Одноразовый ремонт и непристойности на стенах: ProKazan оценил страшные подземные переходы

ProKazan.ru прошелся по самым страшным подземным переходам города

В редакцию поступает много жалоб относительно состояния подземных переходов. Корреспондент ProKazan.ru прошелся по нескольким из них и узнал, что так возмущает и пугает казанцев в подземках, а также оценил всех их по пяти критериям:

Чистота

Освещение

Наличие пандуса

Ремонт

Сухость

Переход возле Центрального стадиона

Переход к главной достопримечательности Татарстана - Кремлю, не особенно популярен среди пешеходов. Возможно, все дело в близости обычного перехода на светофоре, и людям просто лень лишний раз спускаться вниз, когда можно пройти по асфальту.

На первый взгляд переход выглядит образцово-показательным. Широкая лестница, невысокий пандус, уложена тактильная плитка.

Однако если присмотреться, все это сделано словно одноразово. Ступеньки качаются через одну, а то и вовсе с них отходит мрамор.

Тактильная плитка раздолбана.

С потолка падает краска Прямо так, шлепками.

У подземки есть пандус. Хороший, отделанный по всем стандартам: невысокий угол, есть поручни.

А вот так выглядит пролет пандуса. Эту лужу уже и водой назвать трудно, скорее это жижа. Приличной глубины, кстати, человек с тонкой подошвой однозначно промочит ноги.

А вот это мы отдадим на суд читателей. Это что? И как так можно не полениться, разбить фонарь и запихнуть туда свой мусор, который по логике проще всего донести до мусорки? Разбита каждая такая подсветка, и все их кто-то посчитал своим долгом превратить в небольшие урны.



В переходе есть свет. Это важно, даже днем. Пусть он тусклый, пусть горит не каждая лампочка, но он есть. Жаль только, что чем ближе к Кремлю, тем больше надписей на стенах.

Несмотря на то, что луж в переходе нет, в воздух здесь достаточно влажен. И доказывает это плесень.

Итог:

Чистота -

Освещение +

Наличие пандуса +

Ремонт -

Сухость -

Суконная слобода



Фото из архива

Переход на улице Назарбаева, неподалеку от станции метро “Суконная слобода” знаменит своими потопами. Несмотря на наличие ливневок, здесь часто сыро. Оно и понятно - даже в сухую погоду здесь лужи, а ливневки стоят заполненными!

Проверять содержимое мы не стали, подозрительно похоже на жижу из пандуса у Центрального стадиона.

Пандус здесь есть, только вызывает ряд вопросов. Согласно российским стандартам, максимальная высота одного марша пандуса не должна превышать 80 см при уклоне не более 8% (отношение высоты подъема к горизонтальной проекции длины пандуса 1/12). При перепаде высот более 80 см необходимо делать промежуточные площадки, где инвалид мог бы передохнуть. Ширина пандуса же должна быть не менее метра, а вдоль обеих сторон должны быть установлены поручни. На деле же мы видим, что лестница оборудована лишь рельсами, угол которых равен углу самой лестницы. При таком уклоне инвалид-колясочник на поднимется без посторонней помощи, а при спуске может перевернуться.

Кстати, про “не убиться”. Как жалуются читатели, зимой тут плохо убирают снег. Все это быстро превращается в гололед, который частенько не посыпают. Прохожим приходится ходить по стеночкам, чтобы не убиться. Здесь не работает ни одна лампочка, и есть хоть и редкие, но надписи на стенах.

Итог:

Чистота -

Освещение -

Наличие пандуса -

Ремонт +

Сухость -

Площадь Восстания

На улице Восстания-Декабристов подземный переход ждал продолжения своего обновления 2 года. И казалось, что дождался.

Оказалось, что ремонтные работы распространялись только на внешнюю сторону перехода. Входы в подземелье действительно обновили. Но если спуститься вниз, вы попадете в девственные девяностые, где царят ларьки с ширпотребом, висят ночнушки на продажу, а рыба на продажу дожидается покупателя на табуреточке.

Отдельного внимания требуют надписи на стенах. Эти, с позволения сказать, граффити не отличаются ни скромностью, ни художественностью. Здесь они везде, и мы покажем вам только самое бессмысленное, но приличное послание. Однако не смотря на мини-рынок и внешнюю непривлекательность, из мусора здесь разве что "бычки" от сигарет.

Освещение в подземке тусклое, но постоянное. Днем лампочки тоже включены. Радует, что в переходе нами не обнаружены лужи, есть ливневки, и они сухие.

Пандус есть, это хорошо. Угол наклона также соответствует углу лестничного пролета, однако здесь видно, что сделан он не ради "галочки": рельсы широкие, а с обеих сторон есть удобные поручни.

Итог:

Чистота +

Освещение +

Наличие пандуса +

Ремонт -

Сухость +

Подземный переход на улице Гаврилова

Этот переход достал казанцев своей "промокаемостью". Как рассказывает читатель Александр Пантелеймонов, во время каждого дождя по стенам здесь стекает вода. В результате переход легко затопляется.



Фото из архива

Читатель Александр Пантелеймонов также жалуется, что на стенах здесь то и дело появляются граффити. Однако время от времени стены стараются чистить от художеств стрит-арщиков. Лампочки не работают днем, но вечером их все-таки включают.

Как жалуется читательница Ирина Смоленцева, в переходе можно часто увидеть попрошаек, собирающих деньги на "лечение" какого-нибудь ребенка. От них-то и бывает больше мусора.

- От них остаются какие-то листовки, которые потом разносятся по ветру.

Итог:

Чистота -

Освещение +

Наличие пандуса +

Ремонт +

Сухость -

Переход на Дементьева

Самым страшным по праву может считаться переход в Авиастроительном районе. Кажется, его не ремонтировали со времен Советского союза. Он и на действующий переход не очень-то и похож, если бы об этом не напоминали редкие, но новенькие объявления.

Сказать, что все здесь - рухлядь - ничего не сказать. Стены обшарпаны, пандусы раздолбаны, а спуск под землю больше напоминает заброшенную локацию для какой-нибудь городской игры. Примечательно, что в прошлом году переход уже обещали взять “на баланс”. В 2017-м году Комитет внешнего благоустройства обещал провести в нем ремонт, однако пока обновлением тут и не пахнет.

Пандус здесь есть, и к нему даже прилагается одно перило.

С освещением тоже беда, не работает ни одна лампочка. Нужно быть внимательным, кое-где висят провода. Хотя, это может быть связано с тем, что переход собирались ремонтировать и все еще впереди.

Не знаем, что повлияло больше, особенность этого места или сухая погода, но воздух здесь нельзя назвать спертым. Помещение неплохо продувается, поэтому сильной влажности здесь нет.

Справедливости ради стоит отметить, что из всех переходов, которые мы смогли посетить, именно этот оказался самым чистым. Не было ни комков грязи, ни луж сомнительного содержания, ни мусора. Возможно, конечно, что люди просто боятся туда лишний раз спуститься - там достаточно жутко, однако это можно записать в маленькое, но достоинство этого места.

Итог: