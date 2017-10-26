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Соцсети: на студентов КФУ, которые спели «Туган тел» в центре Казани, завели дело

Соцсети: на студентов КФУ, которые спели «Туган тел» в центре Казани, завели дело
16+
Фото: соцсети

В анонимном Telegram-канале «Неудаща», который периодически публикует основанные на сообщениях «источников» данные, сообщили, что на студентов КФУ завели дело о несанкционированном митинге за то, что они спели «Туган тел» около одного из зданий вуза.

В доказательство в соцсети была опубликована переписка между двумя неизвестными.

Однако в прокуратуре РТ порталу ProKazan.ru данную информацию не подтвердили.

- В органы прокуратуры республики материалы по данному факту не поступали. Информация не соответствует действительности, - сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, ранее спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что власти Татарстана настаивают на обязательном изучении двух государственных языков республики.

- Будет так решено, как мы настаиваем. Я уверен. Другого пути нет, — сказал он.

По его словам, речь только может идти о «методике преподавания по разным категориям и об объемах преподавания», но «не более». 

Люция Кашапова, 27.10.2017, 11:49
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 11:53
не накажут их. это "согласованный" правительством "флешмоб"
7
19
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Горожанин27 октября 2017, 11:56
Детский троллинг в месенджерах уже новость?
4
12
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Роман Т27 октября 2017, 11:56
НеудаЩа,вас задавит УдаЩа!
4
2
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герцог27 октября 2017, 11:57
Значит "неправильно зону держит" руководство КФУ,
1
3
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Татарин27 октября 2017, 12:00
Попробовали бы они дело завести! Все татары поднялись!
17
9
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Горожанин27 октября 2017, 12:03
Добавьте немного экшена, что еще случилось в соцсетях? Трехэтажный батл, секас по телеграму. У вас там эмоциональная ловушка на почве этого языка? "Зацикленность - подготовка к сумасшествию".
6
6
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Мишарин27 октября 2017, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Попробовали бы они дело завести! Все татары поднялись!
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За себя говори, я за себя сам скажу, если надо будет.
4
15
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Горожанин27 октября 2017, 12:08
Зачем националисты детишками прикрылись, Подленько как-то.
Лучший комментарий
8
30
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Горожанин27 октября 2017, 12:08
Тогда надо было заводить дело на группу, которые спели гимн России на Красной площади или песню "Смуглянка" в одном ТЦ в Москве
6
11
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Горожанин27 октября 2017, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Я как русский человек поддержу татар, я не хочу борзеть как представители «русского мира», вы сами понимаете что они творят в Незалежной
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Хде инде это?
1
4
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12827 октября 2017, 12:10
Может всё же "туган тел"?
1
6
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Горожанин27 октября 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Я как русский человек поддержу татар, я не хочу борзеть как представители «русского мира», вы сами понимаете что они творят в Незалежной
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В Залэжной и татар хватает, ты не в курсе?
1
3
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Горожанин27 октября 2017, 12:15
На 15 суток нна.
И это не КФУ.
Не позорьте универ.
Это просто пед для баб из аулов
3
17
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Горожанин27 октября 2017, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
Согласен! если бы урысы знали об чем между собой общаются татары на татарском. :-)
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Сплетничают по тихому.
1
5
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Горожанин27 октября 2017, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Я как русский человек поддержу татар, я не хочу борзеть как представители «русского мира», вы сами понимаете что они творят в Незалежной
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Успокойся . Ты не русский .
4
8
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Горожанин27 октября 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
У меня знакомые татары часто на русском разговаривают, но вот на днях узнал у них позицию по данной проблеме, сказали что ЗА РОДНОЙ ЯЗЫК БУДУТ СТОЯТЬ ДО КОНЦА, в общем Москва разбудила всех татар
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Пусть учат свой родной татарский язык,от русских отстаньте,что вы так за них переживаете
1
16
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Горожанин27 октября 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Согласен! если бы урысы знали об чем между собой общаются татары на татарском. :-)
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Правильно,что завели, законесть закон...это вам не аул)))
2
11
