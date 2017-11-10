В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор

Пользователи соцсетей разделились во мнении: одни жалеют пассажира, вторые - персонал общественного транспорта

В Интернете появилась видеозапись драки водителЬ автобуса №89 с пассажиром, который пытался проехать в автобусе “зайцем”. В результате пострадала девушка-пассажир.

Как видно на записи, водитель и кондуктор сцепились на остановке “Станция метро Яшьлек”. Пассажир - молодой мужчина с бородой, в черном пальто и кепке отказывался заплатить 25 рублей за проезд. Сначала потасовка происходила в автобусе, где мужчин пыталась разнять кондуктор. Затем эта же девушка загородила собой выход и пригрозила вызвать полицию. Пока водитель пытался заблокировать двери автобуса, пассажир-безбилетник вытолкнул девушку и попытался сбежать. Кондуктор упала на асфальт, ударившись головой.

После этого водитель выскочил из автобуса с битой в руках. Однако пассажир смог выхватить ее из рук немолодого мужчины. После этого он поднял выпавший у него пакет и убежал вместе с битой. Девушке вызвали скорую помощь.

Пользователи соцсети обсуждают произошедшее. Одни считают, что не правы водитель и кондуктор - из-за 25 рублей устраивать скандал нелепо, а другие их защищают, ведь их требования законны и они “зарабатывают себе на хлеб”.

- Все возникают , что из-за каких то 25 рублей, а вы поработайте там. Давайте все будем ездить бесплатно, люди честным трудом себе на хлеб зарабатывают, а этого наглого еще выгораживают, - пишет Ангелина Дергунова.

- Понятно,что у кондуктора и водителя тяжелая работа ,но вдруг у этого человека действительно небыло на проезд.Те ,кто пишет, иди пешком -далеко , чтоли пешком уйдешь? Может от безвыходности он не оплатил, - жалеет пассажира Юлия Белоглазова.

- Оба не правы. А ситуацию кондуктор раздроконила, сначала орала как резанная, наверное, тут и понеслась, а парню три остановки проехать только, - написал Альберт Салихов, упуская, однако то, что три остановки легко пройти и пешком. И добавил: “Знай наших”.