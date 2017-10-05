В КАИ признали подлинность сообщений о начислении студентам баллов за встречу с Путиным

По данному факту начата служебная проверка

В КНИТУ-КАИ признали подлинность сообщений, в которых студентам обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на директора Института компьютерных технологий и защиты информации (входит в КНИТУ-КАИ) Владимира Трегубова.

- К сожалению, замдиректора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие, отправил старостам групп некорректное сообщение, действуя вне своих компетенций и полномочий, не согласовав текст сообщения с руководством института, - сообщил Владимир Трегубов.

По его словам, в действительности ни о каком добавлении или уменьшении баллов на экзамене за участие во встрече с Путиным не может быть и речи, так как "оценки студенты получают только за знания".

По данному факту в вузе начата служебная проверка.

Напомним, 25 января в Казани Владимир Путин прочитает лекцию перед студентами в "Татнефть Арене". Предвыборный штаб Путина откроется на улице Петербургской, в здании 50, корпус 23.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.