СМИ: студентам, спевшим «Туган тел» в центре Казани, запретили общение в соцсетях

Им также поручили выйти из групп в соцсетях, посвященных защите татарского языка

В Казани студентам КФУ, которые приняли участие во флешмобе около здания Госсовета РТ, спев песню "Туган тел", запретили общение в соцсетях, об этом сообщает "Idel.Реалии" со ссылкой на радио "Азатлык".

По данным СМИ, руководитель высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая Альфия Юсупова велела студентам, принявшим участие во флешмобе, написать объяснительные записки на имя ректора КФУ Ильшата Гафурова и рассказать, откуда они узнали об акции, кто их позвал и кто все организовал.

По словам студентов, Юсупова вызвала кураторов с каждого курса и приказала выйти из групп в соцсетях, посвященных защите татарского языка — также студентам запрещено общаться друг с другом в WhatsApp и Telegram.

- Участвуя в подобных акциях, вы портите свое будущее, — заявила она.

Каким именно образом будет проконтролировано, как выполняется запрет, не уточняется, сама Альфия Юсупова отказалась комментировать эти сообщения.

Ранее были опровергнуты сообщения, что на студентов КФУ, участвующих во флешмобе, завели дело о несанкционированном митинге.

Напомним, флешмоб прошел утром 26 октября, в нем приняли участие около 70 человек, среди которых молодежь Татарстана, звезды татарской эстрады. Также к флешмобу присоединился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Участники акции каждому входящему в здание депутату давали татарскую азбуку «Алифба» со словами: "Защитите татарский язык".