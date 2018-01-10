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«Будем стоять до бульдозеров». Жильцы «мергасовского» дома в Казани отказываются съезжать

«Будем стоять до бульдозеров». Жильцы «мергасовского» дома в Казани отказываются съезжать
16+
Фото: Ольга Плешкова
ProKazan.ru на примере одного дома рассказывает о том, как любой может лишиться жилья, если вовремя не задуматься о капремонте

На этой неделе в Казани стартовало сразу несколько судебных процессов по делу «страшного дома» у Черного озера, который признали аварийным еще в 2012 году. Жители дома по адресу Дзержинского, 18, отказываются переезжать из центра Казани на окраину в ЖК «Салават Купере», который им предлагают взамен. Около 10 семей до сих пор надеются отстоять свое право жить в родных стенах, хотя крайний срок, который им давался для выселения — конец ноября 2017 года. 

«Будем стоять, пока по нам не пройдутся бульдозером»

Одним из тех, кто оказался «против» выселения, стал Тагир Маниев. Он купил 5-комнатную квартиру в этом доме в мае 2014 года. О том, что дом уже тогда был признан аварийным, не знал — в Росреестре ему об этом не сообщили.

- Летом появились первые разговоры, что нас будут выселять, - рассказывает Тагир Маниев. - Но выселение в Салават Купере меня категорически не устраивает. Это все равно что если бы меня с Арбата в Москве переселили в какую-нибудь Капотню. Некоторые семьи уехали, может быть им понравилось, что больше метров дают… Но некоторые собственники готовы стоять до упора. Пока по нам бульдозером не проедутся.

Еще один житель этого дома, несогласный с решением исполкома - Игорь Кузьмин, проживающей в «трешке» по соцнайму. Он уверен, что несмотря на неприглядный вид дома снаружи, аварийным здание считать нельзя.

- Да, в одном углу дома есть трещины, но это вопрос к хозяину квартиры, почему он их не заделает. Если бы еще следили за крышей, вообще проблем бы не было! Здесь не было ремонта 40 лет, но его нельзя назвать аварийным! Фундамент еще при Ленине строили коммунисты, он еще 100 лет простоит!

Игорь рассказывает, что были и двое довольных решением исполкома - это жильцы, проживающие в коммуналках.

- У них была коммуналка, которую они «раздеребанили», а теперь получили по однокомнатной квартире. Остальные выезжали со слезами. Представляете: Черное озеро, Кремлевская, Баумана рядом! И вдруг выезжать в Салават Купере, где сияет Оргсинтез, птицефабрика и еще Мусоросжигательный завод может быть. Да хотя бы альтернативу предложили бы нормальную!

Исполком: дом опасен

Дом, который был построен 90 лет назад, последний раз видел ремонт в 70-х годах. Руководитель исполкома Казани Владимир Казанцев прокомментировал ProKazan.ru, что при решении о расселении жильцов мэрия руководствовалась только вопросами безопасности.

- Мы понимаем ситуацию с этими жильцами, понимаем, что жители привыкли там жить. Но дом построен в 1928 году, он является аварийным. И никто не даст гарантии, что он простоит столько же. Трагедия может произойти в любой момент. Что вы тогда нам скажете? Скажете, куда смотрел исполком.

По закону, при переселении аварийщиков, исполком объявляет тендер. Откликнувшиеся организации покупают жилье. В данном случае аукцион выиграл Госжилфонд РТ, который предложил квартиры в Салават Купере и на улице Мазита Гафури. Других участников аукциона просто нет, поэтому нет и альтернативы.

Почему деньги за капремонт собирались, а жильцов все равно выселяют?

Пока дом не был признан аварийным, в квитанции за услуги ЖКХ жильцы дома оплачивали графу “капитальный ремонт”. Остается вопрос, почему дом нельзя реконструировать на деньги, собранные с жильцов? Оказалось, что собранных денег недостаточно.

