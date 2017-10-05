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В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина

В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина
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Фото: ProKazan

Сегодня утром у здания Кабмина собрались вкладчики разорившегося «Татфондбанка». Около 40 человек пришли выразить недовольство по поводу смягчения меры пресечения экс-главе банка Роберту Мусину. Всех собравшихся задержала полиция, среди задержанных много пожилых людей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, активисты находятся в отделе полиции «Вишневский». С ними проводится беседа.

Напомним, что экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Прокуратура РТ с решением суда не согласилась и собирается обжаловать выбор меры пресечения.

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 14:21
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Стас03 февраля 2018, 14:26
Если Мусин все признал-то где деньги?! Его под домашний арест за то, что признался в краже? А потом под амнистию за обещание не воровать впредь и на пмж на Канары?!
0
93
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Горожанин03 февраля 2018, 14:35
Теперь этого вора мусина ещё и защищают! Истинное лицо путинской системы
Лучший комментарий
4
164
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Горожанин03 февраля 2018, 14:38
И правильно! В тюрьму всех этих негодяев!
А Мусина в Швейцарию!
4
60
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Горожанин03 февраля 2018, 14:39
В итоге кинутые еще и сядут )))))))
1
85
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Горожанин03 февраля 2018, 14:49
Жулика в тюрьму!!!! А он банкрот уже...эх, как дорог Мусин кому- то! Китая нет на них.
0
61
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Горожанин03 февраля 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
В итоге кинутые еще и сядут )))))))
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в итоге у них еще раз бабло отнимут
0
38
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Горожанин03 февраля 2018, 14:50
Ужасно. Но сочувствие и сострадание мешают холодному анализу и прогнозированию.
3
6
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Если Мусин все признал-то где деньги?! Его под домашний арест за то, что признался в краже? А потом под амнистию за обещание не воровать впредь и на пмж на Канары?!
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А денег нету! Думаете Мусин один банк грабил?!
Банк был с гос участием, там господин Халиков работал!
Вот и подумайте где теперь ваши денежки;)
0
58
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Горожанин03 февраля 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
В итоге кинутые еще и сядут )))))))
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четных людей вментуру а вора насвободу ох дерьмо же власть от крансогокреля до белого сверху до низу дерьмо все менты дерьмо.
0
44
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Горожанин03 февраля 2018, 14:51
Вот и 37-й пришел>-(
2
32
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 февраля 2018, 14:57
Вот как свои кроные деньги просит нельзя
0
21
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Горожанин03 февраля 2018, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Слишком эмоционально здесь, на праказани, бессмысленные выкрики в пустоту. Не информативно.
Развернуть
а что информативно? толку от информации??? куча информации и изоблачающих фактов ,а в итоге что??? а в итоге ничего!!! вот и остается людям роптать сидеть в инете.
0
27
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Горожанин03 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Слишком эмоционально здесь, на праказани, бессмысленные выкрики в пустоту. Не информативно.
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ты дурак просто ты дурак информативно влатсьпротив народа.Власть против честных людей.И вес..а ты сволота достарости не доживешь сдохнешь в параше утонешь
5
16
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Горожанин03 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Слишком эмоционально здесь, на праказани, бессмысленные выкрики в пустоту. Не информативно.
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ДОЛОЙ ВЫБОРЫ путсь ами за себя голосуют не наша власть это
1
28
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Горожанин03 февраля 2018, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
четных людей вментуру а вора насвободу ох дерьмо же власть от крансогокреля до белого сверху до низу дерьмо все менты дерьмо.
Развернуть
верно
0
12
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 февраля 2018, 15:10
В ответ на комментарий пользователя
а что информативно? толку от информации??? куча информации и изоблачающих фактов ,а в итоге что??? а в итоге ничего!!! вот и остается людям роптать сидеть в инете.
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Правильно, все всё знают - кто и сколько ворует, а результатов ноль. Пока такая власть, так и будет в пустоту. Надо как в Китае - удащливый удащливого прилюдно казнит, вот тогда эффект будет. А так сытый голодного не разумеет, все они крысы и те кто им пятки подлизывает
0
28
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Горожанин03 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
РАБОТАТЬ ПУСТЬ ИДУТ. ВАШИ ВКЛАДЧИКИ.

и своих правителей любят - не только в богатстве и шикований, но в бедности и разорений.

