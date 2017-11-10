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В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор

В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор
16+
Фото: кадр видео инцидента
Пользователи соцсетей разделились во мнении: одни жалеют пассажира, вторые - персонал общественного транспорта

В Интернете появилась видеозапись драки водителЬ автобуса №89 с пассажиром, который пытался проехать в автобусе “зайцем”. В результате пострадала девушка-пассажир.

Как видно на записи, водитель и кондуктор сцепились на остановке “Станция метро Яшьлек”. Пассажир - молодой мужчина с бородой, в черном пальто и кепке отказывался заплатить 25 рублей за проезд. Сначала потасовка происходила в автобусе, где мужчин пыталась разнять кондуктор. Затем эта же девушка загородила собой выход и пригрозила вызвать полицию. Пока водитель пытался заблокировать двери автобуса, пассажир-безбилетник вытолкнул девушку и попытался сбежать. Кондуктор упала на асфальт, ударившись головой.

После этого водитель выскочил из автобуса с битой в руках. Однако пассажир смог выхватить ее из рук немолодого мужчины. После этого он поднял выпавший у него пакет и убежал вместе с битой. Девушке вызвали скорую помощь.

Пользователи соцсети обсуждают произошедшее. Одни считают, что не правы водитель и кондуктор - из-за 25 рублей устраивать скандал нелепо, а другие их защищают, ведь их требования законны и они “зарабатывают себе на хлеб”.

- Все возникают , что из-за каких то 25 рублей, а вы поработайте там. Давайте все будем ездить бесплатно, люди честным трудом себе на хлеб зарабатывают, а этого наглого еще выгораживают, - пишет Ангелина Дергунова.

- Понятно,что у кондуктора и водителя тяжелая работа ,но вдруг у этого человека действительно небыло на проезд.Те ,кто пишет, иди пешком -далеко , чтоли пешком уйдешь? Может от безвыходности он не оплатил, - жалеет пассажира Юлия Белоглазова.

- Оба не правы. А ситуацию кондуктор раздроконила, сначала орала как резанная, наверное, тут и понеслась, а парню три остановки проехать только, - написал Альберт Салихов, упуская, однако то, что три остановки легко пройти и пешком. И добавил: “Знай наших”.

Ольга Плешкова, 11.11.2017, 11:36
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин11 ноября 2017, 11:44
Какое безобразие! Куда полиция смотрит!
0
5
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Горожанин11 ноября 2017, 11:48
Почему милицию не вызвали?Найти отморозка.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 11:49
У водителя автобуса. была бита. Почему пассажиры в автобусе, были без бит? =-D:-D Вот был бы махач.
3
4
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Горожанин11 ноября 2017, 11:49
Почему мы платим,а здоровый мужик не хочет?
Лучший комментарий
0
16
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Горожанин11 ноября 2017, 11:52
Колхозники натуральные
1
0
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шом11 ноября 2017, 11:54
СК руки оторвать мало за такую съемку
0
3
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Горожанин11 ноября 2017, 12:02
Я тоже иногда езжу без билета,но прошу номер телефона ИЛИ карты и потом перечисляю.итог этот или дебил или наглец.плюс обзавёлся битой ,урод.бородатые умственные отсталые,бомж или профессор,или ваххабит террорист.Я мусульманин.традиционный и ненавижу вовчиков.
1
1
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Горожан11 ноября 2017, 12:08
Хачик водитель с битой непобедим
0
0
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"""11 ноября 2017, 12:12
Грустно...
0
1
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Горожанин11 ноября 2017, 12:12
Вопрос диваных критиков к Хохорину -почему хачик водитель с битой и откуда такие бродатые зайцы?
1
3
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Горожанин11 ноября 2017, 12:14
нех на шару ездить , у них зарплата от плана зависит, да при том что по 20 часов работают
0
7
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Горожанин11 ноября 2017, 12:16
и из 25 руб такую хрень устраивать:-)
2
1
Согласны с автором?
религия в душе11 ноября 2017, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Вопрос диваных критиков к Хохорину -почему хачик водитель с битой и откуда такие бродатые зайцы?
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все оттуда же, из оаэ, откуда и паранжа
1
1
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Горожанин11 ноября 2017, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Какое безобразие! Куда полиция смотрит!
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Отмечает.
0
0
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Димон11 ноября 2017, 12:28
"пострадала девушка-кондуктор", В" результате пострадала девушка-пассажир." Так кто всетаки пострадал? Плешкова. Перестаньте загадывать загадки читателям!
0
1
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Данила11 ноября 2017, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Почему милицию не вызвали?Найти отморозка.
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Не милицию а полицию!!
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угу11 ноября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
"пострадала девушка-кондуктор", В" результате пострадала девушка-пассажир." Так кто всетаки пострадал? Плешкова. Перестаньте загадывать загадки читателям!
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да, из статьи них.... непонятно, то одни с теми сцепились, то строчкой ниже, что совсем с другими и пострадала то одна, то другая, а в итоге окажется что третья
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