- Необходимая сумма средств на капитальный ремонт одного дома - это десятки миллионов, - объяснила уполномоченная по правам человека Сария Сабурская. - И восстановить его только на средства жильцов невозможно, здесь обязательно должно быть софинансирование. Есть три составляющие части: собственники жилья, средства субъекта и средства федерального бюджета. Средства собственников собираются на счет этого дома и никуда не деваются, поэтому деньги никуда не пропадают.

Председатель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Михаил Застела подтвердил: 9 лет, в течение которых с жильцов собирают деньги на капремонт - слишком маленький срок, чтобы можно было расходовать эти средства.

- Сложилось впечатление, что все время у нас платили за капремонт. А платят-то всего несколько лет. Начинали с 5-ти рублей (за кв.м. - прим. ред.), сейчас, может к 6-ти подходит. Не такие это большие деньги, чтобы можно было решить этот вопрос.

Но шанс отстоять свои квартиры в центре города уу жильцов все-такие есть. Как отметила Сария Сабурская, если жильцы смогут объединиться, есть шанс оспорить решение исполкома.

- Есть нюансы: вопрос о переселении должен решаться на общем собрании жильцов. Есть пример из Зеленодольска: отдельные граждане из угловой квартиры на первом этаже в не самых лучших условиях заключили договор, когда другие собственники жилья были против переезда. Суд восстановил их право проживать в своем доме, но тогда и первые граждане потеряли право на новое жилье и должны были вернуться в старые неблагоустроенные квартиры. Когда одни судятся с решением исполнительного комитета, теряются права тех, кто уже принял решение о переезде. Или весь дом отстаивает свое право, или суд учитывает мнение и других участников с иной точкой зрения.

Справка
«Мергасовский» дом построен в 1928 году. Изначально он был построен для чекистов. В 1791 году на месте дома был организован первый профессиональный русский театр Казани. Дом является памятником культурного наследия республики Татарстан.

