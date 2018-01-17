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Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры

Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры
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Фото: Ольга Плешкова
Возможность дальше проживать в доме не рассматривается, однако жильцам может быть предложена альтернатива

Исполком предложил жителям Мергасовского дома, которые отказываются съезжать в "Салават Купере", сесть за стол переговоров. Сегодня в Вахитовском районном суде должно было состояться рассмотрение дела о возможном выселении жильцов из дома, признанного аварийным. Однако заседание было отложено по ходатайству исполкома.

Как пояснила представитель исполкома в разговоре с с жильцами, вопрос о возможном возвращении жителей обратно даже не рассматривается. Однако вполне возможно, людям будет предложена альтернатива.

- Либо будет предложено другое жилье, либо выкупная стоимость по оценке, либо мы оставляем то жилье, которое сейчас предлагается. В любом случае будет расселение. По закону в случае если дом признан подлежащим капремонту и реконструкции, граждан должны временно отселить. Если он признан аварийным, то мы должны полностью отселить людей. Потому что неизвестно, какое назначение объекта будет после реконструкции. Вполне возможно, что это будет нежилое помещение.

Почему нельзя предоставить людям временное жилье, а после реконструкции вернуть в свои же квартиры представитель исполкома пояснила, что, скорее всего, ремонт будет проводиться с привлечением инвестиций.

- Город за собственный счет вообще не сможет провести реконструкцию, предположительно это будет осуществлять инвестор. А если это будет инвестор, тогда он будет собственником помещений, - пояснила представитель исполкома.

Жительница доме Елена переживает, что оставит дом, в котором прожили три поколения ее семьи. Ее с больной матерью выселяют на 15-й этаж в Салават Купере.

- Мы прожили в этом доме всю жизнь, мой отец здесь родился, - рассказывает Елена. - Мы жили в коммуналке, потом жили с соседями, потом в переехали в трехкомнатную. При мне он даже рушился, я была школьницей, когда на моих глазах упал угол дома. Понимаете, мы поколениями жили в центре города, а теперь нас выселяют в деревню. У меня больная мама, которая еле ходит! А ближайшая больница в Васильево! Да я даже не довезу ее туда!

Напомним, что в Казани выселяют жителей Мергасовского дома, того самого «страшного дома» по адресу Дзержинского, 18, расположенного прямо напротив парка Черное озеро. Жители отказываются переезжать из центра Казани на окраину в ЖК «Салават Купере», который им предлагают взамен. Около 10 семей до сих пор надеются отстоять свое право жить в родных стенах.

Ольга Плешкова, 18.01.2018, 16:58
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 17:04
вот видите уже какие -то положительные сдвиги в деле!!! не зря отказались съезжать! конечно жаль, что когда отреставрируют не вернут всех жильцов обратно - это самый честный вариант был бы.
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Горожанин18 января 2018, 17:21
"предположила представитель исполкома, пояснила представитель исполкома." Д.б.
2
5
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Горожанин18 января 2018, 17:22
Единственный смысл бороться, это жилье в центре города. Но если люди не сьедут, ремонта не будет, а это чревато жизнями людей! Тут не должно быть жалости. Салават Купере далеко, это да, зато там тихо и нет суеты!
16
8
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Горожанин18 января 2018, 17:24
Если будут артачиться - вообще без жилья останутся
17
8
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Горожанин18 января 2018, 17:26
Их переселят только в государственный жилищный фонд. Не потому что он хуже, а потому что инвесторы коммерческой застройки ждут другой прибыли. И нет никакого законного права заставить их продать дешевле. А если исполком будет покапать им недвижимость по коммерческой цене, это будет нецелевое расходование бюджетных средств. Придет некий Иван Климов и скажет ай-яй-яй, и сделает а-та-та.
0
8
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Горожанин18 января 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Что с ними разговаривать?? Надо было мистеру Кочерга заорать: "Эй, Бритый, погнали!!!!"
И кочергой айда пошёл, айда пошёл!!!
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Лысый от паленки загнулся, в больничке лежит. Кочерга бухает с школьниками блейзуху.
1
9
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Кочерга18 января 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Единственный смысл бороться, это жилье в центре города. Но если люди не сьедут, ремонта не будет, а это чревато жизнями людей! Тут не должно быть жалости. Салават Купере далеко, это да, зато там тихо и нет суеты!
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Сам живи в Салават купере, у меня пятишка и блейзера полный баттл
2
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Горожанин18 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Зачем вы их жалеете? просто цену набивают за свою развалюху
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Согласен с тобой, я считаю цена жизни прежде всего
9
3
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Горожанин18 января 2018, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Согласен с тобой, я считаю цена жизни прежде всего
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Если купили жилье в самом центре, значит деньги есть, курят себе еще, вообще ничего не давать, выкинуть на мороз
12
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Горожанин18 января 2018, 17:36
Пусть альтернативу в центре дают,в дом зеленый рядом с дворцом земледелия например.
0
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Злобный Аноним18 января 2018, 17:36
"нас выселяют в деревню. У меня больная мама, которая еле ходит! А ближайшая больница в Васильево! Да я даже не довезу ее туда!"(с)