[***]
Развернуть
праивтелей любишь?? да педик ты советыне давай почему ВОР насвободеа честные люди вментуре??А любитьвас иваших необязаны понял скотиан толькопедики любят влатсь нормиальные власть всегда её презирают ИДИ ТЫ НАХ СО СВОЕЙ ВЛАСТЬЮ сдохнешь ты скоро
3
14
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Горожанин03 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
ДОЛОЙ ВЫБОРЫ путсь ами за себя голосуют не наша власть это
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ДОЛОЙ власть воров
0
26
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Горожанин03 февраля 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Жулика в тюрьму!!!! А он банкрот уже...эх, как дорог Мусин кому- то! Китая нет на них.
Развернуть
Вот принесут судье 100 млн.
И что, он не вынесет нужное решение?

Большая часть судей живут тем, что торгуют Законом.
Посмотрите, как они живут.

Только одного судью знаю в Челнах. Живут обычно, скромно.
Остальные в элитных домах и дворцах
0
29
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Горожанин03 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
РАБОТАТЬ ПУСТЬ ИДУТ. ВАШИ ВКЛАДЧИКИ.

и своих правителей любят - не только в богатстве и шикований, но в бедности и разорений.

[***]
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почему надо любить правителей???7ТЫ ненормален. У на свлать народа ане правителей а чиновников надо не любить апрезирать они наши слуги!! а правители у тебя извращенца .Мусина назону ВКЛАДЧИКОВ НА СВОБОДУ тебя в топку
1
8
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 15:26
видим влатсь отпускаетв ора на совбоду а чсетных людей арестовывает .Выходит то власть не граждан.А власть воров
ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ.
0
23
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Вот и 37-й пришел>-(
Развернуть
Нет покачто 17-ый.
0
11
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дядя Вася03 февраля 2018, 15:38
ну, вот. Наши татарстанские властьимущие показали свое истинное лицо.
1
30
Согласны с автором?
Димас люблю пивас03 февраля 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Вот принесут судье 100 млн.
И что, он не вынесет нужное решение?

Большая часть судей живут тем, что торгуют Законом.
Посмотрите, как они живут.

Только одного судью знаю в Челнах. Живут обычно, скромно.
Остальные в элитных домах и дворцах
Развернуть
Честных судей живых не бывает
1
19
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 15:49
ВОТ ПРИВЯЗАЛИСЬ К ЧЕЛОВЕКУ, ОН ВЕДЬ УЖЕ ОТСИДЕЛ ПОЛОЖЕНОЕ : 15 СУТОК ДОМАШНЕГО АРЕСТА. ВСЕ. ИСКУПИЛ 25 МИЛЛИАРДОВ.
3
18
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
праивтелей любишь?? да педик ты советыне давай почему ВОР насвободеа честные люди вментуре??А любитьвас иваших необязаны понял скотиан толькопедики любят влатсь нормиальные власть всегда её презирают ИДИ ТЫ НАХ СО СВОЕЙ ВЛАСТЬЮ сдохнешь ты скоро
Развернуть
Соси кредщик!

уровень жизни падает?? так тебе и надо. возвращайся в 90е. когда на остановке лиаз дырявый ожидал. а на твой бабки мусин пусть шикует.

и да, иди работай. ИДИ РАБОТАЙ !!!БЕСТОЛЧЬ. вместе со своими санными вкладчиками.
11
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
РАБОТАТЬ ПУСТЬ ИДУТ. ВАШИ ВКЛАДЧИКИ.

и своих правителей любят - не только в богатстве и шикований, но в бедности и разорений.

