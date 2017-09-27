Новые маршруты и удобное расписание: как изменится работа общественного транспорта Казани

Портал ProKazan.ru о разработке новой системы транспортного обслуживания в столице Татарстана

Сегодня в Исполкоме Казани обсуждалась тема изменения маршрутной сети города. Представители научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы, которые будут заниматься ее разработкой, рассказали журналистам о существующей ситуации в городе, о том, почему нужно модернизировать работу городского общественного наземного транспорта и что именно изменится в Казани. Портал ProKazan.ru публикует высказывания Екатерины Брязгиной, заведующей отделом стратегического планирования развития транспортных систем НИИАТ.



На мероприятии присутствовали представители Института и председатель Комитета по транспорту Исполкома Казани

Зачем нужна новая маршрутная сеть?

- В чем вообще суть работы, почему она сейчас актуальна и почему мы сейчас разрабатываем новую маршрутную сеть? Прежде всего скажу, что речь идет не только о маршрутной сети. Речь идет о комплексе мероприятий, связанных с транспортным обслуживанием населения. Это и порядок организации пассажирских перевозок, расписание, интервалы, комфорт, доступность (в том числе ценовая), доступность для маломобильных групп населения. Это и вопросы тарифного меню, вопросы доступности для тех районов, которые сейчас, возможно, в некоторой степени дискриминируются. То есть это целый комплекс вопросов.



В 2007 году была разработана та маршрутная сеть, которая по большому счету до сих пор функционирует. Да, она актуализировалась, вносились некоторые изменения, но базово она появилась в 2007 году. С тех пор город серьезно изменился. Только по населению более 100 тысяч человек прибавилось. Появились новые районы, новые дома, новые центры притяжения — туда, куда люди хотят ездить, куда 10 лет назад ездить было, возможно, неинтересно. Сейчас там появились новые торговые центры, культурные, досуговые объекты, медицинские.



Помимо того, что город динамично развивается, есть ряд и других оснований. За эти 10 лет произошли серьезные изменения и в транспортной политике, и в транспортном законодательстве. Появился федеральный закон 220, который меняет подход к пассажирским перевозкам.

Ситуация в стране: 60 процентов всего российского транспорта изношено, тогда как в Казани такой проблемы нет

- За последние годы по регионам прошла волна конкурсов на оказание услуг пассажирских перевозок с нулевой ценой контракта. К чему это привело? Это привело к тому, что 63 процента перевозчиков по стране оказались на грани банкротства или уже объявили о своем банкротстве. Это привело к тому, что тот подвижной состав в РФ, который занимается перевозками пассажиров, насколько изношен, что если говорить об автобусах, то около 60 процентов уже превысили нормативный срок.



В Казани парк - один из самых молодых. Здесь нет с этим проблем, все автобусы работают в пределах нормативных сроков службы. Но в стране такая ситуация есть. И это побудило власти на введение новых регулирующих актов. Эти акты распространяются на всю территорию и меняют правила игры даже для тех городов, где нет ни нулевой цены контракта, не очень изношен подвижной состав. Они едины для всех.

«Новые стандарты устанавливают иной поход к обслуживанию пассажиров и требует больших затрат и от перевозчиков, и от бюджета»

- Все обстоятельства заставляют города оптимизировать маршрутные сети так, чтобы: с одной стороны, перевозки были эффективны, удобны для жителей. С другой стороны, чтобы эти затраты, которые появляются, должны быть выплачены перевозчикам, а не были тяжелым или невозможно тяжелым грузом для бюджета, и чтобы они не ложились на плечи потребителей. Таким образом, наша работа по реализации маршрутной сети - это компромисс интересов жителей, властей и регулятора.

Изменится ли стоимость проезда в общественном транспорте после изменений - пока неизвестно.

В Казани 93 процента транспорта приходит вовремя, в Европе — 85. Европейцы довольны, а казанцы — не очень

- Проводимые нами исследования показали, что в Казани жители достаточно требовательны и очень сурово оценивают любое нововведение властей. В среднем по РФ коэффициент надежности (когда рейсы приходят вовремя и без опозданий) составляет 80 процентов, то есть 80 процентов рейсов, в среднем, приходит вовремя.

По словам Екатерины Брязгиной, в Казани этот коэффициент (и вообще по РТ) составляет 93 процента, это гораздо выше, чем в среднем по Российской Федерации. Подобный коэффициент в России есть только в Москве — там он составляет 96 процентов. Кстати, в Европе стандарт составляет 85 процентов (например, в Париже вовремя приходит 86 процентов транспорта, в Лондоне — 83 процента).

- При этом жители оценивают качество высоко, в среднем, на 4,5 балла. В то время как казанцы при достаточно высоком уровне надежности всегда находят повод требовать большей надежности.

Более 68 процентов опрошенных пользуются общественным транспортом ежедневно. 74 процента ездят на автобусах, 11 процентов – на метро,8 процентов — на троллейбусах, 7 — на трамваях. (Согласно опросу более 15 тысяч казанцев)

Чем недовольны казанцы?

Как показали опросы, порядка 85 процентов горожан удовлетворены качеством транспортного обслуживания, но при этом есть люди, которые испытывают некоторые затруднения в пользовании транспортом. Они отмечают следующие недостатки: кому-то кажутся неудобными маршруты, кто-то отмечает дорогой проезд, кто-то - несоблюдение расписания движения транспорта.

- В принципе, эти недостатки и проблемы встречаются повсеместно по всей территории страны. И именно эти группы недостатков и группы проблем лягут в основу федерального стандарта транспортного обслуживания населения.

Кстати, в начале сентября портал ProKaza.ru публиковал материал о том, какие проблемы общественного транспорта волнуют жителей.