«Будем стоять до бульдозеров». Жильцы «мергасовского» дома в Казани отказываются съезжать

ProKazan.ru на примере одного дома рассказывает о том, как любой может лишиться жилья, если вовремя не задуматься о капремонте

На этой неделе в Казани стартовало сразу несколько судебных процессов по делу «страшного дома» у Черного озера, который признали аварийным еще в 2012 году. Жители дома по адресу Дзержинского, 18, отказываются переезжать из центра Казани на окраину в ЖК «Салават Купере», который им предлагают взамен. Около 10 семей до сих пор надеются отстоять свое право жить в родных стенах, хотя крайний срок, который им давался для выселения — конец ноября 2017 года.

«Будем стоять, пока по нам не пройдутся бульдозером»

Одним из тех, кто оказался «против» выселения, стал Тагир Маниев. Он купил 5-комнатную квартиру в этом доме в мае 2014 года. О том, что дом уже тогда был признан аварийным, не знал — в Росреестре ему об этом не сообщили.

- Летом появились первые разговоры, что нас будут выселять, - рассказывает Тагир Маниев. - Но выселение в Салават Купере меня категорически не устраивает. Это все равно что если бы меня с Арбата в Москве переселили в какую-нибудь Капотню. Некоторые семьи уехали, может быть им понравилось, что больше метров дают… Но некоторые собственники готовы стоять до упора. Пока по нам бульдозером не проедутся.

Еще один житель этого дома, несогласный с решением исполкома - Игорь Кузьмин, проживающей в «трешке» по соцнайму. Он уверен, что несмотря на неприглядный вид дома снаружи, аварийным здание считать нельзя.

- Да, в одном углу дома есть трещины, но это вопрос к хозяину квартиры, почему он их не заделает. Если бы еще следили за крышей, вообще проблем бы не было! Здесь не было ремонта 40 лет, но его нельзя назвать аварийным! Фундамент еще при Ленине строили коммунисты, он еще 100 лет простоит!

Игорь рассказывает, что были и двое довольных решением исполкома - это жильцы, проживающие в коммуналках.

- У них была коммуналка, которую они «раздеребанили», а теперь получили по однокомнатной квартире. Остальные выезжали со слезами. Представляете: Черное озеро, Кремлевская, Баумана рядом! И вдруг выезжать в Салават Купере, где сияет Оргсинтез, птицефабрика и еще Мусоросжигательный завод может быть. Да хотя бы альтернативу предложили бы нормальную!

Исполком: дом опасен

Дом, который был построен 90 лет назад, последний раз видел ремонт в 70-х годах. Руководитель исполкома Казани Владимир Казанцев прокомментировал ProKazan.ru, что при решении о расселении жильцов мэрия руководствовалась только вопросами безопасности.

- Мы понимаем ситуацию с этими жильцами, понимаем, что жители привыкли там жить. Но дом построен в 1928 году, он является аварийным. И никто не даст гарантии, что он простоит столько же. Трагедия может произойти в любой момент. Что вы тогда нам скажете? Скажете, куда смотрел исполком.

По закону, при переселении аварийщиков, исполком объявляет тендер. Откликнувшиеся организации покупают жилье. В данном случае аукцион выиграл Госжилфонд РТ, который предложил квартиры в Салават Купере и на улице Мазита Гафури. Других участников аукциона просто нет, поэтому нет и альтернативы.

Почему деньги за капремонт собирались, а жильцов все равно выселяют?

Пока дом не был признан аварийным, в квитанции за услуги ЖКХ жильцы дома оплачивали графу “капитальный ремонт”. Остается вопрос, почему дом нельзя реконструировать на деньги, собранные с жильцов? Оказалось, что собранных денег недостаточно.

- Необходимая сумма средств на капитальный ремонт одного дома - это десятки миллионов, - объяснила уполномоченная по правам человека Сария Сабурская. - И восстановить его только на средства жильцов невозможно, здесь обязательно должно быть софинансирование. Есть три составляющие части: собственники жилья, средства субъекта и средства федерального бюджета. Средства собственников собираются на счет этого дома и никуда не деваются, поэтому деньги никуда не пропадают.

Председатель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Михаил Застела подтвердил: 9 лет, в течение которых с жильцов собирают деньги на капремонт - слишком маленький срок, чтобы можно было расходовать эти средства.

- Сложилось впечатление, что все время у нас платили за капремонт. А платят-то всего несколько лет. Начинали с 5-ти рублей (за кв.м. - прим. ред.), сейчас, может к 6-ти подходит. Не такие это большие деньги, чтобы можно было решить этот вопрос.

Но шанс отстоять свои квартиры в центре города уу жильцов все-такие есть. Как отметила Сария Сабурская, если жильцы смогут объединиться, есть шанс оспорить решение исполкома.

- Есть нюансы: вопрос о переселении должен решаться на общем собрании жильцов. Есть пример из Зеленодольска: отдельные граждане из угловой квартиры на первом этаже в не самых лучших условиях заключили договор, когда другие собственники жилья были против переезда. Суд восстановил их право проживать в своем доме, но тогда и первые граждане потеряли право на новое жилье и должны были вернуться в старые неблагоустроенные квартиры. Когда одни судятся с решением исполнительного комитета, теряются права тех, кто уже принял решение о переезде. Или весь дом отстаивает свое право, или суд учитывает мнение и других участников с иной точкой зрения.

Справка

«Мергасовский» дом построен в 1928 году. Изначально он был построен для чекистов. В 1791 году на месте дома был организован первый профессиональный русский театр Казани. Дом является памятником культурного наследия республики Татарстан.