[***]
Развернуть
правителей любят?? да ты педераст сранный мы парвителей ненавидим при чем всегда любят их только педерасты вонюбчие олси ты член мусинский
2
3
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Ужасно. Но сочувствие и сострадание мешают холодному анализу и прогнозированию.
Развернуть
Забыл про анализы? Они замёрзли?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 16:48
И эта власть обещала 80% победы на выборах с каждым днем все меньше людей желающих так проголосовать
0
14
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
А денег нету! Думаете Мусин один банк грабил?!
Банк был с гос участием, там господин Халиков работал!
Вот и подумайте где теперь ваши денежки;)
Развернуть
Халикова на нары!!!
0
16
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Если Мусин все признал-то где деньги?! Его под домашний арест за то, что признался в краже? А потом под амнистию за обещание не воровать впредь и на пмж на Канары?!
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под домашним арестом он, потому что болен, и ему необходимы условия. и признаться дело одно. вывести деньги, которые вывели до -- дело другое
4
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
видим влатсь отпускаетв ора на совбоду а чсетных людей арестовывает .Выходит то власть не граждан.А власть воров
ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ.
Развернуть
логика овер 1000
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
а что информативно? толку от информации??? куча информации и изоблачающих фактов ,а в итоге что??? а в итоге ничего!!! вот и остается людям роптать сидеть в инете.
Развернуть
Есть такая информация, что в лесу живут волки. Для кого-то эта информация сама по себе полезна, чтобы оправдать свое сидение на диване. Но в лес все-таки надо идти. Я про другую информацию.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
видим влатсь отпускаетв ора на совбоду а чсетных людей арестовывает .Выходит то власть не граждан.А власть воров
ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ.
Развернуть
нормально себя вести следует. а не устраивать акции несогласованные с криками, как обычно это происходит у этой компашки недовольных.
10
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
а что информативно? толку от информации??? куча информации и изоблачающих фактов ,а в итоге что??? а в итоге ничего!!! вот и остается людям роптать сидеть в инете.
Развернуть
Мошенники, жулики, воры, бандиты были всегда, при любом строе, власти, в любой стране. И не секрет, что деньги правят миром. Ты сам-то уверен, что не станешь набивать карманы, дай тебе такую возможность? Если ты эмоционален в гневе, почему не будешь эмоционален в соблазнах?
5
3
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:24
https://
2
2
Согласны с автором?
Денис03 февраля 2018, 17:28
Не все там так ясно как пишут. Много же денег было переведено в тфб финанс. Люди эти деньги сами отдавали, без принуждения, на высокий процент позарились.
7
3
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Теперь этого вора мусина ещё и защищают! Истинное лицо путинской системы
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Говорят, внутри черной дыры сингулярность окружает тебя, она повсюду, нет центра, но длится это всего 20 секунд. Где и кто защищает мусина, он мерещиться вам повсюду?
5
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Теперь этого вора мусина ещё и защищают! Истинное лицо путинской системы
Развернуть
Есть законы и грамотные юристы, услуги которых стоят денег. Есть депутаты, которые эти законы творят.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Есть законы и грамотные юристы, услуги которых стоят денег. Есть депутаты, которые эти законы творят.
Развернуть
Депутаты, как известно, избранники народа. В чем проблемы?
0
4
Согласны с автором?
Горожанинммама03 февраля 2018, 18:12
Только как понять слово собираеться.что руки или рукава короткие в отношении честных граҗдан.мухаметзянов икрам.казань.вы наверное поняли куда я вас ...халатное отношение к обязанностям государственной слуҗбы.
0
1
Согласны с автором?
Веселый Гук03 февраля 2018, 18:30
Где Мусинские милиарды,куда он их спрятал?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Халикова на нары!!!
Развернуть
Вова ждёт как проголосует Татристан вот ели выбороры будут провалены тут не только Халиков и горшки посшибают!;)
1
9
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Мошенники, жулики, воры, бандиты были всегда, при любом строе, власти, в любой стране. И не секрет, что деньги правят миром. Ты сам-то уверен, что не станешь набивать карманы, дай тебе такую возможность? Если ты эмоционален в гневе, почему не будешь эмоционален в соблазнах?
Развернуть
Воры и жулики были всегда это правда!
Но мне и многим не нравиться что они теперь пришли к власти и руководят нами!
А это печальная для них перспектива!
0
7
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
нормально себя вести следует. а не устраивать акции несогласованные с криками, как обычно это происходит у этой компашки недовольных.
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Мы ведем себя нормально.Нам конституция ст 31 разрешает собираться.А вотвы выпускаете на волю жилика.И арестовываетечестных граждан обобраных этим жуликам нечитай нотации,неуважаемый ваше место в камере

