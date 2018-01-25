Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили под домашний арест

Прокуратура будет обжаловать данное решение

Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщают СМИ.

О переводе Мусина на домашний арест ходатайствовал следственный комитет, заявив, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура будет обжаловать решение суда:

— Сегодняшнее судебное решение об изменении меры пресечения обвиняемому Мусину будет обжаловано прокуратурой республики в апелляционном порядке. Считаем данное решение необоснованным, — сказал он.

Напомним, Роберт Мусин был арестован 3 марта 2017 года. По версии следствия, обвиняемый в том числе причастен к хищению у ЦБ кредитов на 3,1 млрд рублей. В одно дело были объединены более 20 эпизодов, ущерб по которым превысил 50 млрд рублей.