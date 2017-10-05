Блоги ProKazan.ru: почему хамство — кривое зеркало сервиса общественного транспорта?

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Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Люция Кашапова, новостной корреспондент портала ProKazan.ru

Казанский общественный транспорт, пожалуй, не ругает лишь только ленивый. В борьбе за клиента водители автобусов постоянно обгоняют, подрезают друг друга, сквернословят и даже пускают в ход кулаки, чтобы опередить конкурента и «заполучить» к себе как можно больше пассажиров в салон. Но именно такое поведение водителей зачастую и является одной из главных причин ДТП. И со всеми этими «прелестями» городской жизни ежедневно сталкивается любой казанец, не имеющий автомобиля.

Хамство - это норма?

НО! Отдельного разговора заслуживает другое - хамское поведение не только водителей и кондукторов автобусов, но и самих пассажиров. Так, по словам кондукторов, чаще всего их провоцируют на такое поведение сами пассажиры. Кстати, такой случай произошел совсем недавно в Казани, когда подрались водитель «красного» автобуса и пассажир-заяц. Наш портал писал об этом инциденте. Напомним, в Интернете появилась видеозапись этой драки, как водитель 89 маршрута подрался с пассажиром, который пытался проехать в автобусе «зайцем». В результате пострадала девушка-кондуктор.

Позже этот инцидент активно обсуждали в соцсетях. Так, одни считают, что водители не вправе устраивать скандал из-за «каких-то» 25 рублей, а другие наоборот защищают их, ведь их требования законны. И это лишь один из примеров.

Кроме того, я сама неоднократно становилась свидетелем того, как пассажиры заходят в автобус с отвратительным настроением и срываются на работниках общественного транспорта. Поэтому пугает то, что хамство в наше время становится нормой.

Конечно, в нашу редакцию постоянно поступают много жалоб и на то, что водители автобусов проезжают мимо остановок, на которых стоят пожилые люди. А конкретно возмущает тот факт, когда автобус не взял инвалида-колясочника, либо инвалида по зрению.

Тем временем власти Казани постепенно решают проблемы городского транспорта, с которыми сталкиваются жители. Портал ProKazan.ru неоднократно писал об этом. Но самое главное, на мой взгляд, — это культура обслуживания и вежливое отношение друг к другу как со стороны работников общественного транспорта, так и со стороны пассажиров.