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Экс-глава Минобра РТ Фаттахов: «Есть желание вернуться в Актанышский район»

Экс-глава Минобра РТ Фаттахов: «Есть желание вернуться в Актанышский район»
16+
Фото: twitter.com/Edkhayrullin

Экс-министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов заявил, что у него есть желание вернуться в Актанышский район. Об этом в своем «Твиттере» сообщил пресс-секретарь президента РТ Эдуард Хайруллин.

- После такой школы мне никакие испытания не страшны, а сейчас есть желание вернуться в Актанышский район, - цитирует слова Фаттахова Хайруллин.

Также появилась информация о том, что Энгель Фаттахов согласился войти в попечительский совет школы СолНЦе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор школы Павел Шмаков.

Отметим, ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин представил министерству образования Татарстана нового министра Рафиса Бурганова.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана. Соответствующий указ о его назначении уже подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

 

Люция Кашапова, 04.12.2017, 16:06
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 16:18
не интересно
0
2
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Ильнур Рамазанов04 декабря 2017, 16:20
Снова кровати переставляют. Бл.. надо менять.
Лучший комментарий
0
14
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Горожанин04 декабря 2017, 16:23
Ему на пенсию же скоро
1
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герцог04 декабря 2017, 16:23
Ну вот и всё - миг славы завершён,отъезд в судьбе особое мгновенье
Да так устроен бренный мир-другому отдаётся предпочтенье
И понял он что он устал и хочется на родину вернуться
Родмый край , родимая земля-от счастья можно задохнуться
Родимый край тебя покинул я-ведь время юности блистало
Но пройден путь,засыпал снег поля м время молодость украло
Опять хочу к реке где тепкость нив-двоих тогда нас обласкало
Навстречу к счастью мы неслись-полей белело покрывало
Хочу на родину опять-в страну из грёз и вожделений
Хочу я вновь постичь любовь на фоне чувственных мгновений
Я снова твой, бежавший сын-хочу обратно возвратиться
Дыханьем прошлого опять-хочу я вдоволь насладиться
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:33
А медальку?
0
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:39
сисЬки коровам и дояркам дергать?
0
3
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Горожанин04 декабря 2017, 16:41
Энгель доказал, что он настоящий патриот своего народа. Вот настоящий чиновник, который не побоялся защищать правое дело несмотря на потерю должности. Другие струхнувшие начинают мямлить, что от меня ничего не зависит, всё предрешено.
6
1
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Горожанин04 декабря 2017, 16:49
Ага, а я Дед Мороз. Расскажите мне, у кого еще какие будут желания. Желетку для слез предложить не могу, не ношу.
0
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:53
Давай,до свидания,удачи в районе
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:55
Кукморский, против насилия, одобряю мухаметзянов икрам
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Фаридаапа04 декабря 2017, 16:57
Еще медаль получит и пойдет как халиков другую отрасль разрушать!
0
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глас народа04 декабря 2017, 16:58
Досвидание ипташ Фаттахов, мы тебя [никогда незабудем] и внукам расскажем.......
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