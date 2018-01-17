Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры

Возможность дальше проживать в доме не рассматривается, однако жильцам может быть предложена альтернатива

Исполком предложил жителям Мергасовского дома, которые отказываются съезжать в "Салават Купере", сесть за стол переговоров. Сегодня в Вахитовском районном суде должно было состояться рассмотрение дела о возможном выселении жильцов из дома, признанного аварийным. Однако заседание было отложено по ходатайству исполкома.

Как пояснила представитель исполкома в разговоре с с жильцами, вопрос о возможном возвращении жителей обратно даже не рассматривается. Однако вполне возможно, людям будет предложена альтернатива.

- Либо будет предложено другое жилье, либо выкупная стоимость по оценке, либо мы оставляем то жилье, которое сейчас предлагается. В любом случае будет расселение. По закону в случае если дом признан подлежащим капремонту и реконструкции, граждан должны временно отселить. Если он признан аварийным, то мы должны полностью отселить людей. Потому что неизвестно, какое назначение объекта будет после реконструкции. Вполне возможно, что это будет нежилое помещение.

Почему нельзя предоставить людям временное жилье, а после реконструкции вернуть в свои же квартиры представитель исполкома пояснила, что, скорее всего, ремонт будет проводиться с привлечением инвестиций.

- Город за собственный счет вообще не сможет провести реконструкцию, предположительно это будет осуществлять инвестор. А если это будет инвестор, тогда он будет собственником помещений, - пояснила представитель исполкома.

Жительница доме Елена переживает, что оставит дом, в котором прожили три поколения ее семьи. Ее с больной матерью выселяют на 15-й этаж в Салават Купере.

- Мы прожили в этом доме всю жизнь, мой отец здесь родился, - рассказывает Елена. - Мы жили в коммуналке, потом жили с соседями, потом в переехали в трехкомнатную. При мне он даже рушился, я была школьницей, когда на моих глазах упал угол дома. Понимаете, мы поколениями жили в центре города, а теперь нас выселяют в деревню. У меня больная мама, которая еле ходит! А ближайшая больница в Васильево! Да я даже не довезу ее туда!

Напомним, что в Казани выселяют жителей Мергасовского дома, того самого «страшного дома» по адресу Дзержинского, 18, расположенного прямо напротив парка Черное озеро. Жители отказываются переезжать из центра Казани на окраину в ЖК «Салават Купере», который им предлагают взамен. Около 10 семей до сих пор надеются отстоять свое право жить в родных стенах.