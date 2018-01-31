Обыски в Минздраве РТ: на допрос в СК доставлена заместитель министра

Сегодня в министерстве здравоохранения РТ прошли обыски, а заместителя министра Елену Шишмареву доставили на допрос в Следственный комитет, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

В министерстве здравоохранения РТ порталу ProKazan.ru не стали комментировать данную информацию.