Лейтенант ГИБДД, которого следователь протащил по улице Пушкина: я пролетел 6-7 метров

В итоге водителя удалось задержать, на него были составлены несколько протоколов

Лейтенант полиции Марсель Бадуртдинов, которого протащил по улице Пушкина в Казани несколько метров военный следователь на KIA, рассказал обстоятельства ДТП, передает "Татар Информ".

По его словам, 8 ноября он дежурил на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, в какой-то момент он заметил машину, совершившую поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора.

Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили.

Марсель Бадуртдинов подошел в водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед.

- Я от удара машины пролетел метров шесть-семь и упал на асфальт, – рассказал инспектор.

В итоге сотрудники ГИБДД совместно задержали нарушителя, на него составили три протокола, один из них по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции".

Напомним, за рулем KIA оказался 25-летний военный следователь Военно-следственного отдела Следственного комитета РФ по Казанскому гарнизону. Ранее сообщалось, что он был лишен прав еще до инцидента.

- Да, это наш сотрудник, но он не сбивал инспектора. Если вы внимательно смотрели видеозапись, то видели, что сотрудник зацепился за автомобиль и проехал несколько метров. Сбивают — это когда на дороге, я так понимаю, — цитирует "Реальное время" слова представителя СК. - Почему его остановили, по каким статьям и административное наказание какое будет — это ГАИ будет принимать решение, потому что он такой же гражданин, как и все остальные. Что к их компетенции не относится, они направят эти материалы к нам, а мы проведем разбирательство, по итогам которого в отношении него будет принято какое-то решение.

Накануне водитель KIA находился на рабочем месте. По сообщению саратовских СМИ, он может оказаться сыном замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.

"Вечерняя Казань" уточняет, что сбитый лейтенант полиции оказался именно тем сотрудником ГИБДД, который недавно навлек на себя гнев депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина тем, что "посмел" остановить и досмотреть автомобиль парламентария.