«Река Замбези» в Казани: когда откроется зоопарк и каких зверей уже можно посмотреть

ProKazan.ru узнал, как идет строительство и когда начнут заселять вольеры африканскими животным

Новый казанский зоопарк могут открыть в конце 2018 года. Посетителей будут ждать африканские слоны, носороги, бегемоты, жирафы и экзотические птицы.

Портал ProKazan.ru решил выяснить, что сейчас проиcходит на территории будущей "Реки Замбези", когда завершатся строительные работы и можно будет посмотреть на новых животных. И главное, когда же ждать открытия.

Первая очередь нового зоопарка — "Река Замбези" - будет полностью посвящена Африке. На участке в 7 га возводятся здания будущих вольеров, кафе и административных помещений. Практически полностью готова входная группа - там сейчас идут внутренние отделочные работы.

Сроки завершения строительства не называются, но по словам директора зооботсада Фаниса Нурмухаметова, они надеются, что это произойдет следующим летом. Лишь тогда начнется заселение зоопарка. При этом птицам и животным потребуется не меньше четырех месяцев на адаптацию. Так что, если зоопарк и откроется в 2018-м, то ближе к концу года.

Впрочем, посмотреть на некоторых жителей "Реки Замбези" казанцы могут уже сейчас. В старой часте зоопарка в стеклянном вольере обитает молодая львица по кличке Люся. Она уже комфортно себя чувствует в Казани.

- Она даже приняла нас в свой "прайд", - рассказывает заведующая отделом "Хищные" Светлана Курбашкина. - Люся уже начала нас узнавать по голосу и лицу. К тому же она очень игривая, как и все молодые котята.

В соседних вольерах можно увидеть марабу - птицу из семейства аистовых.

А также венценосного журавля. В дикой природе они обитают в саваннах к югу от Сахары.

После того, как откроют "Реку Замбези" старую часть зоопарка закроют на масштабную реконструкцию. Старые вольеры снесут, но сохранят несколько исторических построек. Например, деревянный домик основателя казанского зооботсада Карла Фукса, где откроют музей, а также здание оранжереи. Сберегут и ботанический сад.

Эту часть зоопарка посвятят России. Территорию поделят на три части: "Остров Врангеля", "Река Уссури" и "Озеро Байкал". Соответственно каждую из них заселят представителями местной флоры и фауны.

- На время реконструкции часть животных - выходцев из Африки - переселят на новую территорию, - объясняют в зоопарке. - Остальных передадут на передержку в другие российские зоопарки. Например, белых и бурых медведей. После завершения реконструкции они к нам вернутся.

Третья локация будет посвящена Южной Америке. Ее построят рядом с озером Кабан и площадью Вахитова. Сроки строительства пока неизвестны.

Руководство зоопарка готовит казанцам множество сюрпризов. Так, например, здесь всерьез подумывают о проведении ночных экскурсий. Посетители смогут посмотреть, как животные ведут себя в темное время суток. А под Казанью в будущем может появиться сафари-парк.