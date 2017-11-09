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Минниханов наградит инспектора ГИБДД, которого следователь на KIA протащил по Пушкина

Минниханов наградит инспектора ГИБДД, которого следователь на KIA протащил по Пушкина
16+
Фото: скриншот
Ему будет вручена медаль "За доблестный труд"

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня образования милиции наградит инспектора ГИБДД лейтенанта полиции Марселя Бадрутдинова, который стал известен после того, как остановил сбившего его военного следователя. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Сотруднику ГИБДД сегодня вечером будет вручена медаль "За доблестный труд".

Напомним, ранее сообщалось, что именно этот лейтенант оказался тем сотрудником ГИБДД, который недавно навлек на себя гнев депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина тем, что "посмел" остановить и досмотреть автомобиль парламентария.

Напомним, сейчас в отношении следователя, сбившего сотрудника ГИБДД, проходит служебная проверка, по итогам которой он может быть уволен со службы.

Н. Вильданов, 10.11.2017, 15:48
Тэги: ДТП
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Комментарии

12810 ноября 2017, 15:59
Чувак, после него медаль с мылом помой!
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Уху евший10 ноября 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Чувак, после него медаль с мылом помой!
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ненене!!! С хлоркой :-D
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Горожанин10 ноября 2017, 16:19
а депутата который назвал его шпингалетом уволите?
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0
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Горожан10 ноября 2017, 16:27
Почему нет золота в стране - раздавили ............раздавили , лучше бы давали на войне , а Марселя после нас простили ....
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ооо10 ноября 2017, 16:38
Этого сотрудника необходимо повысить в должности!
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Горожанин10 ноября 2017, 16:40
А деньжат, подкинут?
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Горожанин10 ноября 2017, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
А деньжат, подкинут?
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Нет, только медальку.
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