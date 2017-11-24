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Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию

Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию
16+
Фото: twitter.com/aleksei_kudrin
Председатель Комитета гражданских инициатив рассказал, почему необходимо стереть определенные административные границы

На территории России необходимо создать ряд крупных агломераций, состоящих из больших городов. Внедрение новых практик управления и гражданского участия, повышение комфортности среды могут сделать российские агломерации конкурентоспособными на мировом уровне. Такое мнение на V Общероссийском гражданском форуме накануне высказал председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. 

В Сибири Кудрин предложил объединить Томск, Новосибирск и Барнаул. На Урале — Екатеринбург, Челябинск и Пермь. В европейской части России, по мнению политика, стоит объединить Казань, Самару и Ульяновск.

- Люди за Москвой и Петербургом (зачастую ближе к Уралу и на Дальнем Востоке) не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими возможностями, которые есть у Москвы. Нам в тех регионах нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию, качеству жизни. <...>

Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на регионы, она смотрит на Париж, на Берлин. Действительно, сегодня Москва ориентируется на лучшие образцы мира, а для Казани, Екатеринбурга Москва - это конкурент. <...>

Нам нужно стереть определенные административные границы. Может быть нам укрупнить субъекты (это один из самых радикальных способов) или смягчить те ограничения, которые мешали создавать из одного какого-то города широкой агломирации, в которую бы вошли 2-3 субъекта РФ, усилить какой-то центр. <...>

Сегодня, я считаю, мы подошли к черте, когда нам нужно провести мини-революцию децентрализации. Передать ряд полномочий субъектам РФ. <...> Это строительные вещи, в области медицины, образования, транспортного обеспечения, финансовые полномочия.

В последние годы в России обратили особое внимание на тему развития городов – реализуются федеральные программы повышения качества среды, на новый уровень вышел диалог власти и жителей, идет постоянная работа по поиску новых драйверов роста. Абсолютным чемпионом среди регионов и городов является Москва, однако всё чаще можно услышать о стратегической необходимости смещения фокуса со столичного региона.

Женя Потехина, 26.11.2017, 09:00
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин26 ноября 2017, 09:12
Перенести столицу в сибирь,раз уж на военные рельсы переходим
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Горожанин26 ноября 2017, 09:35
«Председатель Комитета гражданских инициатив рассказал, почему необходимо стереть определенные административные границы» ????

да хр*н вам ! ишь чего хотят
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2
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Ол26 ноября 2017, 09:36
Если бы регионы оставляли себе хотябы 20%своей прибыли а не какие то 5-7% то я думаю регионы бы гнались за Парижем и Берлином а не Москва
3
9
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Горожанин26 ноября 2017, 09:55
какая конкуренция..снами никто не хочет иметь дела..мы стали изгоями из за крыма..донбаса..
2
4
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Record Nalimov26 ноября 2017, 09:57
Татарстан давно пора расширять за счет соседних регионов с преобладающим татарским населением. Сейчас многие там записываются как русские, а после объединения вновь станут татарами!
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4
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Ильнур Рамазанов26 ноября 2017, 10:00
Может оставить всю прибыль в регионах? МСК пусть себя сама содержит. Отдавать не 90% процентов в фед.бюджет,а наоборот только 10-15%.
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5
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Горожанин26 ноября 2017, 10:00
Укрупнять надо - сокращать чиновничий аппарат. РФ подсоединить к США следующим штатом можно
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2
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Горожанин26 ноября 2017, 10:01
Шел бы этот Кудрин, враг пенсионеров, куда подальше!
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3
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Record Nalimov26 ноября 2017, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
какая конкуренция..снами никто не хочет иметь дела..мы стали изгоями из за крыма..донбаса..
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Крым никому нахрен не нужен, чемодан без ручки. Крым нужен властям чтобы:
1. Сделать вас соучастником преступления;
2. Отвлечь вас от вопроса кто разворовал и угробил страну.
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5
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Горожанин26 ноября 2017, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан давно пора расширять за счет соседних регионов с преобладающим татарским населением. Сейчас многие там записываются как русские, а после объединения вновь станут татарами!
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поддерживаю !!!! объединить бы к Татарстану такие республики как Марий Эл, Чувашию, Удмуртию, Башкирию, уже можно было бы быть одной единой территорией
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Горожанин26 ноября 2017, 10:09
В ответ на комментарий пользователя
поддерживаю !!!! объединить бы к Татарстану такие республики как Марий Эл, Чувашию, Удмуртию, Башкирию, уже можно было бы быть одной единой территорией
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и назвать объединенную республику - Поволжская республика, было бы 5 госязыков, своя конституция, свой гимн.
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4
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Горожанин26 ноября 2017, 10:10
Грабь награбленное.......
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Горожанин26 ноября 2017, 10:21
...Костюм это не только должность, но и стиль. В таком костюме, этот Кудрин более на механизатора, смахивает нежели чем на чиновника высшего ранга. Надо думать, следующим шагом будет отсутствие носок, да при таком "прикиде". Единственное, что хоть немного выправляет положение - один из карманов подозрительно не оттопырен...................................
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Горожанин26 ноября 2017, 10:26
Кудрин! Куда профукал стабилизационный фонд? Признавайся. ....!
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Татарин26 ноября 2017, 10:26
Как же не надо ненавидеть свой народ,что такое писать.В Самаре живут Русские в основном,в Ульяновске,в Новом городе 25 % Татары из Буинского,Апастовского,Тетюшского районов.Вырвались из сёл.И теперь зачем возвращать людей откуда уехали.И нынешнему Руководству Татарстана,зачем чужая головная боль?Прессанули Татарстан по татарскому языку,Татфондбанк просто ограбили,а свалили на Татарстан,постоянно,что-то делают с небольшой Республикой,ещё и обьединять в агломерацию,с полным уничтожением Татар.Не будет этого.Будет открыт внутренний "сирийский" фронт,Национально-Освободительное Движение Татар,от Москвы.Татарстан развивается,обьединяйте Ульяновск и Самару в Московскую агломерацию.>-(
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Горожанин26 ноября 2017, 10:28
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан давно пора расширять за счет соседних регионов с преобладающим татарским населением. Сейчас многие там записываются как русские, а после объединения вновь станут татарами!
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Вот, ты еще один дол..
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