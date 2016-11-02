Анонимные источники в Telegram: Татарстан хотят объединить с соседними регионами

При этом столица этого "образования" будет находиться в Казани

Татарстан хотят объединить с другими соседними регионами со столицей в Казани, такие данные были опубликованы в анонимном Telegram-канале "Методичка", который известен своими сливами планов представителей властей России.

Согласно опубликованной каналом информации, сразу после новых президентских выборов в России начнет детально прорабатываться проект формирования нового территориального деления, реформа должна начаться в Приволжском федеральном округе, близком первому замглавы Администрации президента России Сергею Кириенко, его реализация должна завершиться до 2024 года.

Столица нового региона будет выбрана, якобы, между Нижним Новгородом, Казанью и Самарой, при этом наиболее вероятный кандидат - именно столица Татарстана.

- Главный фаворит сейчас – президент Татарстана Рустама Минниханов, с которым уже начались консультации по вопросу объединения. Считается, что это может стать достойной компенсацией региону за непродление двустороннего договора с Центром. Именно вопрос объединения регионов стал поводом для прекращения "договора" с республикой: при укрупнении регионов перед Казанью будет стоять задача отказаться от выраженной национальной идеологии, поскольку в регион вливаются в том числе национальные республики, - отмечается в сообщении.

Впрочем, как заявил ProKazan.ru политолог и редактор журнала “Поистине” Руслан Айсин, данный слив, вероятно, является "уткой".

- "Методичка" просто сливает "утку", и это является одним из актов в той антитатарстанской кампании, которая довольное долгое время продолжается - первый ее этап был наезд на банковскую систему РТ, второй этап - непродление договора о разграничении полномочий и третий этап - информационная атака, связанная с тем, что, якобы, республика Татарстан будет ликвидирована через объединение с близлежащими регионами, - рассказал политолог.

Руслан Айсин вспомнил, что похожие разговоры ходили в начале 2000-х годов, инициатором на тот момент был Владимир Жириновский.

- Это всегда было такое прощупывание почвы, на самом деле Москва никогда не рассматривала такие варианты, потому что 3-4 субъекта федерации, которых в свое время объединили, продемонстрировали федеральному центру всю сложность таких объединений. В условиях Поволжья все еще более намного сложно - слияние национальных республик с ненациональными выплеснет наружу массу проблем. Это станет просто еще одной головной болью Москвы, - отметил политолог.

Эта "утка", по его словам, нужна для того, чтобы создать атмосферу напряжения для татарстанских властей, она заставит Казань идти на дополнительные уступки - "типичная информационная кампания".