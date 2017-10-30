Жительница Казани заявила о намерении принять участие в президентских выборах

Общественница уже определилась с выбором лозунга - «Если вам не все равно»

Глава национального родительского комитета, общественный активист из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в праймериз непарламентских партий проекта «Третья сила» от Народной партии, пишет RT.

Сообщается, что голосование пройдет в конце ноября, по его итогам будут выбраны три кандидата, которые и будут баллотироваться в президенты от непарламентских партий.

- Самовыдвиженцам нужно собрать больше подписей, поэтому я приняла решение баллотироваться от партии, чтобы облегчить этот процесс. Даже если я не выиграю в праймериз, то все равно буду выдвигаться в президенты, - заявила она.

В своей предвыборной программе Волынец намерена делать упор на укрепление социальной политики.

- Я поддерживаю действующий политический курс президента, но считаю, что недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах, как социальное обеспечение незащищённых категорий граждан, - считает она.

Отмечается, что общественница уже определилась с выбором лозунга - «Если вам не все равно».

Напомним, ранее о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году объявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова и телеведущая Анфиса Чехова.