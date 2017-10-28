Наверх
Видео: как в Казани 13 бездомных кошек обрели дом в канун Хэллоуина
14:39, сегодня6
Завтра в Казани ожидаются дожди и порывистый ветер
15:25, сегодня
Дмитрий Медведев разрешил использовать на перекрестках дорог шуваловские «вафельницы»
15:05, сегодня1
СМИ: в РТ мать, с телом которой двое детей просидели в квартире пару дней, убита сожителем
14:57, сегодня1
Готовь сани летом: 4 ресторана на Набережной для новогодних корпоративов
СМИ: студентам, спевшим "Туган тел" в центре Казани, запретили общение в соцсетях
14:37, сегодня7
Реклама
В Кировском районе Казани загорелся дом рядом с воинской частью
13:36, сегодня7
В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт
13:21, сегодня4
Tele2 дает абонентам еще больше
13:02, сегодня3
В Казань собирается приехать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
12:57, сегодня14
Еще одна известная телеведущая заявила о намерении стать президентом России
12:46, сегодня21
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл, решая проблемы с перенаселением
12:42, сегодня11
Фишман вместо цветов на день рождения попросила помочь бездомным собакам
12:19, сегодня19
В Татарстане житель Египта с семьей опрокинулся в кювет
11:50, сегодня3
В Казани осудили водителя Audi A6, который на проспекте Ямашева сбил сотрудника ГИБДД
11:33, сегодня21
Новое место: пиццеты, мидии и датские сморреброды в винно-пивном баре Mellow
11:09, сегодня1
В Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы города
11:06, сегодня25
Главред "Эха Москвы" о татарском: "Российская империя развалилась ровно по этому вопросу"
10:37, сегодня65
В Татарстане в магазине продавали детские куртки со свастикой
10:31, сегодня5
В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ
09:55, сегодня16
Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства
09:28, сегодня4
Метшин: «Транспортная система Казани одна из лучших в России»
08:59, сегодня33
СМИ: Минздрав не разрешил продавать алкоголь через Интернет
08:35, сегодня4
В Татарстане из-за ДТП на дорогу вылилось 400 литров нефти: пострадал водитель
08:10, сегодня3
Казань за неделю: споры вокруг татарского языка и законное выселение из центра на окраину
17:24, 29.10.201791
Под Казанью столкнулись четыре легковушки: пострадали двое
15:58, 29.10.201719
При пожаре в частном доме в Казани пострадали двое взрослых и ребенок
14:56, 29.10.20177
При столкновении «Нивы» и «ГАЗели» в РТ пострадали четверо человек, в том числе двое детей
14:04, 29.10.20179
«Ак Барс» во Владивостоке одержал победу над «Адмиралом»
13:42, 29.10.20176
В Казани легковушка столкнулась с троллейбусом: пострадали четверо
13:30, 29.10.201711
В Казани обсудят, разрешено ли в исламе использовать криптовалюты
13:05, 29.10.201725
Страшная авария на Магистральной в Казани: за жизнь троих пострадавших борются врачи
12:44, 29.10.201757
Вратарь «Рубина» подарил болельщику новые очки
10:16, 29.10.201717
За телефонный терроризм можно будет получить 10 лет
09:36, 29.10.201720
Командир полка ДПС Казани стал лучшим в России
08:50, 29.10.20177
Сегодня в Казани ветер, дождь и снег
07:56, 29.10.20179
В Бугульме в горящем "Камазе" погиб водитель
17:29, 28.10.201716
Министр культуры России подарил Шаймиеву одно из самых редких изданий Корана‍
15:19, 28.10.201750
Появилось видео ДТП в Пестречинском районе, в котором погибли 3 человека
14:58, 28.10.201722
Минэкологии РТ купит 10 квадрокоптеров за 2 млн рублей
13:32, 28.10.201725
В Татарстане открыли два новых участка трассы М7 стоимостью в 10 млрд рублей
12:45, 28.10.201736
В Челнах бизнесмен на украденные 250 млн рублей основал свыше 20 компаний
11:59, 28.10.201729
В Казани новые 200-рублевые банкноты продают за 300 рублей‍
11:29, 28.10.201736
В Казани сменится генконсул Турции
10:57, 28.10.201712
В Казани эвакуировали Верховный суд РТ
10:37, 28.10.201712
СМИ: в Казани начали увольнять учителей татарского языка
10:25, 28.10.2017489
В Казани вновь решили закрыть старейший ночной клуб "Арена"
09:59, 28.10.201729
В Казани ожидается небольшой снег
08:30, 28.10.2017
Анонимно в Казани: о минусах переезда в Казань и воспитателях, которые орут на детей матом
20:00, 27.10.201735
Во всех мечетях Татарстана прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах
19:56, 27.10.2017134
В Казани установят мемориальную доску в честь купца Якова Шамова
19:42, 27.10.201717
Путин поручил обеспечить трудоустройство победивших на WorldSkills жителей России
19:07, 27.10.20179
Блоги ProKazan.ru: почему девушки, занимающиеся наукой, считаются редкостью
18:00, 27.10.201714
В Казани на станции метро «Горки» задымился вагон
17:33, 27.10.201719
«Ак Барс» на выезде обыграл «Куньлунь»
17:16, 27.10.201710
«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании
17:03, 27.10.20173
Совет по правам человека: строительство мусоросжигательного завода в Казани лучше отложить
16:56, 27.10.201716
Исполком Альметьевска за 390 тыс рублей покупает лебедей, енотов и белок
16:52, 27.10.201711
40-летние педофилы и группы смерти. Казанский психолог объяснил, как детей вербуют в Сети
16:39, 27.10.201726
23 истории о приведениях в Казани: ведьма на озере Кабан и странные явления на улице Фукса
16:30, 27.10.201718
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

СМИ: студентам, спевшим «Туган тел» в центре Казани, запретили общение в соцсетях

СМИ: студентам, спевшим "Туган тел" в центре Казани, запретили общение в соцсетях
16+
Фото: соцсети
Им также поручили выйти из групп в соцсетях, посвященных защите татарского языка

В Казани студентам КФУ, которые приняли участие во флешмобе около здания Госсовета РТ, спев песню "Туган тел", запретили общение в соцсетях, об этом сообщает "Idel.Реалии" со ссылкой на радио "Азатлык".

По данным СМИ, руководитель высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая Альфия Юсупова велела студентам, принявшим участие во флешмобе, написать объяснительные записки на имя ректора КФУ Ильшата Гафурова и рассказать, откуда они узнали об акции, кто их позвал и кто все организовал.

По словам студентов, Юсупова вызвала кураторов с каждого курса и приказала выйти из групп в соцсетях, посвященных защите татарского языка — также студентам запрещено общаться друг с другом в WhatsApp и Telegram. 

- Участвуя в подобных акциях, вы портите свое будущее, — заявила она.

Каким именно образом будет проконтролировано, как выполняется запрет, не уточняется, сама Альфия Юсупова отказалась комментировать эти сообщения.

Ранее были опровергнуты сообщения, что на студентов КФУ, участвующих во флешмобе, завели дело о несанкционированном митинге.

Напомним, флешмоб прошел утром 26 октября, в нем приняли участие около 70 человек, среди которых молодежь Татарстана, звезды татарской эстрады. Также к флешмобу присоединился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Участники акции каждому входящему в здание депутату давали татарскую азбуку «Алифба» со словами: "Защитите татарский язык".

Н. Вильданов, 30.10.2017, 14:37
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 14:58
Класс, нужно уважать закон России...
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
гай гуй Бабай Особый режим30 октября 2017, 14:59
ээ.. яратам инде шуларны!
6
1
Согласны с автором?
Jules Winnfield30 октября 2017, 15:22
Вот тебе и юрьев день...%-8
2
0
Согласны с автором?
Горожанин30 октября 2017, 15:24
Ну что за совдепия: низзя, ай яй яй !!!!
Один совок пытается количеством часов улучшить качество преподавания языка - получил негатив почти со всей республики !
Другая пытается заставить молчать студентов !!! Ну бред !!! Ну пришли, напомнили слугам народа, что надо работать, а не ждать указаний из Москвы!!!
Когда закончится этот "колхоз"?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин30 октября 2017, 15:29
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Вот тебе и юрьев день...%-8
Развернуть
Потому что несанкционированный митинг. B-|
1
0
Согласны с автором?
12830 октября 2017, 15:35
Бред, как можно запретить общение в соцсетях, тем более, что это сделал не суд, а какое-то частное лицо по фамилии Бсупова
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 октября 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Потому что несанкционированный митинг. B-|
Развернуть
Здравствуй жепа 33 год! Да здравствует царь Путин и Едро!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 октября 2017, 15:44
Ну спели да и что такого? Поменьше бы вой поднимали и возжигали лампады. Ничего страшного не случилось.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 октября 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Ну спели да и что такого? Поменьше бы вой поднимали и возжигали лампады. Ничего страшного не случилось.
Развернуть
Ты че! Они еще вольнодумно думать захотят! Почему в самой богатой ресурсами стране живут на уровне Нигерии!:-) И куда уходят миллиарды долларов от продажи нефти и газа! И почему у Миллера с Вексельбергами десятки дворцов! Это жи предательство интересов страны!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru