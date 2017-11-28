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СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным

СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным
16+
Фото: ProKazan.ru
В рекомендациях Минобра РФ указано, что преподавание госязыков возможно до двух часов в неделю, если такое решение примут родители школьников

Властям Татарстана не удалось согласовать с федеральным центром обязательное изучение татарского языка в республике как государственного. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в рекомендациях министерства образования России, которые направят в республики, будет указано, что преподавание госязыков возможно до двух часов в неделю, если такое решение примут родители школьников.

Напомним, что сегодня в Госсовете РТ в очередной раз обсудят наболевший «языковой» вопрос в республике. На заседании запланировано выступление прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. А вот главы республики Рустама Минниханова не будет, так как он находится в командировке в Великобритании.

До 30 ноября Генеральная прокуратура совместно с Рособрнадзором должны были проверить добровольность изучения госязыков в республиках. Так, по информации издания, проверка показала, что выявленные нарушения заключались в том, что в Татарстане татарский язык как государственный изучался в обязательном порядке, а в качестве родного языка учащиеся также изучали татарский.

- Объем его изучения увеличивали за счет сокращения преподавания часов русского языка, - говорится в сообщении.

Таким образом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Напомним, ранее Рустам Минниханов на сессии Госсовера РТ заявил, что подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

- Мы ждем федерального стандарта, где татарский язык будет преподаваться 2 часа в неделю. Я говорил с администрацией, понимание есть. Учебная четверть начата, нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен, - сказал Минниханов.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке

Люция Кашапова, 29.11.2017, 08:15
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

