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Очередь у магазина на Чистопольской, где люди ночевали в ожидании скидок, почти исчезла

Очередь у магазина на Чистопольской, где люди ночевали в ожидании скидок, почти исчезла
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Фото: ProKazan

Очередь у магазина брендовой одежды на улице Чистопольской в Казани почти исчезла, сейчас около входа в магазин находятся около десяти человек. Об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru.

Отметим, как сообщается в соцсетях, люди стояли в очереди даже ночью, занимая место в ней со вчерашнего дня.

Порядок и дисциплину контролирует администрация магазина, всех покупателей запускают по группам.

Напомним, в прошлом году покупатели занимали очередь у магазина за двое суток до начала распродажи. Ажиотаж привел к тому, что на крыльце магазина рухнули перила, а с ними и три покупателя.

Н. Вильданов, 24.11.2017, 13:10
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 13:21
Народ наивный пипееец
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0
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Горожанин24 ноября 2017, 14:09
CСкидка на накидку )))
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2
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Горожанин24 ноября 2017, 14:22
Поумнели малость под утро.
0
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