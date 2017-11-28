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Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным

Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным
16+
Фото: http://gossov.tatarstan.ru
По его словам, в школах Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанных с изучением языков

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков подтвердил, что изучение татарского языка в школах Татарстана будет только добровольным, об этом он заявил сегодня на заседании Госсовета РТ.

 По его словам, в образовательных учреждениях Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс. и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций. То есть нарушения были найдены во всех 1 412 образовательных учреждениях Татарстана. Были направлены предписания на устранения нарушений, как в школы, так и президенту республики. 

- Была конкретизирована возможность изучения государственных языков республик на территории всей страны — добровольно, на основе письменного согласия родителей — законных представителей учащихся в объемах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участникам образовательных отношениях, — заявил прокурор.

Нафиков предостерег от высказываний экстремистского характера на тему татарского языка в СМИ и соцсетях, которые будут "решительно и жестко пресечены".

Госсовет РТ предложил министру образования Татарстана Энгелю Фаттахову принять меры по организации учебного процесса в школах республики в соответствии с примерными учебными планами, представленными Минобрнауки России 28 ноября 2017 года.

В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перед выступлением прокурора призвал выслушать доклад Илдуса Нафикова и принять подготовленный проект постановления без вопросов.

- Мы с членами президиума и представителями федерального центра договорились рассмотреть этот вопрос  сегодня. Есть предложение послушать прокурора РТ Илдуса Нафикова, и не открывая прений и не задавая вопросов принять подготовленный проект постановления, чтобы не возбуждать общество, — заявил Мухаметшин.

Таким образом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Напомним, ранее Рустам Минниханов на сессии Госсовера РТ заявил, что подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке

Н. Вильданов, 29.11.2017, 11:02
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

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Горожанин29 ноября 2017, 11:05
Наконец то дождались справедливости. Татарский язык преподавать нужно, но только на добровольной основе.
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13
71
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Горожанин29 ноября 2017, 11:06
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6
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Горожанин29 ноября 2017, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Мда! Хуже урысов могут быть только такие манкурты у власти как Ильдус.(((( Тьфу на вас предатели!
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Ты ярко выраженный придурок и дебил.
10
41
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Горожанин29 ноября 2017, 11:10
Всё, концерт окончен.
7
39
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Горожанин29 ноября 2017, 11:10
Ну, бле....ть, Мухаметшин.. Вот жеж ссыкливый хамелеон!!! И не стыдно ведь на люди теперь показаться будет? Изворотливый лживый болтун! Что до сегодняшнего дня по поводу языка пел? И в один миг перевернулся! Впрочем, у него были соответствующие учителя - все мы помним 1991 год...)) Да и когда им было хоть за что-нибудь стыдно?
11
29
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Стас29 ноября 2017, 11:12
Надо жить по законам государства, а не сделанного под себя ханства.
9
42
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ace29 ноября 2017, 11:13
а кто ответит за годы незаконных 7 часов татарского?
10
50
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Татарин29 ноября 2017, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну, бле....ть, Мухаметшин.. Вот жеж ссыкливый хамелеон!!! И не стыдно ведь на люди теперь показаться будет? Изворотливый лживый болтун! Что до сегодняшнего дня по поводу языка пел? И в один миг перевернулся! Впрочем, у него были соответствующие учителя - все мы помним 1991 год...)) Да и когда им было хоть за что-нибудь стыдно?
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к сожалению согласен! Ради бабла и власти эти упыри мать родную продадут!
3
32
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djkr29 ноября 2017, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Но неправильно изучать русский дополнительно как родной русскими учащимися, когда татары пойдут на урок татарского. Это создает неравенство начальных условий, учитываяобязательность русского для всех. Очередной перекос и дискриминация.
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Все верно,надо изучать свой родной язык и дополнительно тоже.Без разницы какой татарский,башкирский,русский,мордовский и т.д.
4
20
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Горожанин29 ноября 2017, 11:16
Вот маладца!
4
19
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герцог29 ноября 2017, 11:29
Там где форцует добровольность
Возникнет сразу и невольность
4
3
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Горожанин29 ноября 2017, 11:34
еще бы сменить министра образования, такую должность должен занимать действительно образованный и грамотный человек.
8
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Башкорт29 ноября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Радоваться из за того что запретили язык коренного народа-вот она сущность быдла.ТЬФУ
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согласен. И у нас в Башкирии также. Правда сам глава лапки кверху поднял!
18
9
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Горожанин29 ноября 2017, 11:41
Ну что, тов. Шаймиев? Выступить с комментариями не хотите?
3
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Горожанин29 ноября 2017, 11:49
Нафиков будет плясать под власть! Как Путя решил так и Нафик подтвердит!
8
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Горожанин29 ноября 2017, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Радоваться из за того что запретили язык коренного народа-вот она сущность быдла.ТЬФУ
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Не надо лгать, никто не запретил изучение татарского языка.
6
20
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Горожанин29 ноября 2017, 12:10
Справедливое решение
3
12
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Не понимаю29 ноября 2017, 12:27
Всю жизнь живу в Татарстане, нет лучше места в России, чем родной край. В школе изучал татарский, хоть он никогда не был и не будет для меня родным, так для чего я потратил столько времени на знания, которые мне никогда и нигде не пригодятся. Интересно читать комментарии, всегда думал что в Татарстане все живут дружно, а тут, оказывается, кругом националисты. При этом ни одного комментария на "родном" татарском языке не заметно, только в оскорблениях используется. Как-то все это мерзко.
2
7
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Горожанин29 ноября 2017, 12:28
Все правильно Нафиков сделал, если так подумать.