гецог29 ноября 2017, 08:26
Стоит ли из-за двух часов кашу затевать. Овчинка выделки не стоит.
8
10
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Горожанин29 ноября 2017, 08:28
Уехал в Лондон.Знащит оттуда , что нибудь напишут в поддержку языка.
1
20
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Прохожий29 ноября 2017, 08:31
Кто ответит за многолетние нарушения, неправомерное навязывание татяза и потерянное время учеников и родителей ?
Должна быть дана оценка действиям должностных лиц --- ведь закон нарушался ими сознательно, а не из-за неправильной трактовки положений!
Как минимум необходимо снять министра с должности !!!
Лучший комментарий
16
73
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Сергей29 ноября 2017, 08:33
В ответ на комментарий пользователя
Кто ответит за многолетние нарушения, неправомерное навязывание татяза и потерянное время учеников и родителей ?
Должна быть дана оценка действиям должностных лиц --- ведь закон нарушался ими сознательно, а не из-за неправильной трактовки положений!
Как минимум необходимо снять министра с должности !!!
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Снимут. Сначала отчет прокуратуры, все должно быть последовательно. А тут говорили, что мы татарский будем обязательно учить и ничего не сделаем. ))))
8
25
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Горожанин29 ноября 2017, 08:34
Дождался миник своего стандарта :-D Что теперь будет делать от такой обиды Федералов? Захочет сделать Татарстан отдельной державой? :-D
6
13
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enbgenb29 ноября 2017, 08:36
В ответ на комментарий пользователя
Очень даже зря.Учить надо обязательно,непонимают
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вот сами и учите
8
29
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enbgenb29 ноября 2017, 08:37
В ответ на комментарий пользователя
Дождался миник своего стандарта :-D Что теперь будет делать от такой обиды Федералов? Захочет сделать Татарстан отдельной державой? :-D
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Рустам Нургалиевич - прагматик, не то, что предыдущий оракул. Все правильно понимает
11
6
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enbgenb29 ноября 2017, 08:38
В ответ на комментарий пользователя
Кто ответит за многолетние нарушения, неправомерное навязывание татяза и потерянное время учеников и родителей ?
Должна быть дана оценка действиям должностных лиц --- ведь закон нарушался ими сознательно, а не из-за неправильной трактовки положений!
Как минимум необходимо снять министра с должности !!!
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судебную систему никто не отменял. правда, у нас она карманная, блатная и коррупционная. есть и СК России, мне кажется))
3
5
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Горожанин29 ноября 2017, 08:40
Ситуёвина напоминает давнее выступление команды КВН ''Четыре татарина '' - у татар нет слова назад, они разворачиваются и алга!
8
18
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Горожанин29 ноября 2017, 08:41
Да все еще изменится,вот увидите))
13
7
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Стас29 ноября 2017, 08:41
Поехал за кордон на татарском общаться?!
4
9
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Горожанин29 ноября 2017, 08:42
В ответ на комментарий пользователя
Кто ответит за многолетние нарушения, неправомерное навязывание татяза и потерянное время учеников и родителей ?
Должна быть дана оценка действиям должностных лиц --- ведь закон нарушался ими сознательно, а не из-за неправильной трактовки положений!
Как минимум необходимо снять министра с должности !!!
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А максимум? Огласите весь список, пожалуйста.
4
3
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Federal29 ноября 2017, 08:45
В ответ на комментарий пользователя
Дождался миник своего стандарта :-D Что теперь будет делать от такой обиды Федералов? Захочет сделать Татарстан отдельной державой? :-D
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пусть только попробует.посадим далеко и на долго.
4
9
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татарин29 ноября 2017, 08:46
В ответ на комментарий пользователя
Дождался миник своего стандарта :-D Что теперь будет делать от такой обиды Федералов? Захочет сделать Татарстан отдельной державой? :-D
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ну нет! я не считаю Татарстан отдельным государством. Но вот татарский считаю надо изучать обязательно!
19
10
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Горожанин29 ноября 2017, 08:47
Справедливость восторжествовала.
7
19
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Горожанин29 ноября 2017, 08:48
В ответ на комментарий пользователя
пусть только попробует.посадим далеко и на долго.
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аахахахаххахах! Кого ты можешь посадить вошь?:-D
7
3
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Прохожий29 ноября 2017, 08:52
В ответ на комментарий пользователя
А максимум? Огласите весь список, пожалуйста.
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Как максимум -- действия министерства в вопросе недобровольного изучения татяза привели к напряженности в обществе , позволили националистам местным поднять голову --- это уже статья по разжиганию ненависти по нац.признаку с соответствующими наказаниями.
Да и в нецелевом расходовании бюджетных средств неплохо было бы разобраться -- сколько людей кормилось на теме " обязательного для всех " татяза ?!
4
22
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SID29 ноября 2017, 08:54
В ответ на комментарий пользователя
Очень даже зря.Учить надо обязательно,непонимают
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"непонимают" пишется раздельно, поэтому надо изучать русский
5
15
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Горожанин29 ноября 2017, 08:56
Воровская путинская система прогнила насквозь. Вот вчера ракета с 19 спутниками не взлетела. Утонуло в океане 800 миллионов долларов. Ну и кто ответит? Рогозин жирная свинья?:-D Нет! Он друг путькина. Вся ненешняя российская власть это кооператив Озеро. Нищее и бесправно население и миллиарды нескольких еврейских воров. А вы продолжайте грызться из-за татарского!:-D
10
15
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Васек29 ноября 2017, 08:58
В ответ на комментарий пользователя
куда вы денетесь! Обязательно будете учить язык татар! Хотелки путина явные нарушения основных статей Конституции. В Конституции РФ прямо указано на возможность республикам выбора другого государственного языка кроме русского. Ну ниче мы припомним это! Все равно в Республике Татарстан татарский будет обязательным!
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соснешь ты
6
11
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Горожанин29 ноября 2017, 08:58
В ответ на комментарий пользователя
Как максимум -- действия министерства в вопросе недобровольного изучения татяза привели к напряженности в обществе , позволили националистам местным поднять голову --- это уже статья по разжиганию ненависти по нац.признаку с соответствующими наказаниями.
Да и в нецелевом расходовании бюджетных средств неплохо было бы разобраться -- сколько людей кормилось на теме " обязательного для всех " татяза ?!
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Вы правильно отметили, что на этой теме многие кормились. В Челнах проживает тетка, написавшая несколько пособий по изучению тат. языка, который приходилось покупать родителям учеников в обязательном порядке. Она в течении последних 5-ти лет купила 3 квартиры в Казани.
3
12
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2529 ноября 2017, 09:01
теперь начнется этап "добровольности", а именно - давления школы на родителей
0
15
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин29 ноября 2017, 09:05
исямисез сезге казанга ебла
2
0
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Горожанин29 ноября 2017, 09:05
В ответ на комментарий пользователя
ну нет зачем. Время все равно работает на нас. Царь уйдет придет другой адекватный. И все равно будете изучать татарский те кто живут в Татарстане.:-)
Развернуть
Если придет адекватный,то все будет по другому,но не в языковом вопросе. Адекватный давно бы разобрался с верхушкой РТ за ту шумиху,что подняли и как переворачивали слова,так что радуйся,Путин еще очень добрый в этом вопросе.
4
10
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Зимородок29 ноября 2017, 09:07
ура! Победа! :-D
Но почему только "рекомендации" отправили? Неужели нельзя пожестче вопросы решать? ;-|
Они же щас вцепятся за это слово "рекомендации". >:>
3
11
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Зимородок29 ноября 2017, 09:08
"А вот главы республики Рустама Минниханова не будет, так как он находится в командировке в Великобритании"

