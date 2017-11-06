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В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?

В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?
16+
Фото: кадр видео ProKazan.ru
В распоряжении ProKazan.ru появились кадры из школьной столовой на улице Амирхана

В распоряжении ProKazan.ru появились кадры из школьной столовой на улице Амирхана. На видеозаписи видно, как работница столовой голой рукой берет котлету и кладет ее на тарелку к гарниру. 

- Дети сами сняли. Говорят, каждый день так руками кладет котлеты и остальную твердую пищу, - рассказал достоверный источник ProKazan.ru.

Данные кадры мы попросили прокомментировать управление Роспотребнадзора РТ. Однако там посчитали неочевидным то, что это именно школьная столовая.

- Место съемки неизвестно. То что это школьная столовая – это предположение? - прокомментировали в ведомстве. - Неизвестно, для кого женщина складывает еду в тарелку. Возможно, это остатки пищи для утилизации, или она для себя складывает.

Однако при этом в ведомстве добавили, что если у родителей есть вопросы, они могут обратиться на горячую линию, а также направить письменное обращение.

Что дальше?

В исполкоме намерены провести проверку видео. Последует ли поварам наказание за несоблюдение санитарных норм, пока неизвестно.

Родители недовольны

Сейчас в Казани в 92 школах обеспечена централизованная система организации питания через Департамент продовольствия и социального питания. То есть еду в школьных столовых не готовят, а привозят уже готовую. Однако многие родители остаются недовольны качеством еды.

Жительница Казани Гульнур Егорова рассказывает, что поначалу не верила сыну, что в школе могут кормить плохо.

- Мой сын перестал ходить в столовую. Я пыталась сына уговаривать, чтобы в столовой питался. Два раза заставляла. Но он говорит, что сильно тошнит после столовой, один раз чуть не вырвало его. Сейчас бутерброды носит и чай с собой берет. Лично сама не была там, но сыну верю. Не приучен врать или преувеличивать, он любит общественные места питаний. В прошлой школе ел даже с добавками. А здесь все печально. Половина класса не ходит туда кушать. И дома он не привередлив, есть все, что приготовлено, не избалован. Поэтому меня удивило его поведение, но заставлять есть то, что вызывает рвоту - это уж слишком.

Еще одна мама Резида Мингазова говорит, что пыталась самостоятельно проверить качество питания, но ей не позволили.

- Полностью согласна, кормят плохо, прийти в любой день и проверить качество питания не разрешают. В нашей школе так: необходимо писать заявление на посещение столовой. Назначают определенный день, когда можно прийти.  Дочь говорит, в день проверки повара дежурным ребятам говорят, что на первые столы класть порции больше, чем на остальные.