Ольга Плешкова, 10.01.2018, 19:00
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин10 января 2018, 19:47
Вот так у нас обращаются с культурным наследием.
2
24
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Горожанин10 января 2018, 21:08
Лично я на стороне жильцов. Пусть в таком случае дают квартиру в центре города.Однажды познакомилась с женщиной проживавшей на Щапова. Она осталась единственной во всем доме,кто отказался переехать в другое жилье.Судилась лет шесть.Но квартиру в центре ей все же дали. Жильцам пожелаю стоять до конца.Не опускать руки.
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5
66
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Горожанин10 января 2018, 22:25
Дом опасен ? ахаха
Помоему тут кто и опасен так это удащливая власть
1
52
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Горожанин10 января 2018, 22:28
В ответ на комментарий пользователя
Лично я на стороне жильцов. Пусть в таком случае дают квартиру в центре города.Однажды познакомилась с женщиной проживавшей на Щапова. Она осталась единственной во всем доме,кто отказался переехать в другое жилье.Судилась лет шесть.Но квартиру в центре ей все же дали. Жильцам пожелаю стоять до конца.Не опускать руки.
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Согласна с Вами. Жильцам удачи! Боритесь!!!Альтернатива должна быть достойная, а не в ж. мира...>:>
3
37
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Горожанин10 января 2018, 22:30
Все за что-то стоят.
0
4
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Горожанин10 января 2018, 22:40
Салават купере через пять лет начнёт разваливаться нарушения там полно я лично видел
3
23
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Горожанин10 января 2018, 22:51
Судитесь. Есть законы. Лично я чту УК РФ :-D
0
9
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Рафиль10 января 2018, 22:52
На кварталах бы хотя бы дали, а так вообще беспредел
3
13
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СЭР!10 января 2018, 22:59
Уволить сабурскую, не знает ни законов и вообще у неё в голове муть!!!
2
15
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Горожанин10 января 2018, 23:04
В ответ на комментарий пользователя
Вот так у нас обращаются с культурным наследием.
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к Универсиаде все балконы 5ти этажек пластиком обклеили, все дома на булаке, на ул эсперанто, павлюхина перекрасили при явном отсутсвие необходимости у большинства домов. А тут за 40 лет не нашлось средств в исполкома жкх и прочих дом отремонтировать ?? Срамота казанская !!!
2
23
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Горожанин10 января 2018, 23:09
ну ну
6
0
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Горожанин10 января 2018, 23:43
Молодцы! Стойте до последнего, организуйте митинг большинство вас поддержит против беззакония этой лживой и воровской власти!
3
18
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Горожанин10 января 2018, 23:44
В ответ на комментарий пользователя
Вообще как это происходит. Конвейер глупостей. Технологический процесс.
0
1
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Горожанин10 января 2018, 23:52
В ответ на комментарий пользователя
Вообще как это происходит. Конвейер глупостей. Технологический процесс.
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Не знаю. Кажется, жалость это губительное чувство, оно не дает шансов для развития. Ну так мы услышим нового гоголя о электроидах в серодороде?
3
0
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Горожанин11 января 2018, 00:03
Ну М. Гафури то не такая уж и глушь, до центра 10 мин. Это то почему не устраивает?
5
2
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Горожанин11 января 2018, 00:07
В Москву надо жалобу писать! Где они хотят правды искать - в Казани???
0
8
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Горожанин11 января 2018, 00:10
В ответ на комментарий пользователя
Лично я на стороне жильцов. Пусть в таком случае дают квартиру в центре города.Однажды познакомилась с женщиной проживавшей на Щапова. Она осталась единственной во всем доме,кто отказался переехать в другое жилье.Судилась лет шесть.Но квартиру в центре ей все же дали. Жильцам пожелаю стоять до конца.Не опускать руки.
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Да, в таком варианте проще дать квартиру. Видимо, на это и рассчитывают жильцы. Но зачем в 2014 году покупать было там квартиру? Видно же было, что дом старый очень. И квартиры в этих домах сейчас на рынке вообще ничего не стоят. Так что радоваться нужно, что хоть бесплатно без всяких ипотек дают квартиру
9
5
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Горожанин11 января 2018, 00:10
В ответ на комментарий пользователя
В Москву надо жалобу писать! Где они хотят правды искать - в Казани???
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не жалобу, а телегу.
0
5
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Горожанин11 января 2018, 00:13
на какие шиши этот жулик пятикомнатную в центре купил? Такой же аферист, просто пошибом меньше
13
4
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Горожанин11 января 2018, 00:13
внезапно газ бахнет - и вуаля!
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Горожанин11 января 2018, 00:15
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы! Стойте до последнего, организуйте митинг большинство вас поддержит против беззакония этой лживой и воровской власти!
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призывать к митингу, сидя на своем диванчике....прям герой нашего времени!
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Горожанин11 января 2018, 00:32
В ответ на комментарий пользователя
Вообще как это происходит. Конвейер глупостей. Технологический процесс.
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Эх, Плешкова, пыль да тууман, холода тревоги, да степной бурьян :-D
0
1
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Горожанин11 января 2018, 01:07
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы! Стойте до последнего, организуйте митинг большинство вас поддержит против беззакония этой лживой и воровской власти!
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Подожди. Я в портянках запутался. Счас натяну и будет Run Through The Jungle для двух этих кадров с кочергой.
6
0
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Горожанин11 января 2018, 01:30
Я не понимаю чего вы хотите?
2
1
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Горожанин11 января 2018, 01:32
С точки зрения полезности, может быть да, но это так старо, как сон в летнюю ночь.
0
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Горожанин11 января 2018, 01:38
Да, в одном углу дома есть трещины, но это вопрос к хозяину квартиры, почему он их не заделает.

Надеюсь этот чел не в строительной или сфере ЖКХ работает. Трещины в стенах домов, без устранения причин их появления, имеют свойство увеличиваться, то бишь сколько ее не заделывай, она будет появлятся снова.

