СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным

В рекомендациях Минобра РФ указано, что преподавание госязыков возможно до двух часов в неделю, если такое решение примут родители школьников

Властям Татарстана не удалось согласовать с федеральным центром обязательное изучение татарского языка в республике как государственного. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в рекомендациях министерства образования России, которые направят в республики, будет указано, что преподавание госязыков возможно до двух часов в неделю, если такое решение примут родители школьников.

Напомним, что сегодня в Госсовете РТ в очередной раз обсудят наболевший «языковой» вопрос в республике. На заседании запланировано выступление прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. А вот главы республики Рустама Минниханова не будет, так как он находится в командировке в Великобритании.

До 30 ноября Генеральная прокуратура совместно с Рособрнадзором должны были проверить добровольность изучения госязыков в республиках. Так, по информации издания, проверка показала, что выявленные нарушения заключались в том, что в Татарстане татарский язык как государственный изучался в обязательном порядке, а в качестве родного языка учащиеся также изучали татарский.

- Объем его изучения увеличивали за счет сокращения преподавания часов русского языка, - говорится в сообщении.

Таким образом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Напомним, ранее Рустам Минниханов на сессии Госсовера РТ заявил, что подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.