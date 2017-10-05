В Казани признали банкротом экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина

Исковое заявление о признании Мусина банкротом зарегистрировано судом 1 августа 2017 года

Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина банкротом, об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Признать Роберта Мусина несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реструктуризации, - цитирует ТАСС слова представителя суда.

Исковое заявление о признании Мусина банкротом зарегистрировано судом 1 августа 2017 года. Сумма исковых требований - 16,79 млн рублей, истцом выступил Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Напомним, ранее Мусина отправили под домашний арест. Он признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества. Он был арестован 3 марта 2017 года.