МЮДи аты нечеловек ПОНЯЛ ты ВОР ВОЛР пошел нах МЫ Нормальны а ты паталогия сдохни тварь
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9
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Горожанин03 февраля 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
нормально себя вести следует. а не устраивать акции несогласованные с криками, как обычно это происходит у этой компашки недовольных.
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мы ведем НОРМАЛЬНО!!! МЫ ВОЗМУЩЕНЫ СГОВОРОМ ВЛАСТЕЙ И ЖУЛИКОВ А ТЫ СКОТИНА..мы СВОЕМ ПАРВЕ А ВЫ ВЫПУСКАТЕ ЖУЛИК АНАСВОБОДУ пошел ты на Х й УРОД ТЫ ЖОПИНОГИ ТЫ УРОД ! мы нормальны и согласывать нам ничегоненадо понял урод? ато нотации читает воришка помособник читает нам правила поведения а врожу не хочешь??а? сноги пороже хочешь ЗАТКНИСЬ!!
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Горожанин03 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Вот и 37-й пришел>-(
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Он давно уже наступил. Вопрос будет ли 38?
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Горожанин03 февраля 2018, 19:35
СМИ это как риелтор. Ему может быть все равно. Так же, он может преподносить тебе информацию оплаченную некоторым кругом людей.
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Горожанин03 февраля 2018, 19:37
За истинной информацией нужно обратиться непосредственно к людям, причем это не драные соцсети.
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Горожанин03 февраля 2018, 19:46
Конечно, случай с ТФБ сильно подрывает доверие к местной власти, поскольку они взяли под опеку этот банк. А не вдаваясь в частные подробности, как и что делалось, по ситуации на март 2016, это недопустимая оплошность, для такой организации.
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Горожанин03 февраля 2018, 19:55
А последующая неопределенность в национальных вопросах, на фоне разворота громких земельных скандалов.
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Горожанин03 февраля 2018, 19:58
Еще имеют наглость читать нотации. Мол надо то надо се. Любить их... мы сейчас тебя так полюбил. Кровью блевать будешь. Ломом в ануус. Честных в ментов ку. А вора на свободу. Зачем вы нужны власть вы не нужны. Вас надо как в 37. Понял ты который призывает любить правителей. Педидираст странный. Ты.
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Горожанин03 февраля 2018, 20:04
И какой-то там политолог гайшин, что ли, об инвестиционной привлекательности. Политологи не сеют и жнут хлеб. Но так же они не питаются праной. Значит кто-то должен их кормить.
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1
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Горожанин03 февраля 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
нормально себя вести следует. а не устраивать акции несогласованные с криками, как обычно это происходит у этой компашки недовольных.
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Люди то нормальны. А ты нет
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1
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Горожанин03 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Еще имеют наглость читать нотации. Мол надо то надо се. Любить их... мы сейчас тебя так полюбил. Кровью блевать будешь. Ломом в ануус. Честных в ментов ку. А вора на свободу. Зачем вы нужны власть вы не нужны. Вас надо как в 37. Понял ты который призывает любить правителей. Педидираст странный. Ты.
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Привет ламповая няша, все уровни в доте прошла?
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Горожанин03 февраля 2018, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Еще имеют наглость читать нотации. Мол надо то надо се. Любить их... мы сейчас тебя так полюбил. Кровью блевать будешь. Ломом в ануус. Честных в ментов ку. А вора на свободу. Зачем вы нужны власть вы не нужны. Вас надо как в 37. Понял ты который призывает любить правителей. Педидираст странный. Ты.
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Проказан, это последняя письня, того кто выпадет в окно завтра. Фиксируйте там.
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Горожанин03 февраля 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Проказан, это последняя письня, того кто выпадет в окно завтра. Фиксируйте там.
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Адекватно подумать, что к тебе притягивает тех или иных людей. Почему твой мир состоит только из этого? Это собственный загон или реальность?
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Горожанин03 февраля 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
почему надо любить правителей???7ТЫ ненормален. У на свлать народа ане правителей а чиновников надо не любить апрезирать они наши слуги!! а правители у тебя извращенца .Мусина назону ВКЛАДЧИКОВ НА СВОБОДУ тебя в топку
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Не обращай внимание, это кадр из тех кто, спину гнет и жопу тужит за копейки из за отсутствия мозгов, потом эти все копейки раздает за воду, электричество и хлеб, а чтобы что то скопить у него не остаётся, короче раб, поэтому ему так важен правитель, ведь на себя он пахать не умеет, а если не будет начальника то как он будет жить? На кого спину рвать и где? Так же он не знает что такое вклад, он не понимает что люди больше могут зарабатывать чем просто на еду и за квартиру, и эти деньги копятся каждый месяц и их нужно где то хранить, рабы все это не понимают, им кирка и гочерга с утра до ночи, в выходные водка и все жизнь удалась
