны с автором?
роза07 февраля 2018, 20:25
В ответ на комментарий пользователя
Вот именно- вся шайка-лейка во власти, только до них руки коротки, или неправда?
Развернуть
мы все шайки-лейки...все что-нибудь крадут.продают....99 процентов гнус
14
5
Согласны с автором?
роза07 февраля 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Вы нормальный???! Под ником горожанин сидят сотни разных челов! А вы наивно думаете что одни и те же лица пишут по разному и озвучивают разные мнения ??! ну кроме троллей.
Вы себе льстите -вы один НЕ ХАМЕЛИОН!)
Развернуть
вот именно...каждая новость подаётся под таким соусом...чтоб можно было власть пырнуть...не важно что...главное грязью облить...
14
5
Согласны с автором?
роза07 февраля 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Не ворует тот, кто живет в хрущевках в городе. А кто за городом в своих хоромах....
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воруют все...даже живущие в хрущёвках...
10
5
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Горожанин07 февраля 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Вы нормальный???! Под ником горожанин сидят сотни разных челов! А вы наивно думаете что одни и те же лица пишут по разному и озвучивают разные мнения ??! ну кроме троллей.
Вы себе льстите -вы один НЕ ХАМЕЛИОН!)
Развернуть
Да я в целом на картину смотрю. Но все равно считаю что в данный паблик заходят одни и те же люди, как и комментируют лишь единицы, одни и те же. Но вы правы и там и сейчас это в большинстве тролли.
10
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:36
Кто отпустил?!! Судью на МЫЛО!
Сидела бы а КПЗ была бы жива может и показания дала на кого повыше!
11
7
Согласны с автором?
Дед07 февраля 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Опять доведение до самоубийства...кто довел, наказать посадить надо...
Развернуть
Вот это правильно!!
5
10
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
все воруют...в селе особенно
Развернуть
Нет не все. Есть ещё честные в нашей стране! Они заставляют себя не воровать и балдеют от своей чистоты в этом порочном окружении.
0
11
Согласны с автором?
"""07 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
все воруют...в селе особенно
Развернуть
Возможно ВСЕ и что то воруют! Но масштаб -разный! ..и ее жаль..чисто по человечиски..были комменты что она была человеком "не совсем плохим"..возможно это правда..нам неизвестна истинная причина самоуб или убийства. Все не без греха8'-(
4
7
Согласны с автором?
Проказа07 февраля 2018, 20:53
Непросто так она самовыпилилась за 6 лямов. Они того не стоят. Там что-то еще...
И да: чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц!
11
5
Согласны с автором?
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Димон07 февраля 2018, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Возможно ВСЕ и что то воруют! Но масштаб -разный! ..и ее жаль..чисто по человечиски..были комменты что она была человеком "не совсем плохим"..возможно это правда..нам неизвестна истинная причина самоуб или убийства. Все не без греха8'-(
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Бред пишите. Не совсем плихим человеком. А что такое совсем плохой человек? Масштаб разный? Ну да . Ей до главного прокурора, или до премьера далеко. А если сама с собой покончила из угрызений совести, то значит что то в ней было от хорошего человека.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:00
пока борцы с коррупцией собирались бороться, чиновница успела умереть от старости. :(
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Гость07 февраля 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Не ворует тот, кто живет в хрущевках в городе. А кто за городом в своих хоромах....
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Ты ее «хоромы» видел, собака?
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Димон07 февраля 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Люди, зачем вы так жестоко к женщине? Она все же много хорошего сделала для той же медицины. Разве обучение сотрудников бухгалтерии такое плохое дело? Законы постоянно меняются и каждый год квалификацию не помешало бы поднимать.
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Так конечнно дело хорошее. Только она незаконно на этом очень даже неплохо наживалась.
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Гороэанин07 февраля 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Умерла от бесплатного насквозь пронизанного воровством бесплатного здравоохранения? что бы получить после инфаркта группу инвалидности надо во ВТЭК занести 15 тр
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Ну чего вот чушь городить. Я например получил без проблем по астме. Если действительно болен и подпадаешь по требованиям. Просто все хотят на шару пролезть вот и ищут лазейки кому чего дать.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Умерла от бесплатного насквозь пронизанного воровством бесплатного здравоохранения? что бы получить после инфаркта группу инвалидности надо во ВТЭК занести 15 тр
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15 т р - пенсия за 2 месяца. Ужас. Как жить, последнее отнимают. Здоровье и пенсию.
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Горожаниню07 февраля 2018, 21:17
Недавно же проверка была по делу Пиркина, и вот снова суицид! Наказать по ст."доведение до самоубийства"
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Горожанин07 февраля 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Люди, зачем вы так жестоко к женщине? Она все же много хорошего сделала для той же медицины. Разве обучение сотрудников бухгалтерии такое плохое дело? Законы постоянно меняются и каждый год квалификацию не помешало бы поднимать.
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Они и так постоянно учатся, не работают. И толку нет от их учений.
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Веселый Гук07 февраля 2018, 21:18
Мафиози с Италии добрались и до нашей глубинки.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Скорее всего, это было сделано для того, чтобы не портить карьеру родственников.
