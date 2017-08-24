Обновленный зоопарк в Казани откроют лишь к концу 2018 года, а билеты подорожают в 2 раза

Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов рассказал о причинах задержки

Первую, африканскую, очередь нового Казанского зооботсада могут открыть уже в конце 2018 года. Об этом «Реальному времени» рассказал директор зоопарка Фанис Нурмухаметов.

«Река Замбези», расположенная на участке в 7 га, будет полностью посвящена Африке. Сейчас выполнено около 80% от общего объема работ. Заселять животных начнут после завершения всех строительных работ.

- Невозможно заводить животных, когда рядом еще идет строительство. Один только перелет в Казань — стресс для животных, - пояснил Нурмухаметов. - Поэтому уже в зоопарке для них должны быть спокойные условия, чтобы они морально пришли в себя. Строительный шум не позволяет животным чувствовать себя комфортно.

При самом удачном раскладе вольеры и территория «Реки Замбези» будут готовы к июню 2018 года. С этого времени зоопарк начнет закупать и завозить животных. Новым жителям зоопарка придется некоторое время провести в карантине, а затем пережить период адаптации. На это требуется не меньше четырех месяцев. Так что в лучшем случае «Река Замбези» откроется к концу 2018 года.

— Наша цель — стать лучшим зоопарком России и одним из лучших в Европе, — добавил директор зоопарка. — Все ждут нового зоопарка. У нас есть сотрудники, которые работают по 40 лет. Они, когда услышали, что дали деньги на строительство, даже расплакались от счастья и говорили: «Неужели мы это увидим?».

В новом зоопарк изменится ценовая политика. Сейчас взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 100 рублей, льготный — 60 рублей. После реконструкции цену взрослого билета могут поднять до 400 рублей.

— Наши расходы на содержание животных в год — 72 млн рублей. Когда откроются новые территории, появятся новые животные — наши расходы увеличатся. Бензин дорожает, водоснабжение дорожает — мы не сможем остаться в пределах тех 200 рублей, — объяснил Нурмухаметов.