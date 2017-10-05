В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина

Сегодня утром у здания Кабмина собрались вкладчики разорившегося «Татфондбанка». Около 40 человек пришли выразить недовольство по поводу смягчения меры пресечения экс-главе банка Роберту Мусину. Всех собравшихся задержала полиция, среди задержанных много пожилых людей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, активисты находятся в отделе полиции «Вишневский». С ними проводится беседа.

Напомним, что экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Прокуратура РТ с решением суда не согласилась и собирается обжаловать выбор меры пресечения.