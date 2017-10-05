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Полпред Путина в Приволжье ответил на слухи о слиянии Татарстана с другими регионами

Полпред Путина в Приволжье ответил на слухи о слиянии Татарстана с другими регионами
16+
Фото: http://kremlin.ru/
По его словам, более эффективным путем укрупнения всегда было присоединение слабого региона к сильному

Укрупнения регионов путем слияния республик Татарстан и Башкортостан не будет. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич на встрече с журналистами.

- Если думать о слиянии республик, то явно не о слиянии Татарстана и Башкортостана. Это два крупных и сильных региона, объединять их не имеет смысла, - сказал Бабич.

По его словам, более эффективным путем укрупнения всегда было присоединение слабого региона к сильному.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Татарстан хотят объединить с другими соседними регионами со столицей в Казани, такие данные были опубликованы в анонимном Telegram-канале «Методичка». Согласно опубликованной каналом информации, сразу после новых президентских выборов в России начнет детально прорабатываться проект формирования нового территориального деления. Сообщалось, что столица нового региона будет выбрана, якобы, между Нижним Новгородом, Казанью и Самарой, при этом наиболее вероятный кандидат - именно столица Татарстана.

Также позже председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию. По его мнению, внедрение новых практик управления и гражданского участия, повышение комфортности среды могут сделать российские агломерации конкурентоспособными на мировом уровне. 

Люция Кашапова, 04.12.2017, 15:40
Тэги: Политика
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Комментарии

55504 декабря 2017, 15:47
Первый нах!!!
7
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Горожанин04 декабря 2017, 15:49
Надо Татарстан с Удмуртией объединить
4
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Салават04 декабря 2017, 15:54
Башкортостан после ухода Муртазы потерял силу, теперь это больше типичная область РФ.
3
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Ххр04 декабря 2017, 16:02
А Москву к кому присоединят ? Уже не знают как от татар избавится
10
6
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Изя04 декабря 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Башкортостан после ухода Муртазы потерял силу, теперь это больше типичная область РФ.
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Голодаете? 8-* Очередную виллу теперь не купить, гелики все пропили?
3
4
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Горожанин04 декабря 2017, 16:09
А можно присоединить Татарстан к ОАЭ или Катару. Там ВСЕ БЕСПЛАТНО и заботятся о людях а не о своем кармане.
Лучший комментарий
2
14
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герцог04 декабря 2017, 16:09
Мы вновь к империи стремимся-я слышу звон колоков
Но чтоб достичь идею блага-остался лишь последний ров
Уж так судьбою суждено Россией покрывать пространство
Ведь укрупняясь мы всегда-там достигаем постоянства
Да все в развитии идёт и к эволюции стремится
Силен по правде только тот-кто лишь реформы не боится
И вижу я конгломерат союз друзей вновь создаётся
Да так устроена судьба -от счастья сердце сильно бъётся
2
1
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Горожанин04 декабря 2017, 16:10
Столица нового региона - Казань и что татары будут русскими командовать?
1
3
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Горожанин04 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
А можно присоединить Татарстан к ОАЭ или Катару. Там ВСЕ БЕСПЛАТНО и заботятся о людях а не о своем кармане.
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Татарстаннаш!
1
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:40
Зачем к Татарстану кого то присоединять!? Пусть ''удащливые '' уйдут в слабый регион и попробуют там свои силы, поднять соседний регион. И посмотрим, получится или нет. А то здесь все герои, мы да мы булдрабыз.
0
5
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Горожанин04 декабря 2017, 16:49
Шарипов надо собраться в одно начало и сдать бутылки. Мухаметзянов икрам. Девяностый год.
0
0
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Горожанин04 декабря 2017, 16:53
Прихватил немного батырский район нижнего Новгорода и у хайруллиной раушании голова болит не будет.,, хе,,... Мухаметзянов икрам
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