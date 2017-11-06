В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?

В распоряжении ProKazan.ru появились кадры из школьной столовой на улице Амирхана

В распоряжении ProKazan.ru появились кадры из школьной столовой на улице Амирхана. На видеозаписи видно, как работница столовой голой рукой берет котлету и кладет ее на тарелку к гарниру.

- Дети сами сняли. Говорят, каждый день так руками кладет котлеты и остальную твердую пищу, - рассказал достоверный источник ProKazan.ru.

Данные кадры мы попросили прокомментировать управление Роспотребнадзора РТ. Однако там посчитали неочевидным то, что это именно школьная столовая.

- Место съемки неизвестно. То что это школьная столовая – это предположение? - прокомментировали в ведомстве. - Неизвестно, для кого женщина складывает еду в тарелку. Возможно, это остатки пищи для утилизации, или она для себя складывает.

Однако при этом в ведомстве добавили, что если у родителей есть вопросы, они могут обратиться на горячую линию, а также направить письменное обращение.

Что дальше?

В исполкоме намерены провести проверку видео. Последует ли поварам наказание за несоблюдение санитарных норм, пока неизвестно.

Родители недовольны

Сейчас в Казани в 92 школах обеспечена централизованная система организации питания через Департамент продовольствия и социального питания. То есть еду в школьных столовых не готовят, а привозят уже готовую. Однако многие родители остаются недовольны качеством еды.



Жительница Казани Гульнур Егорова рассказывает, что поначалу не верила сыну, что в школе могут кормить плохо.

- Мой сын перестал ходить в столовую. Я пыталась сына уговаривать, чтобы в столовой питался. Два раза заставляла. Но он говорит, что сильно тошнит после столовой, один раз чуть не вырвало его. Сейчас бутерброды носит и чай с собой берет. Лично сама не была там, но сыну верю. Не приучен врать или преувеличивать, он любит общественные места питаний. В прошлой школе ел даже с добавками. А здесь все печально. Половина класса не ходит туда кушать. И дома он не привередлив, есть все, что приготовлено, не избалован. Поэтому меня удивило его поведение, но заставлять есть то, что вызывает рвоту - это уж слишком.

Еще одна мама Резида Мингазова говорит, что пыталась самостоятельно проверить качество питания, но ей не позволили.

- Полностью согласна, кормят плохо, прийти в любой день и проверить качество питания не разрешают. В нашей школе так: необходимо писать заявление на посещение столовой. Назначают определенный день, когда можно прийти. Дочь говорит, в день проверки повара дежурным ребятам говорят, что на первые столы класть порции больше, чем на остальные.