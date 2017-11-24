Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию

Председатель Комитета гражданских инициатив рассказал, почему необходимо стереть определенные административные границы

На территории России необходимо создать ряд крупных агломераций, состоящих из больших городов. Внедрение новых практик управления и гражданского участия, повышение комфортности среды могут сделать российские агломерации конкурентоспособными на мировом уровне. Такое мнение на V Общероссийском гражданском форуме накануне высказал председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

В Сибири Кудрин предложил объединить Томск, Новосибирск и Барнаул. На Урале — Екатеринбург, Челябинск и Пермь. В европейской части России, по мнению политика, стоит объединить Казань, Самару и Ульяновск.

- Люди за Москвой и Петербургом (зачастую ближе к Уралу и на Дальнем Востоке) не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими возможностями, которые есть у Москвы. Нам в тех регионах нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию, качеству жизни. <...>



Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на регионы, она смотрит на Париж, на Берлин. Действительно, сегодня Москва ориентируется на лучшие образцы мира, а для Казани, Екатеринбурга Москва - это конкурент. <...>



Нам нужно стереть определенные административные границы. Может быть нам укрупнить субъекты (это один из самых радикальных способов) или смягчить те ограничения, которые мешали создавать из одного какого-то города широкой агломирации, в которую бы вошли 2-3 субъекта РФ, усилить какой-то центр. <...>



Сегодня, я считаю, мы подошли к черте, когда нам нужно провести мини-революцию децентрализации. Передать ряд полномочий субъектам РФ. <...> Это строительные вещи, в области медицины, образования, транспортного обеспечения, финансовые полномочия.

В последние годы в России обратили особое внимание на тему развития городов – реализуются федеральные программы повышения качества среды, на новый уровень вышел диалог власти и жителей, идет постоянная работа по поиску новых драйверов роста. Абсолютным чемпионом среди регионов и городов является Москва, однако всё чаще можно услышать о стратегической необходимости смещения фокуса со столичного региона.