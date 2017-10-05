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Официально: экс-министр образования РТ стал главой Актанышского района

Официально: экс-министр образования РТ стал главой Актанышского района
16+
Фото: http://mon.tatarstan.ru

Экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов официально возглавил исполком Актанышского района, такое решение сегодня было принято единогласно на заседании районного Совета, сообщает пресс-служба главы района.

8 декабря прошлого года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя исполкома района. Комиссия приняла решение представить на рассмотрение совета две кандидатуры – и.о. руководителя исполкома района Энгеля Фаттахова и замруководителя исполкома по инновациям и инновационной деятельности Ильшата Шарапова.

Ильшат Шарапов после снял свою кандидатуру. В итоге Фаттахов стал главой исполкома.

4 декабря Фаттахов покинул пост главы минобразования РТ на фоне борьбы за татарский язык. Его место занял бывший министр молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов.

Напомним, ранее после своей отставки Энгель Фаттахов заявил, что у него есть желание вернуться в Актанышский район.

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года.

В 1983 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.
С 1984 по 1998 год прошел путь от второго секретаря Актанышского РК ВЛКСМ до главы администрации района.
С января 2006 по сентябрь 2012 года — глава Актанышского муниципального района РТ.
С  октября 2012 года — министр образования и науки РТ.
С 26 сентября 2013 года до декабря 2017 года — заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ.
Кандидат технических наук. Женат, есть сын и две дочери.