Пока дом не был признан аварийным, в квитанции за услуги ЖКХ жильцы дома оплачивали графу “капитальный ремонт”.
А куда собственно делись сейчас эти деньги? Раз капремонта нет, щначит и деньги уплаченные за него надо вернуть.

А что будет с домом? Его собираются сносить или реконструировать и заселять туда нашу илитную сельскую знать?
0
11
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Горожанин11 января 2018, 01:45
В ответ на комментарий пользователя
Я не понимаю чего вы хотите?
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Вопрос снят, за неимением интересов.
1
0
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Горожанин11 января 2018, 01:47
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
5
0
Согласны с автором?
Горожанин11 января 2018, 04:23
Да дом у вас не стандартный и требует другого подхода к ремонту и технологического обновления.и всего лишь.мухаметзянов икрам
0
0
Согласны с автором?
Житель этого дома11 января 2018, 05:51
Дом с 2004-2005 признан аварийным, и палец о палец никто из властей не ударил что бы дать дому в центре города вторую жизнь. Нам с 2005 и предлагали всякие ж... мира для переселения и как минимум прошло 12 лет и с домом и внутри все впорядке, получше чем в новостройках. Статья правдива процентов на 60-70.
1
4
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Горожанин11 января 2018, 05:56
Который по соцнайму,того без вариантов выкинут. Который купил,того чуть попозже.
0
2
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111 января 2018, 06:30
да. если он получат квартиру в центре, потом продадут, то смогут купить 4 квартиры в других местах города
0
1
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горожанин11 января 2018, 07:00
Все комментаторы , окажись на их месте по другому бы запели. Привыкли жить как быдло на кварталах и в азино и живите . Пейте в рюмочных, которые на каждом углу и соседи алкаши и дебилы.
4
6
Согласны с автором?
Горожанин11 января 2018, 07:23
В ответ на комментарий пользователя
Все комментаторы , окажись на их месте по другому бы запели. Привыкли жить как быдло на кварталах и в азино и живите . Пейте в рюмочных, которые на каждом углу и соседи алкаши и дебилы.
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[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 января 2018, 07:26
В ответ на комментарий пользователя
Все комментаторы , окажись на их месте по другому бы запели. Привыкли жить как быдло на кварталах и в азино и живите . Пейте в рюмочных, которые на каждом углу и соседи алкаши и дебилы.
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По моему алкаши как раз живут в подобных аварийках. А вообще всем плевать, снесут его или нет. Как будто других проблем нет.
2
3
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Горожанин11 января 2018, 07:30
В центре и в палатке жить хорошо (с) Бомж Аркадий
1
1
Согласны с автором?
Альберт Дристогон11 января 2018, 07:43
Они хотят в центре получить кварьиры!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 января 2018, 07:46
В ответ на комментарий пользователя
Все комментаторы , окажись на их месте по другому бы запели. Привыкли жить как быдло на кварталах и в азино и живите . Пейте в рюмочных, которые на каждом углу и соседи алкаши и дебилы.
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В Салавате кукарекать будешь, ахаха )))
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Фанис11 января 2018, 08:07
В ответ на комментарий пользователя
Все комментаторы , окажись на их месте по другому бы запели. Привыкли жить как быдло на кварталах и в азино и живите . Пейте в рюмочных, которые на каждом углу и соседи алкаши и дебилы.
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В азино сейчас нормально,тем более нам теперь азино три топора помогает.
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Юр11 января 2018, 08:08
Если дом опасен - его надо сносить, но ведь будут ремонтировать, а потом продадут эти же квартиры другим людям. Таким образом можно весь центр отправить в Салават Купере, а на их место заселить богатых людей.
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Горожанин11 января 2018, 08:44
В ответ на комментарий пользователя
В азино сейчас нормально,тем более нам теперь азино три топора помогает.
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Азино держит Магомед чеченец, он Витю ак обещал убить
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