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Скорее всего её всё равно бы убрали, вот она и решила сама.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну чего вот чушь городить. Я например получил без проблем по астме. Если действительно болен и подпадаешь по требованиям. Просто все хотят на шару пролезть вот и ищут лазейки кому чего дать.
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Пройти комиссию ВТЭК для больного человека - это круги ада. До такой степени всё усложнено, начиная с анализов.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:26
В ответ на комментарий пользователя
воруют все...даже живущие в хрущёвках...
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В хрущевках воруют от безысходности, а на высоких постах миллионы прут из жадности.
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Горожанин07 февраля 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
Ну чего вот чушь городить. Я например получил без проблем по астме. Если действительно болен и подпадаешь по требованиям. Просто все хотят на шару пролезть вот и ищут лазейки кому чего дать.
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Это только ты и непонятно как ты её получил. По сайту тебя не проверить .
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"""07 февраля 2018, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Бред пишите. Не совсем плихим человеком. А что такое совсем плохой человек? Масштаб разный? Ну да . Ей до главного прокурора, или до премьера далеко. А если сама с собой покончила из угрызений совести, то значит что то в ней было от хорошего человека.
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Мой коммент бред, а ваш ??"Перезвон"кристально чистого родника???ты кто такой?? Судить?? Лично не знаком а "глассс" как у вкладчика ТФБ...
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Димон07 февраля 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Люди, зачем вы так жестоко к женщине? Она все же много хорошего сделала для той же медицины. Разве обучение сотрудников бухгалтерии такое плохое дело? Законы постоянно меняются и каждый год квалификацию не помешало бы поднимать.
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Обучение сотрудников бухгалтерии жто хорошо. Плохо за это класть себе незаконно 6 лямов в карман.
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Димон07 февраля 2018, 21:54
В ответ на комментарий пользователя
Ты ее «хоромы» видел, собака?
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А ты, свинья, видел? Скинешь фото?
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Горожанин07 февраля 2018, 21:55
В ответ на комментарий пользователя
))) я имела ввиду что ж в селе жить-то а не в элитном районе казани..если ВОРует..)
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Столбище это почти элитный район, там сотка скока стоит знаешь.. я чуть не упал...хотел купить, но придется.. да и украсть негде..
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Димон07 февраля 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
Ты ее «хоромы» видел, собака?
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Ну за шесть лямов плюс нехилая зп зам министра, я думаю с жилищем у нее проблем не было.
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Димон07 февраля 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Ты ее «хоромы» видел, собака?
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И это только то , что обнаружили. Можно себе представить сколько эта мадам наворовала за все время своей трудовой деятельности?
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Горожанин07 февраля 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
В хрущевках воруют от безысходности, а на высоких постах миллионы прут из жадности.
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Во,правильные слова. Только последние, после запятой.
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Димон07 февраля 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
Мой коммент бред, а ваш ??"Перезвон"кристально чистого родника???ты кто такой?? Судить?? Лично не знаком а "глассс" как у вкладчика ТФБ...
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Я не понял мы на Ты или на Вы? Да лично не знаком. И что? Мне с каждым вором нужно лично познакомиться, чтобы понять, что он вор? Для этого есть полиция. Судя по твоему комменту ты выпил лишнего.
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Горожанин07 февраля 2018, 22:08
120 т.р. раньше стоила инвалидность . У мамы было несколько обширных инфартов , у родных - рак последней 4 ст . Не кто не получил инвалидность ! Чтобы получить инвалидность ,надо иметь крепкое здоровье , чтобы пройти все эти истезания , деньги , связи , подлость и издевательства .
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Горожанин07 февраля 2018, 22:23
Да дело гастронома! Зря согласилася на сотрудничество !! и в тюрьме можно жить!
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Горожанин07 февраля 2018, 22:48
В ответ на комментарий пользователя
Жалко женщину. Совсем молодая была. От сумы, да от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Жаль, не все могут с этим справиться
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52- самый сок.
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Anton Volkov07 февраля 2018, 23:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Александр Сергеевич07 февраля 2018, 23:51
Ну вот назначили русскую на руководящую должность и сразу проворовалась , сажать таких надо , а потом судить ...
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Александр Сергеевич07 февраля 2018, 23:52
Сидеть бы ей счас на нарах ...
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а08 февраля 2018, 00:20
В ответ на комментарий пользователя
Жила в селе..жаль ее..кто ВОРует тот не живет в селе..(чиновники)
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В котедже наверное?
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Горожанин08 февраля 2018, 00:32
О ПОКОЙНЫХ ,ИЛИ ХОРОШО ИЛИ НИКАК .
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Горожанин08 февраля 2018, 00:57
В ответ на комментарий пользователя
О ПОКОЙНЫХ ,ИЛИ ХОРОШО ИЛИ НИКАК .
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о покойных или хорошо, или правду. вот правильная пословица
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Горожанин08 февраля 2018, 00:57
В ответ на комментарий пользователя
О ПОКОЙНЫХ ,ИЛИ ХОРОШО ИЛИ НИКАК .
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тело покажите? или концы в воду? умерла так умерла?
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народ08 февраля 2018, 01:29
печально....система-спрут убрала слабое звено!
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Горожанин08 февраля 2018, 05:56
Клубочек распутываться начал, вот свои и надавили
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