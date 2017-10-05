По делу о мошенничестве Минздрава РТ арестовали завкафедрой КФУ

Заведующая кафедрой человеческих ресурсов института управления, экономики и финансов КФУ Елена Фахрутдинова отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве замминистра здравоохранения РТ. Меру пресечения выбирал сегодня Советский районный суд Казани.

Как считает следствие, Фахрутдинова дружила с заместителем министра здравоохранения Еленой Шишмаревой и могла заключать договоры на оказание услуг курсов по повышению квалификации экономических сотрудников медучреждений в образовательном центре «ИПК прогресс», к которому Фахрутдинова имела отношение.

Предварительно с 2015 по 2017-е годы между сотрудниками медучреждений и компанией заключено более 300 договоров на сумму более 8 миллионов рублей, из которых 5 миллионов оказались на счетах ИП Фахрутдиновой.

Адвокат Фахрутдиновой просил отпустить подозреваемую под подписку о невыезде или отпустить под залог в 5 миллионов рублей. Суд оставил Фахрутдинову под домашним арестом до 1 апреля.

Напомним, что в министерстве здравоохранения РТ прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Следствие считает, что Шишмарева заставляла проходить сотрудников курсы повышения квалификации в связанных с ней организациях. Свою вину она не признала.