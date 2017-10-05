Очередь у магазина на Чистопольской, где люди ночевали в ожидании скидок, почти исчезла

Очередь у магазина брендовой одежды на улице Чистопольской в Казани почти исчезла, сейчас около входа в магазин находятся около десяти человек. Об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru.

Отметим, как сообщается в соцсетях, люди стояли в очереди даже ночью, занимая место в ней со вчерашнего дня.

Порядок и дисциплину контролирует администрация магазина, всех покупателей запускают по группам.

Напомним, в прошлом году покупатели занимали очередь у магазина за двое суток до начала распродажи. Ажиотаж привел к тому, что на крыльце магазина рухнули перила, а с ними и три покупателя.