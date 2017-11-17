55% читателей ProKazan недовольны качеством еды в школьных столовых

На прошлой недели мы опубликовали материал о том, как в казанской школе работница столовой накладывала руками еду на тарелки. Публикация в СМИ привела к общественному резонансу и гонению учеников в школе. После этого видео редакция портала ProKazan решила провести опрос среди наших читателей. Мы спросили, довольны ли вы качеством еды в школьных столовых? Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых новостей.

Так, по итогам опроса выяснилось, что более 55% читателей портала недовольны качеством еды в школьных столовых. 14% читателей проголосовали за пункт «Да, я (мои дети) питаюсь(тся), все довольны», а остальные 13% отдали свой голос за пункт «Меня это не касается».

Напомним, в распоряжении портала ProKazan оказались кадры из школьной столовой на улице Амирхана. На видеозаписи видно, как работница столовой голой рукой берет котлету и кладет ее на тарелку к гарниру.

Приглашаем вас принять участие в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. На этот раз опрос посвящен новости о том, как в Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц».