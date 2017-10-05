Кандидату в президенты из Казани отказали в регистрации на выборах президента РФ

Центризбирком России на заседании в среду отказал в регистрации уполномоченных партии «Народ против коррупции», выдвинувшей на выборы президента РФ руководителя общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирину Волынец, передает ТАСС.

Отмечается, что причиной отказа стало нарушение сроков уведомления о проведении предвыборного съезда. Также Волынец представила не подписанные собственноручно справки о принадлежащей ей, ее супругу или несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом, поэтому эти документы не могут считаться принятыми.

Однако сама Волынец не согласилась с решением комиссии.

Напомним, 31 октября 2017 года глава национального родительского комитета, общественный активист из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в выборах президента России.

В своей предвыборной программе Волынец намерена была делать упор на укрепление социальной политики.

- Я поддерживаю действующий политический курс президента, но считаю, что недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах, как социальное обеспечение незащищённых категорий граждан, - сказала она.

Чуть позже на Youtube появилась видеозапись программы, где молодая девушка, похожая на Ирину Волынец разделась до трусиков. Но Волынец опровергла свое участие в передаче Николая Фоменко «Империя страсти», которая выходила в 90-х годах.

- Я не представляю, о чем идет речь. Конечно, я не участвовала в съемках передачи, - ответила Волынец ProKazan.ru.