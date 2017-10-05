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В КАИ признали подлинность сообщений о начислении студентам баллов за встречу с Путиным

В КАИ признали подлинность сообщений о начислении студентам баллов за встречу с Путиным
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Фото: kremlin.ru
По данному факту начата служебная проверка

В КНИТУ-КАИ признали подлинность сообщений, в которых студентам обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на директора Института компьютерных технологий и защиты информации (входит в КНИТУ-КАИ) Владимира Трегубова.

- К сожалению, замдиректора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие,  отправил старостам групп некорректное сообщение, действуя вне своих компетенций и полномочий, не согласовав текст сообщения с руководством института, - сообщил Владимир Трегубов.

По его словам, в действительности ни о каком добавлении или уменьшении баллов на экзамене за участие во встрече с Путиным не может быть и речи, так как "оценки студенты получают только за знания".

По данному факту в вузе начата служебная проверка.

Напомним, 25 января в Казани Владимир Путин прочитает лекцию перед студентами в "Татнефть Арене". Предвыборный штаб Путина откроется на улице Петербургской, в здании 50, корпус 23. 

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.

N. Vildanov, 17.01.2018, 17:15
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 17:16
Ну да конечно:-D
1
19
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Дмитрий17 января 2018, 17:21
Тьфу лизаблюды !! Сами уже ни знают как ввести в заблуждение !! Что он там вообще может сказать по существу и сути ?? Уже давно все сказано и ни чего ни сделано самое главное !! Хотя може научить, врать и уходить от не удобных вопросов !!
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2
40
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Горожанин17 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Где хохлобендеровцы, почему молчат? Про боярышник, балалайки и медведей - перерыв на обед?
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Перерыв на рукоблудие, восторг получают от проделанной за день работы на проказане
9
9
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Горожанин17 января 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Перерыв на рукоблудие, восторг получают от проделанной за день работы на проказане
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Они, что обедают и рукоблудничают одновременно? Вот это профи!
8
7
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Горожанин17 января 2018, 17:32
Ректора в отставку!
0
22
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Горожанин17 января 2018, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Мы за Путина! хорошие он мужик!, работящий!:-D
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Димас, дело говоришь.
18
11
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деревенщина17 января 2018, 17:35
Демократия и свобода не покупается за баллы и за бутылочки около сельских советов.
4
14
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Горожанин17 января 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
А, что про боярышник не написал? Незачет.
6
7
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Горожанин17 января 2018, 17:40
У меня сестра - математик , ни когда не поддавалась не на какие авантюры ректора , завкафедры , принципиально не отпускала студентов на ШОУ , сборища , не ставила отметки по просьбе родителей , руководства . НО сильно портила свое здоровье и наживаются много неприятностей ! Но таких , как она кажется в её окружение не было.
2
12
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Дед17 января 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Мы за Путина! хорошие он мужик!, работящий!:-D
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Он тебе ящик пива обещал после выборов?:-D
3
13
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горожанин17 января 2018, 17:43
Димас,он тебя имеет что ли ,за него глотку дерешь .хотя он всю Россию ёб*т.
4
11
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Горожанин17 января 2018, 17:46
Уволить надо замдиректора института по воспитательной работе. Он хотел на встречу с президентом пригласить тех, кто на отчисление, опозорить хотел ВУЗ. Диверсант какой-то.
2
13
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Горожанин17 января 2018, 18:01
Ничего нового, типичные русские реалии
6
8
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Горожанин17 января 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Ничего нового, типичные русские реалии
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Нищита и безнадега безпросветные ?
7
3
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Горожанин17 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
А, что про боярышник не написал? Незачет.
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Потом тебе напишут...
ты только не плачь,
Сдашь бутылки купишь мяч...а потом и его пропьешь
5
4
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Ирина17 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
У меня сестра - математик , ни когда не поддавалась не на какие авантюры ректора , завкафедры , принципиально не отпускала студентов на ШОУ , сборища , не ставила отметки по просьбе родителей , руководства . НО сильно портила свое здоровье и наживаются много неприятностей ! Но таких , как она кажется в её окружение не было.
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Она у вас в КАИ преподает?
1
5
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Горожаеин17 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Мы за Путина! хорошие он мужик!, работящий!:-D
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И зарплата у него как у нас 31,5 тысяч рублей. И на пенсию выйдет будет на уровне МРОТ получать.:-P
0
6
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Горожаеин17 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Мы за Путина! хорошие он мужик!, работящий!:-D
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Вы это те, как тебя называет ''ага ''? :-D:-D
2
3
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Горо17 января 2018, 18:27
Заврались единорасы совсем , и никого не уволят , все при кормушке останутся
1
10
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Горожанин17 января 2018, 18:50
Грудинин?
3
5
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Горожанин17 января 2018, 19:05
ТВАРИ
0
6
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Горожанин17 января 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Грудинин?
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А что Грудинин, его так поносят, что точно надо за него голосовать, гос СМИ даже всяких подобных Собчак так не опускают
2
3
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Горожанин17 января 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
А что Грудинин, его так поносят, что точно надо за него голосовать, гос СМИ даже всяких подобных Собчак так не опускают
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Да ладно. Грудинин такой же спойлер как и все остальные. Пройдут выборы и его отошлют дальше клубнику выращивать. Он даже в своей партии нужен никому не будет как и Прохоров в свое время и Титов и вся остальная массовка.
2
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1317 января 2018, 20:03
путин так и будет до смерти править. как шаймиев. и ни чего вы не сделаете. потому что нету сейчас народа. есть толпа!!!! всех кто мог на выборах противостоять путину давно убрали. и к выборам одни клоуны допускаються что бы кроме путина выбирать не чего было.
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Горожанин17 января 2018, 20:26
Наверное это придумал не лично Путин
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Алина Козьмина17 января 2018, 20:39
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Алина, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
0
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Горожанин17 января 2018, 20:49
ага, как бы не так, замдиректора будет отсебятиной заниматься. ясно что указания идут из кремля через минобр и до старост. киздят как дышат. все в путинском стиле.
0
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Горожанин17 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Мы за Путина! хорошие он мужик!, работящий!:-D
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Давай я тебя обоссу
0
2
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Горожанин17 января 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Алина, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Горловой есть,сколько?
1
0
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Горожанин17 января 2018, 21:13
А кремлеботы кричали что это вброс
0
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Димон17 января 2018, 21:23
Как же надоела за 27 дет эта физиономия. И все, что с ней связано№ Неужели еще 6 лет любоваться придется?
0
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Димон17 января 2018, 21:25
Извиняюсь. За 17 лет.
0
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