N. Vildanov, 13.01.2018, 00:01
Тэги: Назначения
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Комментарии

ага13 января 2018, 00:39
Отправить комсомольского вожака на Дальний Восток. Вместо одного дать 10 гектаров целины. С его рвением и упорством данный чел превратит эти "чертовы куличики" в цветущий сад!
4
19
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Горожанин13 января 2018, 00:50
если б его именем назвали подлодку - она бы никогда не потонула бы
3
14
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Фанис Казанский13 января 2018, 01:47
В ответ на комментарий пользователя
Молодец мужик дал срусь _не по рылу, до конца боролся хотя заведомо было ясно что шансов пока мало ,уважуха !
Не побоялся один против всех пойти,в том числе и против срусь_ких подстилок типа "прокурора РТ", которого скоро будет ждать народный суд имегем Татарского народа за преступный подрыв против Татарской нации.
А тебя мужика в президенты будующего свободного Татарстана,когда он избавиться от оккупации и захватчиков !
П.С.
С этого началась новая эпоха за свободу Татар от оккупации и рабства. Дай Бог начало положено для свободы Татар, хватит уже полутысячного рабства ! В 21 веке люди должны быть свободными !
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В дурдоме дверь открытых дверей чтоли , шизоыренников националистов выпускают.Смотри дурень опять вернут тебя откуда вышел.Энгель не молодец, упорство его ему не плюс, глупец и не профессионал, какая наука и образование, ему только на выселках трактор можно доверить и то вопрос.Выгоните русских и всех других, манкуртов, кто за вас чаплащек работать то будет, у впс ведь как нащальник сидит, а зам русский работает за себя и того нащальника удащливого, а вокруг Татарии Россия матушка, не торговли ни денег не будет у удащливых оставшихся , только татар теле и останется у вас.
Лучший комментарий
6
29
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Римма13 января 2018, 01:51
Сколько можно эту рожу шурале показывать, ему место в глухом лесу или в тюрьме за разжигание межнациональной розни.Моральный урод, позор нации и Татарстана, его же ыюв министерстве называют бараном и убогим, так и есть.
5
25
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Горожанин13 января 2018, 01:59
В ответ на комментарий пользователя
Молодец мужик дал срусь _не по рылу, до конца боролся хотя заведомо было ясно что шансов пока мало ,уважуха !
Не побоялся один против всех пойти,в том числе и против срусь_ких подстилок типа "прокурора РТ", которого скоро будет ждать народный суд имегем Татарского народа за преступный подрыв против Татарской нации.
А тебя мужика в президенты будующего свободного Татарстана,когда он избавиться от оккупации и захватчиков !
П.С.
С этого началась новая эпоха за свободу Татар от оккупации и рабства. Дай Бог начало положено для свободы Татар, хватит уже полутысячного рабства ! В 21 веке люди должны быть свободными !
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Не мечтай даже националист, скорее таким , как этот неуч Фатахов и ты здесь места не будет. А Фатахова действительно кроме того, что сняли с должности с позором, еще бы и судили по статье , которая и по тебе плачет.Татарстан великий, но такие , как вы марают его и татар тоже.
3
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Горожанин13 января 2018, 03:41
[***]
0
0
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Горожанин13 января 2018, 03:56
В ответ на комментарий пользователя
Твое место вообще в зоопарке,в обезьнем вольере : тупая как обезьяна дык еще и страшная поди (красивые девки в комментах не сидят) - ни кожи , ни рожи у тебя и мозгов с орех...грецкий !
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Гордиться глупцом и неучем удел идиотов. Спорить с дураком не буду, видимо ты такой же " красивый и умный" , как он, про мозг с орех, так это твой размерчик, судя, что ты пописываеш всем, кто против тебя, понос словесный, смельчак выходи с этими словами к зданию правительства, давай, а то какаешь тут, смелости большой не надо, что ж не вышел в защиту неуча энгеля, народ должен знать своих героев.Тявкай дальше в проказань, она всё стерпит.
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15
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Горожанин13 января 2018, 04:00
В ответ на комментарий пользователя
Много слов как у бабы, сразу видно что ты по жизни петух и пиз...ол любящий желаемое выдать ща действительное.
П.С.
Я не мечтаю,а говорю реальные вещи : гнилая твоя дикая рфия катится к распаду,а твои хозяева допродоают китайцам последние земли,готовясь рвануть на ПМЖ к проклятому Западу...остался последний фонд раздербанить.
Как только рашка развалится,то здесь место не будет именно для тебя срусь кая свинья оккупант, а я то как раз на своей земле живу !
Ты чего такой тупой урыс ? Тебе если нож к горлу поднести,что бы его перерезать,то ты еще сам и горло подставишь как в Чечни срусь кие свиньи в плену это делали. Ах да, ты срусь кий,а срусь кий это и есть почти всегда животное, причем тупое.
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Ты пиз...бол написал еще больше слов, твой текст в три раза больше, чем у предидушего человека. Причем слова морального урода твои.Выпей успокоительное и спи, Энгель Фаттахов придет и обнимет тебя крепко и поцелует, если ты этого захочешь.Бу га га!
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11
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Горожанин13 января 2018, 04:10
Противно читать все это,грязная злость,зависть.Это не люди они что жест во приземленное.Животные чище и добрее душой,чем эти националисты.В Казани мирно жили две нации,уважали друг друга,а эти колхозники вырвались в город и давай делить,,мое-твое,,
0
14
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Горожанин13 января 2018, 04:13
В ответ на комментарий пользователя
В дурдом давно пора твоего папшку отправлять,так как он тебя по пьяни струганул , зачав тебя от свиньи,т.е. от срусь кой. А надо было тебя в унитаз сразу спускать вместе с резинкой...реально чел в здравом уме тебя бы имбецила еа свет бы не произвел ! Научись как два слова друг с дружкой связать для начала подстилка срусь_кая,а потом уже только хрюкай пытаясь делать умный вид животное !
П.С.
Фаттахов уже молодец хотя бы тем,что такая мразь как ты кому уготовлена вечная судьба быть чьей-то подстилкой бесится от того , что не все такие подстилочные мрази как ты , так как у него есть гордость за то,что он представитель великого народа и смелость это показать. Пофиг на то какие у него профессиональные качества,главное он патриот и показал что не все сгнили, многих это взбодрило и по-настоящему стал появляться патриотизм у Татар.
Но тебе подстилке нужно быть обязательно чьим то рабом,поэтому тебя задивают свободные люди.

