Полпред Путина в Приволжье ответил на слухи о слиянии Татарстана с другими регионами

По его словам, более эффективным путем укрупнения всегда было присоединение слабого региона к сильному

Укрупнения регионов путем слияния республик Татарстан и Башкортостан не будет. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич на встрече с журналистами.

- Если думать о слиянии республик, то явно не о слиянии Татарстана и Башкортостана. Это два крупных и сильных региона, объединять их не имеет смысла, - сказал Бабич.

По его словам, более эффективным путем укрупнения всегда было присоединение слабого региона к сильному.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Татарстан хотят объединить с другими соседними регионами со столицей в Казани, такие данные были опубликованы в анонимном Telegram-канале «Методичка». Согласно опубликованной каналом информации, сразу после новых президентских выборов в России начнет детально прорабатываться проект формирования нового территориального деления. Сообщалось, что столица нового региона будет выбрана, якобы, между Нижним Новгородом, Казанью и Самарой, при этом наиболее вероятный кандидат - именно столица Татарстана.

Также позже председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию. По его мнению, внедрение новых практик управления и гражданского участия, повышение комфортности среды могут сделать российские агломерации конкурентоспособными на мировом уровне.