Наверх
Лейтенант ГИБДД, которого следователь протащил по улице Пушкина: я пролетел 6-7 метров
08:47, сегодня11
В Татарстане за 5 лет служить по контракту отправились 45 женщин
09:10, сегодня
СМИ: в России запретят мучить животных при подготовке к охоте
08:28, сегодня
Сегодня в Казани ожидается туман
06:17, сегодня1
День народного «Универа» в Казани
Анонимно в Казани: о пьяных женщинах и о том, почему люди становятся злыми
20:00, 09.11.201723
Реклама
В Казани под домашний арест отправили родственника вице-премьера РТ
18:59, 09.11.201722
В Казани парень соблазнил двух школьниц: возбуждено уголовное дело
18:25, 09.11.201731
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
Громкое «дело ОБНОН»: для начальника полиции Казани потребовали 12 лет колонии
17:50, 09.11.201715
Завтра в Казани ожидается туман
16:56, 09.11.2017
СМИ сообщили о встрече Минниханова с "плачущей" Алиной. Но это оказалась другая девочка
16:53, 09.11.201714
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
Расследованием пытки "слоником" в полиции Нижнекамска займутся следователи из Москвы
16:36, 09.11.201719
Житель Казани, избитый полицейскими бывшего ОП «Дальний», отсудил 10 тыс рублей
16:36, 09.11.201716
Госсовету РТ предложили законодательно запретить в Казани строительство "мусорного" завода
16:05, 09.11.201730
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
Родителей нижнекамца, покончившего с собой после пыток в УВД, пригласили на Первый канал
16:01, 09.11.20178
Госдума может разрешить оформлять детские SIM-карты
15:48, 09.11.20171
В Татарстане будут судить парня за надписи «Аллах акбар!» на заборе церкви
15:35, 09.11.201732
«Какая я дура, что доверилась правительству!»: Заслуженный юрист РТ вынуждена жить в сарае
15:28, 09.11.201767
СМИ: прототип ракетоносца Ту-160М2 совершит первый полет в Казани
15:23, 09.11.201732
В Казани в ближайшие недели откроется предвыборный штаб Ксении Собчак
14:59, 09.11.201753
Убийство девушки, найденной в пакете в водохранилище в Заинске: ее зарезали сутенеры
14:40, 09.11.201721
В Казани рядом со станцией метро «Дубравная» построят перехватывающие парковки
14:38, 09.11.201722
Подборка казанских заведений, где можно весело отпраздновать корпоратив
14:20, 09.11.2017
Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X
13:50, 09.11.201759
В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей
13:34, 09.11.201733
Сбивший в центре Казани "лейтенантика" военный следователь был лишен прав
13:08, 09.11.201744
Под Казанью из-за бешенства животных введен карантин
12:42, 09.11.201710
Дизайнер из Казани представил альтернативные логотипы для станций метро в столице РТ
12:07, 09.11.201719
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»‍ с операционной
11:45, 09.11.201714
Как в Казани прошел концерт певицы Светланы Лободы
11:42, 09.11.20173
В Татарстане работники предприятия получили зарплату телятами
11:16, 09.11.201723
Имам-хатыйб из Альметьевска решил продать сеть автозаправок за 45,5 млн рублей‍
11:10, 09.11.201731
В Казани вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую заложили 50 лет назад
10:51, 09.11.201736
В Казани до конца ноября перекроют 5 улиц
10:29, 09.11.20174
В Казани вновь пройдут авиагонки около Кремля
09:59, 09.11.201712
В Казани открыли первый в России центр по изучению священной книги евреев
09:37, 09.11.201751
Владельцы банковских карт МегаФона получат до 20% cashback при покупке через Apple Pay
09:22, 09.11.20178
Соль в России подорожает на 10 процентов до конца года‍
09:13, 09.11.201718
Минниханову показали прозрачные камеры, открытые в новом здании отдела полиции Казани
08:54, 09.11.201731
В центре Казани внедорожник следователя протащил по улице "маленького лейтенантика"
08:26, 09.11.201781
Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов
06:16, 09.11.2017
Анонимно в Казани: о бездомных и тех, кто не умеет нормально парковаться
20:00, 08.11.201738
«Космический трамвай», который хотели использовать на ЧМ-2018, не выйдет в производство
18:55, 08.11.201718
СМИ: экс-хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову клуб НХЛ предложил контракт
18:06, 08.11.20178
Казанец, поехавший в кругосветку на велосипеде: о курьезах, лайфхаках и мэре-велосипедисте
17:58, 08.11.201714
«Есть риск, что он умрет в СИЗО»: главу строительной компании «ФОН» госпитализировали
17:33, 08.11.201726
Завтра в Казани будет без осадков и 3 градуса тепла
16:59, 08.11.2017
10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть на сцене с музыкантами
16:59, 08.11.201734
Стали известны города, в которых больше всего интересовались Казанью
16:32, 08.11.20176
Арбитражный суд РТ начал процедуру банкротства экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина
16:31, 08.11.201722
Многодетная семья из Татарстана разбилась в Пермском крае
16:19, 08.11.201720
В Иннополисе появится 5G-интернет
16:16, 08.11.201732
В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации на 106 тыс рублей
15:44, 08.11.201716
Роспотребнадзор о безопасности суши в Казани: не нужно покупать их через Интернет
15:29, 08.11.201713
Глава МВД РТ о «пыточном скандале» в Нижнекамске: "Говорить «да» или «нет» рано"
15:05, 08.11.201731
В Татарстане школьница сняла на телефон приставания отца, чтобы посадить его
14:40, 08.11.201729
Президент РТ и глава МВД РТ открыли новое здание отдела полиции вместо ОП «Дальний»
14:18, 08.11.201724
В Татарстане в 2,5 раза перевыполнили план по продаже госимущества
14:05, 08.11.20179
Песков: «Вопрос изучения национального языка остается на усмотрение властей Татарстана»
13:40, 08.11.2017183
В Казани ГИБДД проведет очередной "Тоннель"
13:09, 08.11.201733
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Лейтенант ГИБДД, которого следователь протащил по улице Пушкина: я пролетел 6-7 метров

