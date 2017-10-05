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Самые опасные пешеходные переходы Казани

Самые опасные пешеходные переходы Казани
16+
ProKazan.ru узнал, где казанским пешеходам и водителям стоит быть внимательнее.

Согласно официальной статистике ГИБДД, на 1 октября 2017 года в Казани существует 93 аварийно-опасных участка дорог.

Больше трети таких участков находится в Советском районе (37). В Вахитовском и Ново-Савиновском районах 17 и 16 опасных участков соответственно, а в Московском и Приволжском — по 10. Меньше всего их  в Кировском (4) и Авиастроительном (2) районах.

Среди всех аварийно-опасных мест мы выбрали те, где чаще всего происходят наезды на пешеходов.

 

Советский район

1) Гвардейская, 40

Нерегулируемый пешеходный переход около остановки «Кафе Сирень» —  одно из самых опасных мест в Советском районе. За год здесь произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, среди которых четыре наезда на пешеходов. Причем два наезда завершились смертью пострадавших.


Цветы у остановки «Кафе Сирень»

2) Сибирский тракт, 34

У пешеходного перехода на остановке «Академика Арбузова» за последний год произошло шесть ДТП. В том числе три наезда на пешеходов по вине водителей, которые не уступили дорогу.

3) Бигичева, 34

У торгового центра «Березка» за год произошло три дорожно-транспортных происшествия. Все они являлись наездами на пешеходов на зебре. Один из наездов закончился летальным исходом.

 

Вахитовский район

1) Шмидта, 6

В Вахитовском районе наибольшее количество происшествий, связанных с пешеходами, произошло на улица Шмидта. На участке дороги между домом №6 и Университетской клиникой было зафиксировано шесть наездов на пешеходов. Почти все они произошли по вине самих пешеходов, не пожелавших пройти 100 метров до ближайшего перехода на пересечении Шмидта и Чехова.

Пока мы фотографировали этот участок, за две минуты в неположенном месте дорогу перебежали более 10 человек. Одна из них — бабушка преклонного возраста — попала в наш объектив.

 

2) Горького, 25

Несмотря на то, что пешеходный переход на перекрестке Горького-Муштари оборудован светофором, за год здесь произошло четыре наезда на пешеходов. Причина всех наездов: автомобилисты, поворачивающие с Муштари на Горького, не уступили дорогу пешеходам, переходящим на зеленый свет.

 

Ново-Савиновский район

1) Чуйкова, 41

Несмотря на то, что на пешеходном переходе по улице Чуйкова работает светофор, за год здесь произошло шесть ДТП. Среди них пять наездов на пешеходов. Виновниками наездов были автомобилисты,  при повороте не уступившие дорогу пешеходам, идущим на зеленый.

2) Четаева, 50

Этот нерегулируемый пешеходный переход через улицу Мусина находится рядом со школой. Тем не менее, за последний год здесь было зафиксировано четыре наезда на пешеходов — все по вине водителей. Причиной аварий в этом месте могут служить автомобили, припаркованные вплотную к переходу и затрудняющие видимость как пешеходам, так и водителям.

3) Чистопольская, 19Б

На переходе через улицу Чистопольская было зафиксировано четыре наезда на пешеходов. Причиной ДТП может служить отсутствие отдельного светофора для пешеходов на переходе со стороны торгового центра «Арго».

4) Ямашева, 93

Большое количество ДТП за год произошло у торгового центра «Савиново». Среди них числятся два наезда на пешеходов, закончившихся гибелью пострадавших. Причина наездов — переход дороги в неположенном месте, то есть погибшие не воспользовались подземным переходом.

 

Московский район

1) Ибрагимова, 32А

На пешеходном переходе у остановки «Коллективная» за год было совершено шесть наездов на пешеходов. Все по вине водителей, не уступивших дорогу.

2) Ибрагимова, 61

Нерегулируемый пешеходный переход, ведущий к спортивному комплексу «Батыр», также является местом концентрации ДТП. За последний год здесь было зафиксировано три наезда на пешеходов.

 

Приволжский район

1) Фучика, 105Е

Вблизи пешеходного перехода около остановки «10-й микрорайон» произошло четыре ДТП, из них — три наезда. Два по вине водителей, не пропустивших пешеходов. Один по вине самого пешехода, переходившего дорогу не по зебре.

2) Фучика, 51

На этом нерегулируемом переходе также было зафиксировано три наезда на пешеходов. Все по вине водителей, не уступивших дорогу.


В Кировском районе аварийно-опасными участками дорог, по данным ГИБДД, являются: участки рядом с домами №160 и №30 по Горьковскому шоссе, перекресток Фрунзе и Кулахметова.
В Авиастроительном районе: перекресток Беломорская-Челюскина и перекресток Кошевого-Годовикова. 

Виктория Абдуллина, 23.10.2017, 18:13
Тэги: ГИБДД, Происшествия
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Комментарии

Горожанин23 октября 2017, 18:32
Бабушка преклонного возраста... А бывают юные бабушки, это факт.
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