Серьёзно? ??? В Васильево есть больница? И туда возят больных из Казани? Чего-то не верю!!! >-(
6
8
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Горожанин18 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
вот видите уже какие -то положительные сдвиги в деле!!! не зря отказались съезжать! конечно жаль, что когда отреставрируют не вернут всех жильцов обратно - это самый честный вариант был бы.
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Город не будет реставрировать! Реставрацией может заняться только частный инвестор, а ему на кой нужно вам бесплатно дом ремонтировать???
0
7
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Рамиль Бикмуллин18 января 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
"нас выселяют в деревню. У меня больная мама, которая еле ходит! А ближайшая больница в Васильево! Да я даже не довезу ее туда!"(с)

Серьёзно? ??? В Васильево есть больница? И туда возят больных из Казани? Чего-то не верю!!! >-(
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Салават Купере на границе с Зеленодольским районом - он через дорогу буквально. Поэтому могут приписать к Васильево - там есть больница
0
5
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Горожанин18 января 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Если купили жилье в самом центре, значит деньги есть, курят себе еще, вообще ничего не давать, выкинуть на мороз
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Если бы город ремонтировал, то вернулись бы обратно в квартиры. А так...хотя не знаю. Вообще очень дорого делать там ремонт даже инвесторам. Но жить в аварийном доме не вариант. А плакаться, что теперь не в центре квартиры...ну фиг с ним с центром. За то квартира новая будет
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Горожанин18 января 2018, 17:48
Что тут все так за них распережевались? У верен, что если у вас будут типа подобные проблемы, ни лысый, ни с кочергой, за вас переживать не будут! Им будут по-фигу ваши проблемы...
6
2
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Горожанин18 января 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Если бы город ремонтировал, то вернулись бы обратно в квартиры. А так...хотя не знаю. Вообще очень дорого делать там ремонт даже инвесторам. Но жить в аварийном доме не вариант. А плакаться, что теперь не в центре квартиры...ну фиг с ним с центром. За то квартира новая будет
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Дать неделю, чтобы барахло вывезли и снести бульдозером
10
4
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Горожанин18 января 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
Их переселят только в государственный жилищный фонд. Не потому что он хуже, а потому что инвесторы коммерческой застройки ждут другой прибыли. И нет никакого законного права заставить их продать дешевле. А если исполком будет покапать им недвижимость по коммерческой цене, это будет нецелевое расходование бюджетных средств. Придет некий Иван Климов и скажет ай-яй-яй, и сделает а-та-та.
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верно пишите. Это нужно тоже понимать. Не ради забавы же переселяют в Салават Купере
7
1
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Горожанин18 января 2018, 18:02
Еще бы в Зеленодольск предложили переселиться ))))
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Горожанин18 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Зачем вы их жалеете? просто цену набивают за свою развалюху
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никто их не жалеет. все против несправедливости!!! Им предлагают жилье в ж мира, разве это нормально.
0
15
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Горожанин18 января 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Зачем вы их жалеете? просто цену набивают за свою развалюху
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И довел до такого состояния город!!! почему не проводили кап ремонт? потому что понимали можно будет неплохо подзаработать на аварийности.
1
14
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Лена18 января 2018, 18:10
Вот так и мы. Платим годами за капремонт, его годами не делают, потом всех за 30 км от центра. Кто довел дом до такого состояния? Не думаю, что жильцы никогда не платили ком услуги.
0
15
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Горожанин18 января 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Вот так и мы. Платим годами за капремонт, его годами не делают, потом всех за 30 км от центра. Кто довел дом до такого состояния? Не думаю, что жильцы никогда не платили ком услуги.
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Капитальный ремонт, понятие растяжимое. Одни плачутся, что им кровлю, трубы, окна в подъезде не могут заменить, и краской стены помазать. Ровно на столько они наверно и накопили бы, если собирали деньги в свой личный фонд. А другие хотят чтоб в их сарай вбухали сотни миллионов.
4
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Казанец18 января 2018, 18:29
Смысл держаться за столетний дом.пока предлагают берите.думайте на будущее.в купере дети у вас ещё поживут.а этот дом,ну сколько ему осталось,десять пятнадцать лет максимум.что горки,что азино тоже в свое время были отшибами.сейчас вполне развитые районы.
10
4
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Горожанин18 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
В таком случае лучше соглашаться на альтернативу, все равно дом уже не спасти, он очень старый
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Уроды! Не смейте сносить историческое здание!!!
3
13
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Горожанин18 января 2018, 18:48
А как в Питере ,дома то ещё древнее?
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10
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Горожанин18 января 2018, 18:53
Я была в Амстердаме там в центре города,дома построенные 800-700 лет назад,стоят отреставрированные за счет государства и в них живут потомки собственников и другие люди, а тут нет и 100 лет , уже дом считается старым, потому что не ремонтируют и не реставрируют! Лишь бы только отжать у собственников центр города и перепродать!
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Кочерга18 января 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Уроды! Не смейте сносить историческое здание!!!
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Базаришь братка, уважяю
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Горожанин18 января 2018, 19:06
А что так мало фоток? Не надо его сносить! Где фильмы ужасов снимать? Хотели же Голливуд в Казани.
1
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Горожанин18 января 2018, 19:14
Оно в Казани. А где селфи?
1
2
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Горожанин18 января 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
Единственный смысл бороться, это жилье в центре города. Но если люди не сьедут, ремонта не будет, а это чревато жизнями людей! Тут не должно быть жалости. Салават Купере далеко, это да, зато там тихо и нет суеты!
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И дома там уже разваливаются. Давай сам туда езжай, кретин.
2
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Горожанин18 января 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Если купили жилье в самом центре, значит деньги есть, курят себе еще, вообще ничего не давать, выкинуть на мороз
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Давай тебя выкинем на мороз просто так. Конфискуем у тебя квартиру и всю твою семью пинком под зад на мороз, ну просто так от нечего делать )))
1
7
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Горожанин18 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
И дома там уже разваливаются. Давай сам туда езжай, кретин.
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Ничего не разваливается, если вы не строитель, то вам не понять, что такое шов на здании.
2
2
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Горожанин18 января 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
А что так мало фоток? Не надо его сносить! Где фильмы ужасов снимать? Хотели же Голливуд в Казани.
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Глупости. Дом нужно реставрировать, но городской бюджет не потянет...
0
2
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Горожанин18 января 2018, 20:08
У самих сердечко,Верка!в лаишево изх в следственный изолятор,они нерушають покой приемный в сабинской больнице,ебаться на ходу не дают.учеськовый Аскеров жодат
0
0
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Горожанин18 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Базаришь братка, уважяю
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Хватит увлажнять братков
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Горожанин18 января 2018, 20:24
Да, при ближнем рассмотрении, действительно, на салават купере не хочется. Тут, походу, половина жильцов маргиналов, не в состоянии оплачивать жкх. С такими соседями любой салават быстро превратится в купере.
0
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Горожанинн18 января 2018, 20:58
Всех поганой метлой в кюпере))))
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Горожанин18 января 2018, 21:15
Лучше деньгами взять, если дадут...и взять коттедж на окраине города..
0
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Горожанин18 января 2018, 21:17
Инвестор понятно кто...В центре все моей супруги...
0
2
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Горожанин18 января 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
Да, при ближнем рассмотрении, действительно, на салават купере не хочется. Тут, походу, половина жильцов маргиналов, не в состоянии оплачивать жкх. С такими соседями любой салават быстро превратится в купере.
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Или сдавали, только так можно объяснить такое запущение. На салават купере квартиру не сдашь, студентам.
0
1
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горожанин18 января 2018, 21:31
Мы тоже жили в центре около площади Свободы на улице Тельмана, тоже три поколения, я родилась там , тоже не хотелось уезжать, но нас не спрашивали, сейчас живём в Азино. Сейчас на нашей улице коттеджи, живут богатенькие. Ничего привыкли.
0
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горожанин18 января 2018, 21:34
Сейчас на Тельмана коттеджи, живут богатенькие. А мы , ничего, привыкли к Азино
0
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