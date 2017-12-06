Минниханов заявил, что Татарстану больше не нужен договор о разграничении полномочий с РФ

По его мнению, отсутствие договора не создает пробел в законодательстве

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан больше не намерен возвращаться к вопросу продления договора о разграничении полномочий с Москвой, передает «Коммерсантъ».

По его мнению, отсутствие договора не создает пробел в законодательстве.

- Имеем, что имеем, нас это устраивает, - сказал он.

Напомним, Татарстан не подписал договор о разграничении полномочий между Россией, срок действия которого истек 11 августа этого года.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.