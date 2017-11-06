В Казани до «Салават Купере» хотят построить дорогу-дублер за 120 млн рублей

Соответствующее обращение уже направлено на имя президента Татарстана

В Казани к «Салават Купере» от улицы Тэцевской могут построить дорогу-дублер за 120 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с жителями района.

По его словам, соответствующее обращение уже направлено на имя президента Татарстана.

- Надеемся, что на следующий год решение будет, - отметил Метшин.

Кроме того отмечается, что после ремонта дороги появится возможность продлить автобусный маршрут №62.

- Вы обратились, мы решение приняли, постановление Исполкома подписано. 62 маршрут есть, но продлить его без разрешения ГИБДД уже не в нашей власти. Но, я хочу сказать, что мы вас не просто слышим, решения уже приняты, - сказал мэр.

Также городские власти рассматривают возможность расширения улиц Осиновская и Н.Фаттаха.