Звуки «из ада» и неприличные рисунки: ProKazan оценил надземные пешеходные переходы Казани

ProKazan.ru посетил надземные переходы и проверил их на чистоту, сухость, ремонт и работоспособность лифтов.

ProKazan.ru продолжает серию материалов о пешеходных переходах Казани. Недавно мы писали о страшных подземных переходах города, а также о самых опасных для пешеходов участках дорог. На этот раз мы отправились на проверку надземных переходов в трех районах Казани.

Во всех переходах мы обратили внимание на чистоту, сухость, ремонт и работоспособность лифтов.

Кировский район

Надземный пешеходный переход у кольцевой развязки на Горьковском шоссе находится в хорошем состоянии. Здесь ничего не сломано, чисто, сухо, светло. Вдоль лестниц установлен широкий пандус, по которому легко можно завезти небольшую тележку, а вот с коляской подниматься будет уже тяжело. Лифты для инвалидов с обоих сторон в переходе не работают, стеклянная дверь одного из них треснула.

Дальше по Горьковскому шоссе расположен второй надземный переход. По состоянию он не отличается от первого, однако внутри грязнее. На полу стоят бутылки из-под пива, рядом лужа и неприятный запах.

Со стороны дома №33 лифт для инвалидов работает, но при движении издает «адский» скрежет (смотрите видео). Толку от него нет, так как со стороны училища олимпийского резерва лифт уже не работает. То есть подняться человек с ограниченными возможностями может, а спуститься на другую сторону - нет.

Советский район

В переходе на улице Арбузова у торгового дома «Риф Эль» крыша протекает в нескольких местах, внутри лужи. На поручнях стоят бутылки из-под алкоголя. Лифты не функционируют.

В переходе у остановки «Тектоник» сухо, но внутри много надписей и граффити. Кнопки лифтов на нажатия не реагируют, одна из них сломана, двери заколочены. По пандусу с трудом можно завезти детскую коляску.

Переход на остановке «Агропромышленный парк» грязный: под ступеньками забилось много мусора. Видно, что граффити пытались старательно оттереть, но получилось еще хуже. Лифт работает только с одной стороны, правда наверху вас встретит потрескавшаяся стеклянная дверь.

В переходе у остановки Глушко на проспекте Победы мы, наконец, нашли дав работающих лифта. Но на деле оказалось так: с одной стороны лифт работает, правда пугающе скрипит, а с другой сверху его вызвать уже не получается. Во второй лифт можно сесть только со стороны домов, он поднимается, но доезжая до второго этажа, дверь не открывается. Лифт дергается и начинает сам (без нажатия кнопки) спускаться обратно вниз.

Переход у МЕГИ самый популярный и самый грязный из всех проверенных нами. На стенах надписи и неприличные рисунки. У въезда в лифт фекалии, но это не так страшно, так как лифтами все равно не воспользоваться — они не работают.

Два открытых надземных перехода расположены на улице Танковой, переходы старые, наверху дует сильный ветер. Рядом с переходом есть дорожка, ведущая к железной конструкции, похожей на лифт. Но на деле лифтов нет, их демонтировали несколько лет назад.

Ново-Савиновский район

Переходы на перекрестке Амирхана-Чистопольская современные, чистые, просторные, в вечернее время хорошо освещены. Но лифты в них все равно не работают, хоть свет там горит. Стеклянные двери у многих лифтов разбиты.

Следующие два перехода на Амирхана у остановок Четаева и Лаврентьева также находятся в хорошем состоянии, в них чисто и сухо. Правда лифты для инвалидов нигде не работают.

Суммируем

В целом, проверенные нами надземные переходы находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство из них современные, сухие и довольно чистые. Но ни в одном из проверенных нами переходов полноценно воспользоваться лифтами не получилось. Всего нами было обнаружено четыре работающих лифта в трех переходах. В двух подняться/спуститься можно было только с одной стороны. В одном они работали не корректно.

ProKazan.ru отправил письмо в мэрию Казани с просьбой разъянить, почему в большинстве переходов не работают лифты для инвалидов и планируется ли их восстановление.