Ольга Плешкова, 07.11.2017, 17:44
Тэги: Дети, Еда
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 18:02
Чего? Дети сами сняли? Видимо кому-то помешала женщина, раз аж статься "скандальная" вышла....
10
2
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин07 ноября 2017, 18:04
Ну что, проказан, кто статью заказал на этот раз?)))
7
3
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Горожанин07 ноября 2017, 18:12
Людям в голову прийти не может, что повар кладет детям еду руками. Неизвестно, моет она эти самые руки после туалета или нет. Стрижет ли ногти как положено.
Мне, например, тоже было бы противно оттого, что мою котлету кто-то хватает голыми руками. Слава Богу, на наши налоги и отчисления ремонт в школах сделали, учебники вроде как есть, уровень развития достойный. Так что давайте будем может быть придерживаться приличий. хотя бы элементарных!
2
6
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Горожанин07 ноября 2017, 18:13
Как будто когда то по другому было.
Еще и школоту на раздачу гнали, а те в стаканы харкали
4
7
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Горожанин07 ноября 2017, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну что, проказан, кто статью заказал на этот раз?)))
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Вам с такими прямая дорога в БО)))
Вся политика и заказуха, вероятно, там.
1
1
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Димас люблю пивас07 ноября 2017, 18:16
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Пистец !!!! Нежные все какие стали,я 10лет в школе ,потом институт ,40 лет на заводах отработал и всю жизнь в столовой голыми руками накладывали и некто не обдристался..
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Наверно и дома не помыв руки накладывают поесть после туалета:-D
1
8
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Горожанин07 ноября 2017, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
Чего? Дети сами сняли? Видимо кому-то помешала женщина, раз аж статься "скандальная" вышла....
Развернуть
Чиновникам все непонятно, что сегодня у каждого есть камера ВСЕГДА с собой. И любой кипеж запросто может оказаться в сети. Они привыкли по-старинке: если мы про это не скажем, значит, этого не было. Нет уж, господа! От правды никуда не уйти!
А редакции спасибо за видео!
1
10
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Крым Наш07 ноября 2017, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Наверно и дома не помыв руки накладывают поесть после туалета:-D
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А там видно что не помыли????или так лишь бы бзднуть????
8
4
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Горожанин07 ноября 2017, 18:21
Очень страшно!
Ребенок говорит что все это правда!
Качество действительно ужасное.
2
10
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Горожанин07 ноября 2017, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Чего? Дети сами сняли? Видимо кому-то помешала женщина, раз аж статься "скандальная" вышла....
Развернуть
Бедной женщине не разрешают руками пищу раскладывать, вам кажется это подставой? Да кому нужна должность кухонного работника, чтоб из-за неё заговор плести. Я верю в её свинство. Дети в школе - люди подневольные.
3
8
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Горожанин07 ноября 2017, 18:23
Человек с именем Гульнур изначально вызывает подозрения
4
4
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Горожанин07 ноября 2017, 18:26
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Пистец !!!! Нежные все какие стали,я 10лет в школе ,потом институт ,40 лет на заводах отработал и всю жизнь в столовой голыми руками накладывали и некто не обдристался..
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И кто этот "некто", который не обдристался? Не ты случаем?
0
6
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Горожанин07 ноября 2017, 18:30
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
А там видно что не помыли????или так лишь бы бзднуть????
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Мне отчетливо видно, и ты узреешь, если темные очёчки потрудишься снять.
2
4
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Горожанин07 ноября 2017, 18:35
Не удивлюсь,если директору данной школы на это глаза закрывает,и ничего не предпринимает!!!!!!
0
3
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Горожанин07 ноября 2017, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Наверно и дома не помыв руки накладывают поесть после туалета:-D
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А кто сказал, что повара не моют руки перед тем, как накладывать еду?
2
0
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Горожанин07 ноября 2017, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Мне отчетливо видно, и ты узреешь, если темные очёчки потрудишься снять.
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напридумывать можно что угодно. В мои годы в столовых тоже голыми руками накладывали блюда на тарелку. И все нормально было. В ресторанах так же работают. Перчатки не гарантируют вам чистоту вообще никак
2
1
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Горожанин07 ноября 2017, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Бедной женщине не разрешают руками пищу раскладывать, вам кажется это подставой? Да кому нужна должность кухонного работника, чтоб из-за неё заговор плести. Я верю в её свинство. Дети в школе - люди подневольные.
Развернуть
