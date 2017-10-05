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Блоги ProKazan.ru: почему хамство — кривое зеркало сервиса общественного транспорта?

Блоги ProKazan.ru: почему хамство — кривое зеркало сервиса общественного транспорта?
16+
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Люция Кашапова, новостной корреспондент портала ProKazan.ru

Казанский общественный транспорт, пожалуй, не ругает лишь только ленивый. В борьбе за клиента водители автобусов постоянно обгоняют, подрезают друг друга, сквернословят и даже пускают в ход кулаки, чтобы опередить конкурента и «заполучить» к себе как можно больше пассажиров в салон. Но именно такое поведение водителей зачастую и является одной из главных причин ДТП. И со всеми этими «прелестями» городской жизни ежедневно сталкивается любой казанец, не имеющий автомобиля.

Хамство - это норма?

НО! Отдельного разговора заслуживает другое - хамское поведение не только водителей и кондукторов автобусов, но и самих пассажиров. Так, по словам кондукторов, чаще всего их провоцируют на такое поведение сами пассажиры. Кстати, такой случай произошел совсем недавно в Казани, когда подрались водитель «красного» автобуса и пассажир-заяц. Наш портал писал об этом инциденте. Напомним, в Интернете появилась видеозапись этой драки, как водитель 89 маршрута подрался с пассажиром, который пытался проехать в автобусе «зайцем». В результате пострадала девушка-кондуктор.

Позже этот инцидент активно обсуждали в соцсетях. Так, одни считают, что водители не вправе устраивать скандал из-за «каких-то» 25 рублей, а другие наоборот защищают их, ведь их требования законны. И это лишь один из примеров.

Кроме того, я сама неоднократно становилась свидетелем того, как пассажиры заходят в автобус с отвратительным настроением и срываются на работниках общественного транспорта. Поэтому пугает то, что хамство в наше время становится нормой.

Конечно, в нашу редакцию постоянно поступают много жалоб и на то, что водители автобусов проезжают мимо остановок, на которых стоят пожилые люди. А конкретно возмущает тот факт, когда автобус не взял инвалида-колясочника, либо инвалида по зрению.

Тем временем власти Казани постепенно решают проблемы городского транспорта, с которыми сталкиваются жители. Портал ProKazan.ru неоднократно писал об этом. Но самое главное, на мой взгляд, — это культура обслуживания и вежливое отношение друг к другу как со стороны работников общественного транспорта, так и со стороны пассажиров. 

Люция Кашапова, 24.11.2017, 16:35
Тэги: Блоги
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Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 18:30
Не будь Люция красивой, я бы ей не простил такие, иногда кривоватые, новости.
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Бородатый заец24 ноября 2017, 18:54
Я - тот самый бородатый "заяц" из 89-го автобуса!
У кого какие вопросы ко мне?
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Горожанин24 ноября 2017, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
Я - тот самый бородатый "заяц" из 89-го автобуса!
У кого какие вопросы ко мне?
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На стрелку за меня выйдешь?
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Горожанин24 ноября 2017, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Я - тот самый бородатый "заяц" из 89-го автобуса!
У кого какие вопросы ко мне?
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Молодец!!!!
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Горожанин24 ноября 2017, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Я - тот самый бородатый "заяц" из 89-го автобуса!
У кого какие вопросы ко мне?
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а я тот водитель автобуса , чо хотел та вабще ?
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Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 29
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