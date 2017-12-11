Депутат из Челнов попросил Путина отменить Конституцию Татарстана

По его словам, на легитимность Конституции РТ повлияло непродление договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном

Депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить Конституцию Татарстана в связи с непродлением договора о разграничении полномочий между РФ и РТ. Об этом он написал в своем блоге.

По словам члена фракции КПРФ, утрата силы у договора о разграничении полномочий прямо повлияло на легитимность Конституции РТ, основанием для которой он являлся.

- Конституция РТ – это тот самый документ, в котором закреплен принцип "государства в государстве". Необходимо обратиться в Конституционный суд РФ для признания этого документа неконституционным и утратившим юридическую силу, - написал Яковлев.

Он отметил, что ни Государственный Совет РТ, ни Президент РТ никаких действий по "приведению основного закона Республики Татарстан в соответствие с действующим законодательством Российской Федерацией не принимают".



- Для Президента Российской Федерации основываясь на статье 80 части 2 Конституции РФ это обязанность. Если хотите часть трудового контракта с российским народом, в том числе проживающем на территории Республики Татарстан и своим большинством поддержавшим Вас на выборах на должность Президента РФ. Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас основываясь на статье 125 Конституции РФ и статье 80 часть 2 Конституции РФ в рамках принятия мер по охране суверенитета Российской Федерации обратиться с запросом в Конституционный суд РФ о признании Конституции РТ неконституционной - не соответствующей действующему законодательству РФ - и утратившей юридическую силу, - отметил депутат.

Напомним, в этом году отмечалось 25-летие со дня принятия Конституции РТ. Ранее президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с этим праздником. "Опираясь на Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, были выстроены конструктивные отношения с федеральным центром", - говорил политик.

При этом позже Рустам Минниханов заявил, что Татарстан больше не намерен возвращаться к вопросу продления договора о разграничении полномочий с Москвой. По его мнению, отсутствие договора не создает пробел в законодательстве.