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Горожанин03 февраля 2018, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Не обращай внимание, это кадр из тех кто, спину гнет и жопу тужит за копейки из за отсутствия мозгов, потом эти все копейки раздает за воду, электричество и хлеб, а чтобы что то скопить у него не остаётся, короче раб, поэтому ему так важен правитель, ведь на себя он пахать не умеет, а если не будет начальника то как он будет жить? На кого спину рвать и где? Так же он не знает что такое вклад, он не понимает что люди больше могут зарабатывать чем просто на еду и за квартиру, и эти деньги копятся каждый месяц и их нужно где то хранить, рабы все это не понимают, им кирка и гочерга с утра до ночи, в выходные водка и все жизнь удалась
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Мозги есть у всех. Все дело в извилинах. У тебя она одна, да и та в опе.
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Горожанин03 февраля 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Мозги есть у всех. Все дело в извилинах. У тебя она одна, да и та в опе.
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ты идиот
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Горожанин03 февраля 2018, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Не обращай внимание, это кадр из тех кто, спину гнет и жопу тужит за копейки из за отсутствия мозгов, потом эти все копейки раздает за воду, электричество и хлеб, а чтобы что то скопить у него не остаётся, короче раб, поэтому ему так важен правитель, ведь на себя он пахать не умеет, а если не будет начальника то как он будет жить? На кого спину рвать и где? Так же он не знает что такое вклад, он не понимает что люди больше могут зарабатывать чем просто на еду и за квартиру, и эти деньги копятся каждый месяц и их нужно где то хранить, рабы все это не понимают, им кирка и гочерга с утра до ночи, в выходные водка и все жизнь удалась
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Вот если бы ты потерял миллионов 100, и пришел на проказан, это было бы забавно. Но у тебя ничего нет. Ты живешь в мире больных иллюзий. Возможно, ты Наполеон.
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Горожанин03 февраля 2018, 21:08
Мда. ...
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Горожанин03 февраля 2018, 21:12
Путин за деньгами прилетал?
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Горожанин03 февраля 2018, 21:12
Что случилось, то случилось. Этого уже не исправить. Это время, которого больше нет.
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2
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Горожанин03 февраля 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Что случилось, то случилось. Этого уже не исправить. Это время, которого больше нет.
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Для большинства. Нужно делать выводы.
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Горожанин03 февраля 2018, 21:47
Пошли искать правду, а получили по мордам на свои же деньги. Это сервис для народа по путински.
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4
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Горожанин03 февраля 2018, 22:06
:-( Принцип дежавю
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Горожанин03 февраля 2018, 22:15
Принцип неуместного мнения, оно взаимно.
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Горожанин03 февраля 2018, 22:21
Я много читаю а знаний все нет
Наверно пора прекращать читать сказки
Научные письма и желтых газет
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2
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Ага03 февраля 2018, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
Халикова на нары!!!
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Этого крысеныша на фонарный столб пора пристроить.
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Горожанин03 февраля 2018, 22:31
Вот так и появляются групировки
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3
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Горожанин03 февраля 2018, 22:36
В ответ на комментарий пользователя
Теперь этого вора мусина ещё и защищают! Истинное лицо путинской системы
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Система Баев Татарстана
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Горожанин03 февраля 2018, 22:41
В ответ на комментарий пользователя
ДОЛОЙ ВЫБОРЫ путсь ами за себя голосуют не наша власть это
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Грудинина в президенты!!!
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Горожанин04 февраля 2018, 03:53
В ответ на комментарий пользователя
а что информативно? толку от информации??? куча информации и изоблачающих фактов ,а в итоге что??? а в итоге ничего!!! вот и остается людям роптать сидеть в инете.
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купи и прикопай.
и огород маслом поливай B-|
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Горожанин04 февраля 2018, 03:57
В ответ на комментарий пользователя
Еще имеют наглость читать нотации. Мол надо то надо се. Любить их... мы сейчас тебя так полюбил. Кровью блевать будешь. Ломом в ануус. Честных в ментов ку. А вора на свободу. Зачем вы нужны власть вы не нужны. Вас надо как в 37. Понял ты который призывает любить правителей. Педидираст странный. Ты.
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чо резко заткнулсо? Спеленали? 8-*
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