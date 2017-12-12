Власти Казани обещают решить транспортную проблему в «Салават Купере»

На решение проблемы транспортной доступности микрорайона «Салават Купере» власти Казани планируют потратить 160 млн рублей. Об этом сегодня в ходе 22-й сессии Казгордумы сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, для нормализации ситуации планируется отремонтировать хибинскую и актанышскую дорогу.

- Плюс организация постоянного автобусного маршрута от улицы Нурихана Фаттахова до Тэцевской. Для этого потребуется установить восемь остановочных площадок, дополнительное дорожное освещение, знаки, - сообщил Шакиров.

Напомним, в Казани из жилого комплекса «Салават Купере» с 15 ноября запустили автобусный маршрут до детской поликлиники №4 в поселке Юдино (ул.Колымская, 15).

Автобусы выезжают из жилого комплекса «Салават купере» в 8.00; 10.00; 12.00; 14.00, а из Юдино в 9.00; 11.00; 13.00; 15.00.

Посадка и высадка жителей будет осуществляться в «Салават купере» напротив дома №8 по улице А.Арсланова.

А ранее стало известно, что к «Салават Купере» от улицы Тэцевской могут построить дорогу-дублер за 120 млн рублей.