Когда Татарстан будет свободным,поедешь к себе в Россию в рабство, срусь кие любят рабов,так как сами всю жизнь рабы...так что готовься вылизывать зад,учись где место послаще для лизания задниц,тебе это скоро пригодиться.
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Вона как подлизывает дурачок фатахову, умеет ведь паршивец, завидую.А пьяниц много и среди татар, бездельников тоже, только вот почему то руководство Татарии берет в замы, чтоп пахали русских, кряшен, удмуртов. У понаехавших не всех татар конечно, амбиции много, а мозгов для профессиональной работы ноль.Это реалии, а ты психбольной ,как тут пишут, сказочника, ещё и озлобленный, что "матурымка "деревенская не дала.
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11
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Горожанин13 января 2018, 04:41
Этой облезлой рожей, только непослушных детей пугать.
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9
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Горожанин13 января 2018, 07:05
Всех удашливых после правильных выборов народ отправит поднимать дальневосточный гектар и города Севморпути,опыт Энегеля и других очень нужен.Путин тоже проговорился ротация кадров необходима.
0
2
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Горожанин13 января 2018, 07:57
В ответ на комментарий пользователя
Противно читать все это,грязная злость,зависть.Это не люди они что жест во приземленное.Животные чище и добрее душой,чем эти националисты.В Казани мирно жили две нации,уважали друг друга,а эти колхозники вырвались в город и давай делить,,мое-твое,,
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В комментариях видно как уважали. Особенно со стороны русских.
1
2
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Горожанин13 января 2018, 07:59
В ответ на комментарий пользователя
Противно читать все это,грязная злость,зависть.Это не люди они что жест во приземленное.Животные чище и добрее душой,чем эти националисты.В Казани мирно жили две нации,уважали друг друга,а эти колхозники вырвались в город и давай делить,,мое-твое,,
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[***]
0
0
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Горожанин13 января 2018, 08:15
У Фаттахов большой опыт по разграблению актанышского района. Он этим ранее долгое время занимался. Бедные жители. Мне их искренне жалко.
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4
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епрст13 января 2018, 08:52
В ответ на комментарий пользователя
В дурдоме дверь открытых дверей чтоли , шизоыренников националистов выпускают.Смотри дурень опять вернут тебя откуда вышел.Энгель не молодец, упорство его ему не плюс, глупец и не профессионал, какая наука и образование, ему только на выселках трактор можно доверить и то вопрос.Выгоните русских и всех других, манкуртов, кто за вас чаплащек работать то будет, у впс ведь как нащальник сидит, а зам русский работает за себя и того нащальника удащливого, а вокруг Татарии Россия матушка, не торговли ни денег не будет у удащливых оставшихся , только татар теле и останется у вас.
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Не надо разжигать рознь, сеять вражду. Чаплашек - что за слова? Он просто подстрекатель, этот фатахов, ничего хорошего ни для одной нации не сделал. А вы не ведитесь. Нам еще здесь жить и жить. Всем вместе. И русским, и нерусским, и даже евреям
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укеуке13 января 2018, 08:55
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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горожанка13 января 2018, 08:55
Там ему и место, в Актанышском районе, а не в Мин обр Рт.
0
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епрст13 января 2018, 08:56
В ответ на комментарий пользователя
Сколько можно эту рожу шурале показывать, ему место в глухом лесу или в тюрьме за разжигание межнациональной розни.Моральный урод, позор нации и Татарстана, его же ыюв министерстве называют бараном и убогим, так и есть.
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Убогий- то-убогий, но кто его назначил, кто за ним стоял все эти годы, поощряя его примитивизм и дебилоидность? Куда смотрел уважаемый мной глава республики? КУДА? Рустам Нургалеевич, принцип кумовства и "мы с тобой из одного района" уже не катит. Нужно по деловым качествам выбирать себе помощников. Иначе так и будете позориться на всю страну. Свинью он вам подложил, этот чмошник. Имидж подпортил, мягко сказать
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