типа, а меня там не было, они без меня это всё решили? :-D
Не боец. %-8
1
7
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Горожанин29 ноября 2017, 09:08
В ответ на комментарий пользователя
Если придет адекватный,то все будет по другому,но не в языковом вопросе. Адекватный давно бы разобрался с верхушкой РТ за ту шумиху,что подняли и как переворачивали слова,так что радуйся,Путин еще очень добрый в этом вопросе.
Развернуть
адекватный не будет ссориться со всем цивилизованным миром. А если будет адекватный то будет соблюдать законы. А тут на лицо явное нарушение статей Конституции!
5
3
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Горожанин29 ноября 2017, 09:09
В ответ на комментарий пользователя
татар вообще загнобили, сейчас еще и на татарского говорить запретят...
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Da
7
1
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Зимородок29 ноября 2017, 09:11
следующим шагом федерального центра должна быть отмена всяких непонятных региональных "конституций".
Одна страна! Один закон! Один Президент!
4
13
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Башкир29 ноября 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
татар вообще загнобили, сейчас еще и на татарского говорить запретят...
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Согласен. Татар да и другие национальности теперь вообще за людей не считают.
6
4
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Горожанин29 ноября 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
Уехал в Лондон.Знащит оттуда , что нибудь напишут в поддержку языка.
Развернуть
я уеду жить в Лондон? :-D
1
2
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Горожанин29 ноября 2017, 09:13
Вообще,эта ситуация показывает уровень руководства РТ как политиков.Такие вопросы надо было решать компромиссом и тихо,а не рубахи на себе рвать с криком: будет по нашему.Конечно им указали их место.Менталитет колхозников,но никак не политиков.
3
11
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Человек29 ноября 2017, 09:16
Моё мнение такое: не хотят учить, пусть не учат. Но знать, что у тебя за спиной или даже в лицо говорят - надо. А ты не понимаешь, потому что не учил. Иногда ведь и не очень хорошее могут сказать. Случай, так сказать, из жизни ))) Узбеки продают стройматериалы, говорят между собой на родном языке. А мой брат выглядит, наверное по их представлениям не как татарин :-) Светлокожий, сероглазый. Брат выбирает доски, сам строитель, понимает тонкости. Так один продаван другому по узбекски говорит, уведи тыего отсюда, а то всё хорошее заберёт. Брат обернулся и говорит, я же вас абзый понимаю, я татарин. Даже где-то, в глубине души, так далеко, что не видно, мусульманин :-D Извинились )))
2
2
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Зимородок29 ноября 2017, 09:16
В ответ на комментарий пользователя
Рустам Нургалиевич - прагматик, не то, что предыдущий оракул. Все правильно понимает
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"не то, что предыдущий оракул"

:-D насмешил
0
1
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Горожанин29 ноября 2017, 09:20
а где тот ипташ, который про "урысов" и "манкуртов" писал всю дорогу?
Почему он не высказался?
1
1
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Николай29 ноября 2017, 09:20
"СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным" Надо и русский язык сделать добровольным, а в место него увеличить часы по физике, математике. Наука деградирует, спутники падают, а мы зациклились на Великом Могучем Русском языке, на Великой Истории Всея Руси, на Основ Православии и т.д. Ни в одной стране не преподают в таком количестве, столько часов гос язык
3
4
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
куда вы денетесь! Обязательно будете учить язык татар! Хотелки путина явные нарушения основных статей Конституции. В Конституции РФ прямо указано на возможность республикам выбора другого государственного языка кроме русского. Ну ниче мы припомним это! Все равно в Республике Татарстан татарский будет обязательным!
Развернуть
на татарском лучше пиши, указчик
1
2
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Горожанин29 ноября 2017, 09:21
Приезжайте, приезжайте
В татарстанский наш колхоз.
Будем эщпощмаки кушать,
Есть щак-щак и тр*х*ть коз.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
Дождался миник своего стандарта :-D Что теперь будет делать от такой обиды Федералов? Захочет сделать Татарстан отдельной державой? :-D
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дэ? Напоминаю, что ст. 280.1. УК РФ еще никто не отменял 8-*
1
2
Согласны с автором?
Человек29 ноября 2017, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
а где тот ипташ, который про "урысов" и "манкуртов" писал всю дорогу?
Почему он не высказался?
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Наверное оно затаилось, с якорем на дне. Всплывет, подождите :-D
0
2
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Горожанин29 ноября 2017, 09:26
У ваты праздник, есть повод закинутся боярой и сесть на бутылку ради своего вождя :-D
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Горожанин29 ноября 2017, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
на татарском лучше пиши, указчик
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син онламарсын исрек урыс мин татарча язсам!:-D
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башкорт29 ноября 2017, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Поехал за кордон на татарском общаться?!
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ты думаешь все не будет татарского россии, ты знаешь сколько татар , я много езжу по стране, в чисто русских городах садятся в поезд татары и разговаривают по татарский, одни татары короче и другие нации , наоборот русских мало. я не верю что русские 110 млн. не можеть быть такого, наверно считают как хотят, а хрен с ним , как нибудь весна покажеть кто где срал.
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Горожанин29 ноября 2017, 09:46
Опять коммерсант мутит, уже ясно,ч то согласовали два часа обязательного изучения
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