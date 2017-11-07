Минниханов: «Ждем стандарта, где татарский будет преподаваться 2 часа в неделю»

По словам главы республики, подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике

Власти Татарстана ожидают нового федерального стандарта, согласно которому татарский язык будет преподаваться два часа в неделю. Об этом сегодня в ходе сессии Госсовета РТ заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

При этом ранее в своем докладе министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов сказал, что в связи с изменением учебной программы по требованию прокуратуры около 220 учителей татарского языка попадают под сокращение.

- В школах республики началась вторая четверть. В связи с переводом татарского языка на факультативную основу меняется и нагрузка на учителей. Наша задача — не допустить сокращение педагогов в середине учебного года. Мы просили каждый муниципалитет, каждого директора внимательно отнестись к проблеме, провести индивидуальные беседы. Для учителей будет организована переподготовка, предложены другие вакансии, - сказал Фаттахов.

Сообщается, что план предложенный министерством РТ, сейчас проходит согласование у министра образования и науки России Ольги Васильевой.