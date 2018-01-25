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СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину

СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину
16+
Фото: "Татар-информ"
Сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения Мусину

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, в том числе с аферой вокруг кредита Центробанка на 3,1 млрд рублей.об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник.

Напомним, 25 января Мусин был экстренно госпитализирован в больницу для осужденных.

Ранее  следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Роберту Мусину, его хотят отправить под домашний арест. Рассмотрение ходатайства назначено на 26 января.

Мусин находится в СИЗО с начала марта 2017 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с «Интехбанком» может превысить 100 млрд рублей.

Люция Кашапова, 26.01.2018, 14:19
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Рамазанов26 января 2018, 14:25
Выборы-чудесная пора. Весной по УДО выйдет?
Лучший комментарий
3
95
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Горожанин26 января 2018, 14:30
Ну, а теперь езжай домой)))
0
31
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Горожанин26 января 2018, 14:32
Под расстрел гада! Сколько людей пострадало из-за этого подлеца!
1
55
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Горожанин26 января 2018, 14:37
А где деньги? "Где деньги, Билли?" ©
0
54
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Нечто26 января 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
А где деньги? "Где деньги, Билли?" ©
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Билли не причем, это с Карла спрос)))))
1
17
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Горожанин26 января 2018, 14:39
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок наказания!!!
1
28
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Горожанин26 января 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок наказания!!!
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в его случае поможет укоротить)))
0
17
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Горожанин26 января 2018, 14:44
Интересно, когда Шаймиев и его окружение признают свою вину перед народом?
3
61
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Горожанин26 января 2018, 14:46
А афера,обман и подсовывание ложных доказательств...потомкам.мухаметзянов икрам.в круговерти своя забудеться среди полученных чинов и званий.
1
7
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Горожанин26 января 2018, 14:49
Абалдееееть - на 3,1 млрд руб. Какой домашний арест? А сколько "туда" отдал, которые не под следствием? Про Халикова что за тишина, или он как железный свидетель проходит?
0
47
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Девиз удащливой семьи Татарстана26 января 2018, 14:50
Где деньги Мусин????!!!
0
37
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Горожанин26 января 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Выборы-чудесная пора. Весной по УДО выйдет?
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Так у него в трудовом договоре было прописано, что должен будет если что отсидеть годика три:-D
0
19
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Правдоед26 января 2018, 14:55
В его случае признание вины освободит от наказания, я вас уверяю.Засчитают СИЗО, потом состояние здоровья, потом выборы пройдут, потом УДО или амнистия в честь чего-нибудь, типа Дня Победы.
0
37
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Горожанин26 января 2018, 15:01
Это как в "Золотом теленке" Ильфа и Петрова, отсужу за умеренное вознаграждение:-D
0
18
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Горожанин26 января 2018, 15:21
Вот оно че аа!! Спустя больше года? Все думал? Ну ты [***]
0
1
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Дмитрий26 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Где деньги Мусин????!!!
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Бабки уже поделены давно и даже освоены !! Мусина скоро отпустят и ему его долю тоже дадут !!
0
21
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Горожанин26 января 2018, 15:35
Признался в том что варенье в детстве воровал у бабушки из серванта? И в том что на красный дорогу переходил в прошлом году?
0
10
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Горожанин26 января 2018, 15:46
Делаем ставки че с ним будет!
0
6
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Горожанин26 января 2018, 15:47
Я ставлю что дадут лет 10 а потом отпустят через год из-за состояния здоровья! Дома сидеть будет, только вот где дом его? Какой остров?
0
13
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Горожанин26 января 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, когда Шаймиев и его окружение признают свою вину перед народом?
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Когда власть народу перейдет.
0
23
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Делаем ставки че с ним будет!
Развернуть
Надо его к Уоюкаеву подселить. Улюкаев.научит его, как раскаиться.
0
17
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Горожанин26 января 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, когда Шаймиев и его окружение признают свою вину перед народом?
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На том свете признают
0
11
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Горожанин26 января 2018, 15:55
А что сразу не признал вину?
Почему бутылку из под шампанского не использовали или противогаз, иголки, наручники, позу ласточки....
1
20
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Горожанин26 января 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
А что сразу не признал вину?
Почему бутылку из под шампанского не использовали или противогаз, иголки, наручники, позу ласточки....
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Ты чё, гитлер что.ле?
13
5
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Ты чё, гитлер что.ле?
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Я нет, у нас только в мвд рт садисты в погонах. Да, кстати могли бы его ещё до самоубийства довести, это менты умеют!!
0
15
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Горожанин26 января 2018, 16:33
Когда власть народу! Ты чё серьезно??? Будет хаос и такого не будет никогда!!
9
4
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Горожанин26 января 2018, 16:56
А вы заметили что после больницы признался,значит двойника нашли,и сейчас двойник сядет,я настоящее чмо будет жить припеваючи.
1
9
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Горожанин26 января 2018, 17:14
берлага сознался.
0
4
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Горожанин26 января 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Когда власть народу! Ты чё серьезно??? Будет хаос и такого не будет никогда!!
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У вас то понос, то судороги. Среднего.не дано. Вы народ за кого принимаете? Все.умные, из народа выходят и их массы видят чего они стоят. Такие люди поступком доказывают свою правоту и ум. Таким люли и будут доверять.Вы сейчас же считаете, что неизвестные в своё время ставленники, вас ведут правильным путем? Да и кстати, оба сам признают, что не хотели быть президентами. И что? В речи одно.,на деле другое.
1
4
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Горожанин26 января 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Я нет, у нас только в мвд рт садисты в погонах. Да, кстати могли бы его ещё до самоубийства довести, это менты умеют!!
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Значит ты Борман! :-D
5
0
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ага26 января 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Я ставлю что дадут лет 10 а потом отпустят через год из-за состояния здоровья! Дома сидеть будет, только вот где дом его? Какой остров?
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Ой,ну вот делать то некуй. Что бы там не было, жил он до ареста лучше, чем вы вместе взятые :-D
0
5
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 18:17
Ну теперь "господин" мусин просим пароли, явки, имена ведь не один же он все это сделал
0
14
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Веселый Гук26 января 2018, 18:52
После выборов выйдет на свободу по амнистии,недолго осталось.
1
5
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Горожанин26 января 2018, 19:04
а не кажется ли вам что чистосердечное связано с визитом Путина?наверняка был разговор с минихановым насчёт тфб.Должен быть козёл отпущения!!!
0
6
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Горожанин26 января 2018, 19:54
Мусин! Верни миллиарды! И Аллах тебя простит, может быть. Грех.тяжелый ты взял на себя и твои.поддельники. Красть деньги у людей, последнее дело в наше тяжелое.время. Ты потерял доверие масс.
0
10
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Горожанин26 января 2018, 22:57
Путину во время визита подарили знак властелина, показали новый стратегический бомбардировщик..... то есть "задобрили"
и под шумок наверняка "замолвили словечко" за своего......
глядишь после выборов по амнистии выйдет "за активное содействие следствию"
а потом подаст на банкротство и все
через годик через доверенных лиц в ТатИНКе и других фирмах вернется на олимп как Мингазов и сыновья
0
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Mark Sokolov27 января 2018, 00:17
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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