Лейтенант ГИБДД, которого следователь протащил по улице Пушкина: я пролетел 6-7 метров
16+
Фото: скриншот
В итоге водителя удалось задержать, на него были составлены несколько протоколов

Лейтенант полиции Марсель Бадуртдинов, которого протащил по улице Пушкина в Казани несколько метров военный следователь на KIA, рассказал обстоятельства ДТП, передает "Татар Информ".

По его словам, 8 ноября он дежурил на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, в какой-то момент он заметил машину, совершившую поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора.

Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили.

Марсель Бадуртдинов подошел в водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед.

- Я от удара машины пролетел метров шесть-семь и упал на асфальт, – рассказал инспектор.

В итоге сотрудники ГИБДД совместно задержали нарушителя, на него составили три протокола, один из них по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции".

Напомним, за рулем KIA оказался 25-летний военный следователь Военно-следственного отдела Следственного комитета РФ по Казанскому гарнизону. Ранее сообщалось, что он был лишен прав еще до инцидента.

- Да, это наш сотрудник, но он не сбивал инспектора. Если вы внимательно смотрели видеозапись, то видели, что сотрудник зацепился за автомобиль и проехал несколько метров. Сбивают — это когда на дороге, я так понимаю, — цитирует "Реальное время" слова представителя СК. - Почему его остановили, по каким статьям и административное наказание какое будет — это ГАИ будет принимать решение, потому что он такой же гражданин, как и все остальные. Что к их компетенции не относится, они направят эти материалы к нам, а мы проведем разбирательство, по итогам которого в отношении него будет принято какое-то решение.

Накануне водитель KIA находился на рабочем месте. По сообщению саратовских СМИ, он может оказаться сыном замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.

"Вечерняя Казань" уточняет, что сбитый лейтенант полиции оказался именно тем сотрудником ГИБДД, который недавно навлек на себя гнев депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина тем, что "посмел" остановить и досмотреть автомобиль парламентария.

Н. Вильданов, 10.11.2017, 08:47
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

110 ноября 2017, 08:53
Вот таким должен быть настоящий сотрудник ГИБДД. Тогда и на дорогах будет порядок. а сейчас многие водители чувствуют себя безнаказанными. Там где камер нет вообще плюют и на знаки и на разметку... да и вообще на элементарные вещи...
Для многих даже опасный поворот теперь не причина для отказа от обгона. ..
0
7
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 08:55
... за рулем KIA оказался 25-летний военный следователь ...у которого зашкалил борзометр !!!
Летеха молодца!!!
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 08:58
Сосунка-нарушителя гнать с госслужбы, таким нет места в рядах людей наделённых властью, он преступник закона.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 09:00
В ответ на комментарий пользователя
Сосунка-нарушителя гнать с госслужбы, таким нет места в рядах людей наделённых властью, он преступник закона.
Развернуть
Судить гада.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 09:09
Закрыть нарушителя,но не на красную зону.Пусть там правила учит,
0
3
Согласны с автором?
Дед10 ноября 2017, 09:12
В этом случае я 'за' инспектора ГАИ, но это 'за' бывает очень редко, чаще инспектора выписывают штрафы незаслуженно.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 09:12
Лейтенанта с праздником.Молодец.Такие нужны обществу и народу.
0
5
Согласны с автором?
Горожан10 ноября 2017, 09:19
Кто бы сомневался что в СК отморозкк работают , в прокуратуре и судах каждый второй бухает за рулём и пользуется неприкосновенностью
0
4
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 09:19
следак сын замглавы саратова, ничего особенного ему не будет. но "шпингалет" - молодец, не зассал. лишь бы не скурвился
0
4
Согласны с автором?
Горожанин10 ноября 2017, 09:21
Парень со стальными яйцами. Никого не боится, ни депутата ни следока. Честь и уважение.
0
3
Согласны с автором?
1210 ноября 2017, 09:22
Он же не сын замглавы Казани, так что возможны варианты, типа условного срока.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Доверяете ли вы полиции после новостей о пытках?

До окончания голосования осталось:
Не доверяю. Становится страшно после таких новостей. Жалко парняВсе равно доверяю. Случаи издевательств единичны
Голосов: 57
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru