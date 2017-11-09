Минниханов наградит инспектора ГИБДД, которого следователь на KIA протащил по Пушкина

Ему будет вручена медаль "За доблестный труд"

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня образования милиции наградит инспектора ГИБДД лейтенанта полиции Марселя Бадрутдинова, который стал известен после того, как остановил сбившего его военного следователя. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Сотруднику ГИБДД сегодня вечером будет вручена медаль "За доблестный труд".

Напомним, ранее сообщалось, что именно этот лейтенант оказался тем сотрудником ГИБДД, который недавно навлек на себя гнев депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина тем, что "посмел" остановить и досмотреть автомобиль парламентария.

Напомним, сейчас в отношении следователя, сбившего сотрудника ГИБДД, проходит служебная проверка, по итогам которой он может быть уволен со службы.