СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину

Сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения Мусину

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, в том числе с аферой вокруг кредита Центробанка на 3,1 млрд рублей.об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник.

Напомним, 25 января Мусин был экстренно госпитализирован в больницу для осужденных.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Роберту Мусину, его хотят отправить под домашний арест. Рассмотрение ходатайства назначено на 26 января.

Мусин находится в СИЗО с начала марта 2017 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с «Интехбанком» может превысить 100 млрд рублей.