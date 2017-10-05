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В Казани признали банкротом экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина

В Казани признали банкротом экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина
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Фото: "Татар-информ"
Исковое заявление о признании Мусина банкротом зарегистрировано судом 1 августа 2017 года

Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина банкротом, об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Признать Роберта Мусина несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реструктуризации, - цитирует ТАСС слова представителя суда.

Исковое заявление о признании Мусина банкротом зарегистрировано судом 1 августа 2017 года. Сумма исковых требований - 16,79 млн рублей, истцом выступил Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Напомним, ранее Мусина отправили под домашний арест.  Он признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества. Он был арестован 3 марта 2017 года. 

N. Vildanov, 02.02.2018, 16:07
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Человек02 февраля 2018, 16:14
Браво
0
31
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Нечто02 февраля 2018, 16:15
Псевдо банкрот! Его потрясти, пачками деньги вылезут. Тут за копейки приставы бегут, а этот обворовал народ и его признали банкротом? Где логика а?
Лучший комментарий
0
125
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Горожанин02 февраля 2018, 16:17
Аплодисменты! Идеальный итог для России
0
75
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Горожанин02 февраля 2018, 16:23
вот вам не стыдно, а? глумежь над простыми людьми ведь. банкрот , прям нет никакого имущества у него!
0
55
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Горожанин02 февраля 2018, 16:23
Опозорил весь аул
0
45
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Горожанин02 февраля 2018, 16:28
Что то сумма маловата8-|
Имущества конечно "юг", денег "юг" - да он голодранец!!!
ВАГИЗОВ №2
0
40
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Горожанин02 февраля 2018, 16:29
Еще чуть чуть и на свободу с чистой совестью.
0
61
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Ага02 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Еще чуть чуть и на свободу с чистой совестью.
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После выборов, по амнистии снимут судимость, если успеет "осудиться". Если нет, то к Улюкаеву поедет.
0
20
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Горожанин02 февраля 2018, 17:01
Чудненько! Браво!
0
18
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Горожанин02 февраля 2018, 17:01
В России мошенников становится быть модно
0
31
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Горожанин02 февраля 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Еще чуть чуть и на свободу с чистой совестью.
Развернуть
Как вамин мингазов в итоги у него 1 евро и 100руб окажется
0
25
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Горожанин02 февраля 2018, 17:13
Пусть почку продаст в счет долгов.
0
23
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Горожанин02 февраля 2018, 17:27
От тюрьмы и от сумы не зарекайся!
2
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 17:34
Нечестно , бедного и нищего в тюрьму сажать. Незачто.
2
14
Согласны с автором?
Михаил02 февраля 2018, 18:01
Если и дальше так пойдет, кому-то придется извиниться и ещё медаль дать.
0
21
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Дмитрий02 февраля 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Псевдо банкрот! Его потрясти, пачками деньги вылезут. Тут за копейки приставы бегут, а этот обворовал народ и его признали банкротом? Где логика а?
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А закон о банкротстве они специально для себя придумали , что бы воровать вагоеами а потом банкротами становиться !!! Ведь с обычного человека за копейки ни слезут , последнюю шкуру снимут , а еще могут из дома выгнать !!
0
36
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Горожанин02 февраля 2018, 18:17
Такая харкотина в само государство
0
13
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Алексей02 февраля 2018, 18:47
В Китае бы расстреляли давно, а у нас под домашний арест бедолагу
0
21
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Горожанин02 февраля 2018, 18:48
Все идем на выборы и голосуем за Владимира Владимировича, чтоб и дальше всяких этих Мусиных банкротами признавали!!!! :-D
0
23
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Горожанин02 февраля 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Как вамин мингазов в итоги у него 1 евро и 100руб окажется
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Зато сынок мингазовский птицефабрикой заведует, да теперь маслозавод купил
0
17
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Горожанин02 февраля 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Все идем на выборы и голосуем за Владимира Владимировича, чтоб и дальше всяких этих Мусиных банкротами признавали!!!! :-D
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На выборы идем, но голосуем так чтобы власть обещанных 80% не набрала
0
17
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Андрей Иванович02 февраля 2018, 19:05
Тварь!!! Наше предприятие "оставило" ему 55 миллионов!!! Сидели без зарплаты 2 месяца.
0
21
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Горожанин02 февраля 2018, 19:14
сюки беспредел
0
4
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Гость02 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Опозорил весь аул
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Ничего подобного! Аул его поддержал, видишь какую отмазку придумали.
0
13
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Горожанин02 февраля 2018, 19:23
...стырил общие деньги...а на таксиста свалил...
0
5
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Горожанинммама02 февраля 2018, 19:23
Только не думай роберт.
0
3
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Горожанин02 февраля 2018, 19:28
Воровать вагонами выгодно у нас, максимум пальчиком погрозят..поржал над собой - ведь поверил, что реально срок впаяют)))
0
9
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Я02 февраля 2018, 19:29
Издевательство над людьми.Где публичные расстрелы на площади по субботам ! Ему ещё медаль дадут в итоге.
0
12
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Горожанин02 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Издевательство над людьми.Где публичные расстрелы на площади по субботам ! Ему ещё медаль дадут в итоге.
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Медаль "за заслуги перед татарстаном" вроде ворам этот медаль дают
0
12
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Горожанин02 февраля 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Аплодисменты! Идеальный итог для России
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А в СССР, его бы просто расстреляли и закопали как собаку.
1
12
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Горожанина02 февраля 2018, 21:10
А куда дел ворованные миллиарды
0
3
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Горожанина02 февраля 2018, 21:12
Вор вору. Гланды не выклюет
0
5
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Люди02 февраля 2018, 21:23
Браво. Я в а.х.у.е
0
4
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серега02 февраля 2018, 21:24
чем больше украл,тем меньше дадут.россия
0
3
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Горожанин02 февраля 2018, 23:04
Что и следовало ожидать. Даже сомнений не было, что найдется лазейка, чтоб Мусин не сел. Гуманизм налицо. Отчего же не простить других россиян, живущих от зарплаты до зарплаты, имеющих задолженности по кредитам-коммуналке?
0
5
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Горожанин02 февраля 2018, 23:06
Отмазался жирняга
0
1
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роза02 февраля 2018, 23:19
сдохни [***]
0
1
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роза02 февраля 2018, 23:36
может кричать что он" бог" бля.....хоть бы тебе снились миллиарды..... обездоленных стариков кредиторов бегали за тобой ублю...
0
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Горожанин02 февраля 2018, 23:42
В ответ на комментарий пользователя
вот вам не стыдно, а? глумежь над простыми людьми ведь. банкрот , прям нет никакого имущества у него!
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Доказательств нет,так про любого можно сказать!
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 23:42
В ответ на комментарий пользователя
сдохни [***]
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Ведьма
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 23:44
В ответ на комментарий пользователя
Издевательство над людьми.Где публичные расстрелы на площади по субботам ! Ему ещё медаль дадут в итоге.
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Как не стыдно такое писать.Бессовестная!
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иван лукин02 февраля 2018, 23:55
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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