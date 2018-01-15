СМИ: в Казани студентам обещают прибавить балл на экзамене за посещение встречи с Путиным

В Казани студентам КНИТУ-КАИ обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет «ОВД-Инфо».

Сообщения об этом появились накануне в соцсети в группе «Команда Навального-Казань».

- В группу штаба написали несколько студентов КАИ. Студентов сгоняют на встречу с президентом Путиным, которая пройдёт 25 января. И отказаться якобы нельзя, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если студент придет на встречу, то ему прибавят 1 балл на экзамене, если нет — вычтут.