Он назначается Президентом РФ про представлению Генпрокурора. С нашим ханством он хоть и связан кумовством, но от неё не зависит его креско прокурора субъекта.
По этому своим местом он не рискует.
А если бы ослушался Чайку и Президента РФ - сразу бы вылетел как пробка с должности.
1
4
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Горожанин29 ноября 2017, 12:28
Как поставили рачком, так запели петушком !
1
5
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Горожанин29 ноября 2017, 12:31
Красавец прокурор! Все сделал по совести!
1
3
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Горожанин29 ноября 2017, 12:34
Миник! Очнись! В Челнах уже уволили! Миник ты в курсе что ты следующий???)))) Продолжайте в том же духе! Нам миник не презик)))
0
1
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Горожанин29 ноября 2017, 12:34
Иногда гениальные мысли рождает и зад,но как много надо пенделей,чтобы она переместилась к мозгам !
0
1
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Горожанин29 ноября 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Миник! Очнись! В Челнах уже уволили! Миник ты в курсе что ты следующий???)))) Продолжайте в том же духе! Нам миник не презик)))
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вот типичный урыс. лишний рот в Татарстане!
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Ольга29 ноября 2017, 12:39
Вполне нормальное решение, когда есть свобода выбора!
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Горожанин29 ноября 2017, 12:40
Вобщем. Народ. Это нельзя оставлять!! Вот как так???? Запрещать изучать родной татарский в республике Татарстан?????? Какая же это республика то??? Шл.ха! Бл.дь! Фуу бл... Вы че с Ки творите? Путьку боитесь? А язык вам нах.я???? Всегда можно найти язык и потолковать!!? Ооооо нах.я вы нам чинуши местные? Нах я вас кормлю???
2
1
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Горожанин29 ноября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Всю жизнь живу в Татарстане, нет лучше места в России, чем родной край. В школе изучал татарский, хоть он никогда не был и не будет для меня родным, так для чего я потратил столько времени на знания, которые мне никогда и нигде не пригодятся. Интересно читать комментарии, всегда думал что в Татарстане все живут дружно, а тут, оказывается, кругом националисты. При этом ни одного комментария на "родном" татарском языке не заметно, только в оскорблениях используется. Как-то все это мерзко.
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А алгебра тебе пригодилась?
1
1
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Горожанин29 ноября 2017, 12:49
Ну шл@шки продажные. Следующие шагом урысов будет увольнение миника, мухи и прочей аульной братии. Готовьтесь долго сидеть! Ну или свалите за границу как обычно. В Татарстане поставят урыса главой, уберут республику и конституцию. Раз вы так позволяете о себя ноги вытирать! Никакого уважения к Вам! Татарин
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Горожанин29 ноября 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
А алгебра тебе пригодилась?
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Пригодился только труд
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Горожанин29 ноября 2017, 12:49
3856 нарушений!!!!! Вопрос главному прокурору почему Фатахов еще министр образования???
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