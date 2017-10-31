Кандидат в президенты из Казани об «обнаженке» на ТВ: «Не понимаю, о чем идет речь»

Ирина Волынец уверяет, что не участвовала в съемках передачи такого рода

Претендентка на пост президента России Ирина Волынец опровергла свое участие в передаче Николая Фоменко «Империя страсти», которая выходила в 90-х годах. Напомним, что на Youtube появилась видеозапись программы, где молодая девушка, похожая на Ирину Волынец разделась до трусиков.

- Я не представляю, о чем идет речь. Конечно, я не участвовала в съемках передачи, - ответила Волынец ProKazan.ru.

Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в праймериз непарламентских партий проекта «Третья сила» от Народной партии. По ее словам, это было решением ее единомышленников.

- Решение принял “Национальный родительский комитет” задолго до того как федеральные СМИ опубликовали списки женщин-потенциальных кандидатов, которые якобы из списка Кремля. Наши соратники считают, что участие в выборах такого высокого уровня является логичным продолжением нашей многолетней работы. Нам даже специально придумывать программу, у нас есть концепция организации, которой мы следуем.

В своей предвыборной программе Волынец намерена делать упор на укрепление социальной политики.

- Наша организация имеет региональные отделения и мы имеем ясное представление, что творится в регионах России. К нам приходят представители разных профессий, социальных проблем. Список проблем в социальной сфере идентичен и все это говорит о том, что в области социальной политики есть проблемы, которые нужно устранять.

Отметим, что о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году объявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова и телеведущая Анфиса Чехова.