Глава РТ отметил, как велико значение Конституции в укреплении общественно- политической стабильности в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции Татарстана.

- Основной Закон Татарстана отразил всю глубину происходивших в то время в стране социально-экономических и политических изменений, стал документом, играющим определяющую роль в развитии правовой системы региона. Опираясь на Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, были выстроены конструктивные отношения с федеральным центром, - говорится в поздравлении.

Минниханов подчеркивает, что Татарстан занимает ведущие позиции в РФ в экономике, социальной сфере и в духовно-культурном развитии.

- Наш опыт востребован, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Достижения республики были бы невозможны без постоянной и всесторонней поддержки руководства нашей страны, прежде всего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - цитирует пресс-служба главы РТ текст поздравления. - День Конституции отражает зримые достижения по пути строительства правового социального государства, в котором обеспечены достойный уровень жизни, права и свободы человека и гражданина.