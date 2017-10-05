Экс-глава Минобра РТ Фаттахов: «Есть желание вернуться в Актанышский район»

Экс-министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов заявил, что у него есть желание вернуться в Актанышский район. Об этом в своем «Твиттере» сообщил пресс-секретарь президента РТ Эдуард Хайруллин.

- После такой школы мне никакие испытания не страшны, а сейчас есть желание вернуться в Актанышский район, - цитирует слова Фаттахова Хайруллин.

Также появилась информация о том, что Энгель Фаттахов согласился войти в попечительский совет школы СолНЦе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор школы Павел Шмаков.

Отметим, ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин представил министерству образования Татарстана нового министра Рафиса Бурганова.

Премьер-министр РТ А.В. Песошин представил министерству образования Татарстана нового министра Р.Т.Бурганова pic.twitter.com/CoNGugJBIC — Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 4 декабря 2017 г.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана. Соответствующий указ о его назначении уже подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.