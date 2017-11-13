Из «Салават Купере» запустят автобусный маршрут до поликлиники в Юдино

В Казани из жилого комплекса "Салават Купере" с 15 ноября запустят автобусный маршрут до детской поликлиники №4 в поселке Юдино (ул.Колымская, 15), об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Проблему отсутствия детской поликлиники жители комплекса подняли на встрече с мэром города Ильсура Метшина. Мэр заявил, что в следующем году в ЖК собираются открыть детскую поликлинику.

До открытия больницы в Юдино запустили несколько небольших автобусов.

Автобусы будут выезжать из жилого комплекса "Салават купере" в 8.00; 10.00; 12.00; 14.00, а из Юдино в 9.00; 11.00; 13.00; 15.00.

Посадка и высадка жителей будет осуществляться в "Салават купере" напротив дома №8 по улице А.Арсланова.