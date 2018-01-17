В КАИ извинились перед студентами за сообщения об обязательной явке на встречу с Путиным

В вузе отметили, что никого из студентов не принуждают идти на празднование дня студенчества

В КНИТУ-КАИ сообщили о том, что извинились перед студентами вуза за ошибочные сообщения об обязательной явке на встречу с президентом России Владимиром Путиным, об этом сообщили ProKazan.ru в пресс-службе вуза.

В ходе внутренних разбирательств выяснилось, что передача информации студентам была совершена не очень корректно, а именно было неправильно составлено сообщение для некоторых групп, информирующее студентов о предстоящем мероприятии, что повлекло за собой ошибочное суждение у обучающихся.



Мы приносим свои искренние извинения перед нашими студентами от имени студенческого совета КНИТУ-КАИ и управления внеучебной работы за данный случай некорректного информирования обучающихся, и с уверенностью хотим всех заверить, что подобная "информация" ни с кем не обговаривалось, и уж тем более не планировалась специально, - говорится в официальном ответе студенческого совета вуза.

В вузе отметили, что никого из студентов не принуждают идти на празднование дня студенчества.

При этом, по данным начальника управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ирины Халитовой, на сегодняшний день желающих попасть на мероприятие студентов оказалось даже больше, чем планировалось.

Напомним, ранее в соцсетях появились скриншоты сообщений, в которых студентам обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с Путиным. После выяснилось, что замдиректора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие, отправил старостам групп некорректное сообщение, действуя вне своих компетенций и полномочий, не согласовав текст сообщения с руководством института.