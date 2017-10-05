Официально: экс-министр образования РТ стал главой Актанышского района

Экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов официально возглавил исполком Актанышского района, такое решение сегодня было принято единогласно на заседании районного Совета, сообщает пресс-служба главы района.

8 декабря прошлого года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя исполкома района. Комиссия приняла решение представить на рассмотрение совета две кандидатуры – и.о. руководителя исполкома района Энгеля Фаттахова и замруководителя исполкома по инновациям и инновационной деятельности Ильшата Шарапова.

Ильшат Шарапов после снял свою кандидатуру. В итоге Фаттахов стал главой исполкома.

4 декабря Фаттахов покинул пост главы минобразования РТ на фоне борьбы за татарский язык. Его место занял бывший министр молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов.

Энгель Фаттахов заявил, что у него есть желание вернуться в Актанышский район. Напомним, ранее после своей отставки

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года.



В 1983 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

С 1984 по 1998 год прошел путь от второго секретаря Актанышского РК ВЛКСМ до главы администрации района.

С января 2006 по сентябрь 2012 года — глава Актанышского муниципального района РТ.

С октября 2012 года — министр образования и науки РТ.

С 26 сентября 2013 года до декабря 2017 года — заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ.

Кандидат технических наук. Женат, есть сын и две дочери.