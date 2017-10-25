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«Люблю тебя, Россия»: жителей «страшного» дома напротив Черного озера выселяют на окраину

«Люблю тебя, Россия»: жителей «страшного» дома напротив Черного озера выселяют на окраину
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru узнал, как людей совершенно законно лишают жилья в элитном районе

В Казани выселяют жителей Мергасовского дома, того самого «страшного дома» по адресу Дзержинского, 18, расположенного прямо напротив парка Черное озеро. Жильцам дали срок до 27 октября, то есть уже в эти выходные они должны освободить свои квартиры, где они прожили много лет. После этого в доме начнутся реставрационные работы. Об этом требовании жители узнали из объявлений, которые были наклеены на дверях в подъезды.


4-этажный дом построили в 1928 году. Это старинный дом купца И.Мергасова. В 1791 году на месте дома был организован первый профессиональный русский театр Казани. 

«На эту квартиру я собирала в конверт деньги, обменивала рубли на 1 доллар и так по доллару, шаг за шагом мы шли к мечте»

Одной из первых, кто с этой проблемой обратился к общественности, стала жительница дома Дарья Бикбаева.

- Приходишь домой, не просто домой, а трехкомнатную квартиру в самом центре города с видом на Кул Шариф, с мебелью, ремонтом, приватизированную, прописаны бабушки, дети и тд. А тут тебе записка — прошу освободить квартиру и сдать ключи по такому адресу в течение недели. Никого в этой стране не интересует, куда я пойду жить, дом под капитальный ремонт. Временного жилья не дают, нового тоже, вернуться после ремонта в свою квартиру я тоже не имею права. А на что я имею права? Спрашивают у юристов, они отвечают — бороться бесполезно, они сделали все по закону, а это значит два раза за 5 лет прислали бумагу, что дом когда-то будет закрыт на ремонт и все.

Классные у нас законы! На эту квартиру я собирала в конверт деньги, обменивала рубли на 1 доллар и так по доллару, шаг за шагом мы шли к мечте, что наши дети не будут жить в нищете и с крысами. И почему-то сейчас я должна просто отдать ключи и пойти найти новое место жительства? Я люблю тебя, Россия, - написала она в своем Инстаграм.

Мэрия о том, куда переселяют людей и на каких условиях

Сейчас в доме живут 48 семей, из них 34 – собственники, 14 – наниматели муниципального жилья. Как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии города, жителям предлагается переехать в квартиры в домах по улице Мазита Гафури и ЖК «Салават Купере».

За 5 лет мэрии удалось переселить лишь 23 семьи, которые согласились на такие условия. Из них львиная доля — это семьи, которые занимали жилплощадь по договорам соцнайма. Причем переселять начали еще до 2013 года (14 семей), то есть до того момента, когда дом включили в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (принята на основании Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утверждена постановлением исполкома Казани от 11.09.2013 №7992).


Так выглядят подъезды внутри. Надо отметить, что в таком состоянии находятся многие подъезды города

- В этом году в рамках данной Программы в муниципальные квартиры уже переселены 9 семей, - рассказали в мэрии - Граждане переселяются в квартиры, которые были приобретены Исполкомом Казани на условиях открытого аукциона у Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан. Жителям предоставляются квартиры, по площади не менее ранее занимаемых: нанимателям – по договорам социального найма, собственникам – в собственность.

В случаях с собственниками процедура следующая: на аукционе квартира приобретается сначала в муниципальную собственность, а далее оформляется в собственность семьи; при этом аварийная квартира переходит в муниципальную собственность.

- Таким образом, семья переезжает в новую квартиру, по площади не менее ранее занимаемой, без каких-либо доплат и компенсаций, - отметили в мэрии.


Вид на парк Черное озеро


Опасные лестницы, ведущие к подъездам

Есть положительный момент — если у семьи было, к примеру, 60 квадратных метров, то получат они не менее 60 и даже больше. При этом квартиры — в новом жилом комплексе, где все в порядке с коммуникациями и не нужен капремонт. Без каких-либо доплат. Но есть одно большое «но» - квартиры в том же самом «Салават Купере» расположены на границе с Зеленодольским районом, а это примерно 20 километров до Черного озера. Прогуляться вечером по любимому парку не получится, придется идти пешком 3,5 часа.

Жильцы планируют судиться

Наша редакция приехала в гости к жильцам, чтобы поговорить и узнать, что они планируют делать дальше и готовы ли согласиться на условия, которые им предлагаются. И если одни категорически отказались общаться с журналистами (меньшинство), не веря в то, что кто-то услышит об их проблеме, другие поделились своими переживаниями и рассказали, что планируют судиться.


Видно, что в доме нужно заменить балконы


Кто-то из жильцов зря сделал косметический ремонт

- Дом, конечно, в плохом состоянии, так как здесь не проводился капитальный ремонт, даже косметического не было более 30 лет. Звонят и ставят нас перед фактом — должны съехать отсюда в жилищный комплекс «Салават купере» за поселком Залесный. Судиться будем, чтобы предоставили жилье хотя бы в черте города, а не за городом. Либо будем требовать, чтобы дом привели в надлежащий вид, сняли с аварийности. На капитальный ремонт деньги собирались вплоть до 2012 года, пока дом не был признан аварийным.

