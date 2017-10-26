Соцсети: на студентов КФУ, которые спели «Туган тел» в центре Казани, завели дело

В анонимном Telegram-канале «Неудаща», который периодически публикует основанные на сообщениях «источников» данные, сообщили, что на студентов КФУ завели дело о несанкционированном митинге за то, что они спели «Туган тел» около одного из зданий вуза.

В доказательство в соцсети была опубликована переписка между двумя неизвестными.

Однако в прокуратуре РТ порталу ProKazan.ru данную информацию не подтвердили.

- В органы прокуратуры республики материалы по данному факту не поступали. Информация не соответствует действительности, - сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, ранее спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что власти Татарстана настаивают на обязательном изучении двух государственных языков республики.

- Будет так решено, как мы настаиваем. Я уверен. Другого пути нет, — сказал он.

По его словам, речь только может идти о «методике преподавания по разным категориям и об объемах преподавания», но «не более».