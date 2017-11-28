Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным

По его словам, в школах Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанных с изучением языков

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков подтвердил, что изучение татарского языка в школах Татарстана будет только добровольным, об этом он заявил сегодня на заседании Госсовета РТ.

По его словам, в образовательных учреждениях Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс. и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций. То есть нарушения были найдены во всех 1 412 образовательных учреждениях Татарстана. Были направлены предписания на устранения нарушений, как в школы, так и президенту республики.

- Была конкретизирована возможность изучения государственных языков республик на территории всей страны — добровольно, на основе письменного согласия родителей — законных представителей учащихся в объемах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участникам образовательных отношениях, — заявил прокурор.

Нафиков предостерег от высказываний экстремистского характера на тему татарского языка в СМИ и соцсетях, которые будут "решительно и жестко пресечены".

Госсовет РТ предложил министру образования Татарстана Энгелю Фаттахову принять меры по организации учебного процесса в школах республики в соответствии с примерными учебными планами, представленными Минобрнауки России 28 ноября 2017 года.

В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перед выступлением прокурора призвал выслушать доклад Илдуса Нафикова и принять подготовленный проект постановления без вопросов.

- Мы с членами президиума и представителями федерального центра договорились рассмотреть этот вопрос сегодня. Есть предложение послушать прокурора РТ Илдуса Нафикова, и не открывая прений и не задавая вопросов принять подготовленный проект постановления, чтобы не возбуждать общество, — заявил Мухаметшин.

Таким образом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Напомним, ранее Рустам Минниханов на сессии Госсовера РТ заявил, что подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

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