Во время проведения съемок с аналогичной проблемой к нам обратились жильцы соседнего дома по адресу Дзержинского,16.


Соседний дом - Дзержинского, 16

20 октября на дверях и их подъездов были наклеены объявления о том, что жильцы обязаны в течение года освободить свои квартиры, хотя перед Универсиадой в этом доме был косметический ремонт (но капремонта, по словам жителей, не было ни разу).

Обеспокоенные жители сразу же провели собрание и приняли решение обратиться в Прокуратуру. Кстати, по словам жильцов, их неоднократно кто-то поджигал. Жители уверены, что их запугивают.

Через несколько дней после нашего визита стало известно, что в Управляющей компании не выдвигали никаких требований о выселении из соседнего дома. Выселяют лишь Мергасовский.

Законно ли «отнимать» у людей жилье в центре Казани, переселяя практически за город?

В разговоре с юристами выяснилось, что мэрия города действует по закону и ничего не нарушает. Основополагающий правовой документ — постановление Исполкома Казани об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани на 2013-2017 годы, о котором мы уже писали ранее.


Юрист Камиль Фасахов:

- Исполком обязан предоставить жилое помещение, равнозначное по общей площади, ранее занимаемым жилым помещением (аварийным), и находящееся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, - рассказал юрист Камиль Фасахов, изучивший проблему, с которой столкнулись жильцы. - Квартира может быть больше, чем прежняя, но никак не наоборот, к тому же количество комнат и общая площадь квартиры должна быть аналогичной.

О жильцах, которые занимают квартиры по договору соцнайма

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, по закону, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Республики Татарстан, с письменного согласия.

О собственниках

- У собственников жилых помещений аварийного жилищного фонда производится выкуп жилого помещения по цене 38 400 рублей за 1 кв. м, - рассказал юрист Камиль Фасахов.- При отсутствии согласия выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 32 ЖК РФ, часть 7: «При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения».

Статья 32 ЖК РФ, часть 9: «Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда»

38 400 рублей за 1 кв. м. Откуда такая цифра?

38 400 — это стоимость квадратного метра, которая опубликована в постановлении Исполкома Казани об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани на 2013-2017 годы. Именно по таким расценкам происходит выкуп жилых помещений у собственников аварийных домов.

Отметим, что стоимость квадратного метра, которая утверждается Исполкомом, должна быть не ниже средней рыночной стоимости жилья в Татарстане. Средняя рыночная стоимость публикуется в приказах Минстроя России, где дается информация о всех регионах. Так, в приказе от декабря 2016 года можно увидеть, что средняя рыночная стоимость жилья в Татарстане составляет 35 079 рублей.

Вот и получается, что выкупая жилье за 38 400, Исполком предоставляет новое жилье, аналогичное этой цифре. Самым подходящим как раз стал «Салават купере», в котором примерно по такой же цене квартиры продаются соципотечникам.

Кстати, еще 4 года назад аварийное жилье в Татарстане выкупалось у собственников из рассчета 11 022 рубля за квадратный метр (постановление кабинета Министров РТ от 25.12.2013 № ИХ-12-378). В новой редакции постановления стоимость квадратных метров подняли в 3,5 раза.

Все по справедливости?

Как мы уже говорили, безусловным плюсом переселения из аварийного жилья является то, что жителям предоставляется новая жилплощадь, которая составляет не менее той, которая имелась в собственности. Однако оценивать жилье по «средней стоимости» в Татарстане не кажется очень справедливым, ведь квартиры в различных районах города стоят по-разному.

Даже если не сравнивать между собой центр Казани и Залесный, а сравнить два казанских района, которые граничат друг с другом — Московский и Ново-Савиновский, то, по данным сайта realty.dmir.ru, средняя стоимость квадратного метра в Московском районе составляет 67,9 тысяч, тогда как в Ново-Савиновском на 11 тысяч больше — 79,1 тысяч рублей.

ЖК «Салават купере» находится на границе с Зеленодольским районом Татарстана, уже через дорогу - ЖК «Радужный» (Зеленодольский район). 

Изменится ли что-то в оценке стоимости аварийного жилья в Татарстане и в России в целом, покажет время. Возникает вопрос: если мы оцениваем жилье по «средней стоимости», то может и продавать жилье во всей Казани нужно по «средней»?

Остается непонятным, зачем люди сдавали деньги на капительный ремонт. Возможно, кто-то из депутатов возьмется помочь жильцам и внесет предложение по изменению законодательства. В свою очередь портал ProKazan.ru проверит, сколько будет стоить квадратный метр в данном доме после его реставрации. 

Женя Потехина, 26.10.2017, 17:37
Тэги: ЖКХ
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