В чем свинство? Вы дома в перчатках суп наливаете в тарелку? Или в кафе, где ужинаете, думаете тоже в перчатках?)))
3
1
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Горожанин07 ноября 2017, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Мне отчетливо видно, и ты узреешь, если темные очёчки потрудишься снять.
Развернуть
Конечно, с дивана вам всегда все виднее!
2
0
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Горожанка07 ноября 2017, 18:38
Я, конечно, ни в коем разе не одобряю происходящее, но в наше время и руками клали, и сами мы на раздаче работали - тоже все руками. И тараканы, мыши бегали. Не умер никто. Таракана из кампота вынул, и норм!
П.С. Лично я старалась в школе не есть. Благо полдня можно на яблоке и пирожке продержаться.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Людям в голову прийти не может, что повар кладет детям еду руками. Неизвестно, моет она эти самые руки после туалета или нет. Стрижет ли ногти как положено.
Мне, например, тоже было бы противно оттого, что мою котлету кто-то хватает голыми руками. Слава Богу, на наши налоги и отчисления ремонт в школах сделали, учебники вроде как есть, уровень развития достойный. Так что давайте будем может быть придерживаться приличий. хотя бы элементарных!
Развернуть
Одно не понятно, почему сразу все уверены, что в столовой руки никто из поваров не моет?! По себе судите?!
2
1
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12807 ноября 2017, 18:40
Конечно это неприятно, когда тебе рукой котлету кладут. Хотя, наверняка, они и лепят их также голыми руками
0
2
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Горожанин07 ноября 2017, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Чего? Дети сами сняли? Видимо кому-то помешала женщина, раз аж статься "скандальная" вышла....
Развернуть
А ничего , что это дети и за это деньги платят. не надо на себя много брать
0
4
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Неизвестный07 ноября 2017, 18:46
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Пистец !!!! Нежные все какие стали,я 10лет в школе ,потом институт ,40 лет на заводах отработал и всю жизнь в столовой голыми руками накладывали и некто не обдристался..
Развернуть
Может еду детям на пол кидать? А что такого, какая разница что там люди ходят, есть же можно
0
5
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
И кто этот "некто", который не обдристался? Не ты случаем?
Развернуть
Он то точно обдристался, судя по аве:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
напридумывать можно что угодно. В мои годы в столовых тоже голыми руками накладывали блюда на тарелку. И все нормально было. В ресторанах так же работают. Перчатки не гарантируют вам чистоту вообще никак
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А еще раньше, в годы кого-то другого рот бородой вытирали во время застолья. Да и подтираться не считали обязатальным.
Вперед, к прошлому, что ли?
0
4
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Горожанин07 ноября 2017, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
В чем свинство? Вы дома в перчатках суп наливаете в тарелку? Или в кафе, где ужинаете, думаете тоже в перчатках?)))
Развернуть
Котлеты ем вилкой однозначно. А для вас это открытие? Дарю свой богатый опыт.
0
1
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Горожанин07 ноября 2017, 18:55
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Пистец !!!! Нежные все какие стали,я 10лет в школе ,потом институт ,40 лет на заводах отработал и всю жизнь в столовой голыми руками накладывали и некто не обдристался..
Развернуть
Ну то,что ты ,когда в ж*** поковыряешься ,а потом за стол садишься и ешь этими руками,не говорит о том ,что все такие.Понимаешь о чем я?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Может еду детям на пол кидать? А что такого, какая разница что там люди ходят, есть же можно
Развернуть
Так он так и жрет,еще хрюкает от удовольствия
0
2
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:56
В нормальных заведениях общепита (в т.ч. ресторанах с мишленовскими звездами) повара никогда не работают в перчатках.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
напридумывать можно что угодно. В мои годы в столовых тоже голыми руками накладывали блюда на тарелку. И все нормально было. В ресторанах так же работают. Перчатки не гарантируют вам чистоту вообще никак
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Ты где рос, что с тобой так обращались? Нормальные люди используют посуду и столовые приборы.
0
0
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Горожанин07 ноября 2017, 18:56
Да,действительно так и есть.каждый день,каждую перемену накладывают руками. Причём,прошу заметить,этот же сотрудник работает с деньгами и естественно не моет руки каждый раз. Очень не приятно.
Кто-то говорит,что она себе накладывает. Но на видео слышно,если прибавить звук,что повар предлагает компот,а ребёнок спрашивает нет ли воды. То есть эти тарелки ,в дальнейшем ,попадут в руки к этим детям.просим принять меры!
0
2
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Горожанин07 ноября 2017, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
В нормальных заведениях общепита (в т.ч. ресторанах с мишленовскими звездами) повара никогда не работают в перчатках.
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Одно дело готовить пищу, после, чего термическая обработка производится, другое дело готовые порции раскладывать - разницу улавливаете? Или вам всё равно, лишь бы пожрать? Сочувствую.
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