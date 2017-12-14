Новый зоопарк в Казани откроется в мае 2018 года

Строительство зоопарка началось в 2015 году

Новый казанский зоопарк "Река Замбези" откроется в мае 2018 года, об этом рассказал сегодня замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Казанский зоопарк будет уникальным объектом. Мы в основном по строй-монтажу работы можно сказать победили. Но есть там художественная отделка, которую в России делают только две компании: одна в Ижевске, другая в Москве. На сегодня удалось договориться с московской компанией "Мосбио инжиниринг", которая, заключив договор, обязуется не позднее мая завершить все работы. Мы очень надеемся, что к концу мая данный объект откроет свои двери для жителей Казани, - сказал чиновник.

Напомним, первая очередь нового зоопарка — "Река Замбези" - будет полностью посвящена Африке, зоопарк находится на берегу озера Средний Кабан. Забивка первых пробных свай на территории началась в июне 2015 года.

После того, как откроют "Реку Замбези", старую часть зоопарка закроют на масштабную реконструкцию. Старые вольеры снесут, но сохранят несколько исторических построек. Например, деревянный домик основателя казанского зооботсада Карла Фукса, где откроют музей, а также здание оранжереи. Сберегут и ботанический сад.

Отметим, в новом зоопарке, вероятно, изменится ценовая политика. Сейчас взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 100 рублей, льготный — 60 рублей. После реконструкции цену взрослого билета могут поднять до 400 рублей.