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Горожанин27 октября 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
а зачем родители выражают свою неприязнь к татарскому языку через своих детей ?? не одни вы такие умные
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Вот представитель подленьких нарисовался.
3
6
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Горожанин27 октября 2017, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Вы петушок, ещё и провокатор.
7
5
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Горожанин27 октября 2017, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
На 15 суток нна.
И это не КФУ.
Не позорьте универ.
Это просто пед для баб из аулов
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Татфак пединститута. Хоть и присоединили к КФУ, так и остался пединститутом.
1
9
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Горожанин27 октября 2017, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Попробовали бы они дело завести! Все татары поднялись!
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Как поднимутся, так и сядут!)
2
8
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Жертва местного образования, написало.
0
5
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12827 октября 2017, 12:32
Вообще, перепечатывать сплетни и выдавать их за сенсационные новость - это дно. Вы еще у бабушек около подъезда опрос проведите: кто наркоман, а кто проститутка
0
5
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Горожанин27 октября 2017, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
Злой ты человек!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Согласен! если бы урысы знали об чем между собой общаются татары на татарском. :-)
Развернуть
Да ну на.. ещё слушать это вымученное общение.
4
0
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Горожанин27 октября 2017, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Злой ты человек!
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а меня бесят люди которые не уважают свою родную нацию. Это все равно что отказываться от родной эни! Что ты скажешь про урыса который скажет что все урысы петухи и алкаши?
5
2
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Горожанин27 октября 2017, 12:40
Началось! Уже в открытую травлю татарского народа решили устроить! Куда смотрит мировое сообщество?
10
3
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КОТ27 октября 2017, 12:44
Вчера в ГосСовете Татарстана республику назвали ГОСУДРСТВОМ ! Теперь всем понятно ?? Мы есть государство, в большом государстве. НА ПРИМЕРЕ СУЩЕСТВУЮТ - государствами в государстве являются штаты в Америке, в ФРГ такой статус носят Бавария, Саксония и Тюрингия и так далее. Кто не верит читайте здесь https://inkazan.ru/news/politics/26-10-2017/v-gossovete-tatarstana-nazvali-respubliku-gosudarstvom-v-gosudarstve У нас есть полное право, назвать татарский язык государственным !
6
4
Согласны с автором?
Наблюдатель27 октября 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
У меня знакомые татары часто на русском разговаривают, но вот на днях узнал у них позицию по данной проблеме, сказали что ЗА РОДНОЙ ЯЗЫК БУДУТ СТОЯТЬ ДО КОНЦА, в общем Москва разбудила всех татар
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yну ХЗ как на это посмотреть, все знакомые, в том числе полностью татарские семьи против изучения тат языка и на собраниях написали заявление на отказ. А причина банальна, у первоклашки в неделю 4 часа тат языка, 3 английского (профильная школа) и 2 русского. а приводит это все к тому что у ребенка в голове каша полная, домашку сделать не может, путает слова в топиках :-(
Да и стоит вдуматься, изучение "родного языка" не означает изучение всеми татарского!!!!!
ПУСТЬ БУДЕТ ИЗУЧЕНИЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!!!! вот тогда реально посмотрим сколько есть желающих его изучать.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 12:45
Проблемма татарского языка тронула татар проживающих за пределами Татарстана. Интернет ,,разносит,, ПРО КАЗАН по все России и Миру. Изучать второй государственный язык факультативно, это что глупость или геноцид? Не надо идти на поводу у шовинистов. Как говорили 100 лет назад в ГосДуме : ,, ЭТО ЧТО ГЛУПОСТЬ ИЛИ ИЗМЕНА ? ,, Будем считать глупость. Она у нас на каждом шагу.
5
1
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Горожанин27 октября 2017, 12:49
Никому татяз не нужен, что раньше то и сейчас, нам в 1985 просто так оценки ставили...НУЖНИ деньги из Федерального буджета, какбы на обучение, и деньги не малые...забрали все кормушки...хотите хорошо жить, учитесь работать...
0
7
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Горожанин27 октября 2017, 12:51
Будущих учительниц татарского языка тоже можно понять: боятся остаться в городе невостребованными. Обратно-то после института к себе в деревню ехать мало кому хочется.
0
7
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марат27 октября 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
yну ХЗ как на это посмотреть, все знакомые, в том числе полностью татарские семьи против изучения тат языка и на собраниях написали заявление на отказ. А причина банальна, у первоклашки в неделю 4 часа тат языка, 3 английского (профильная школа) и 2 русского. а приводит это все к тому что у ребенка в голове каша полная, домашку сделать не может, путает слова в топиках :-(
Да и стоит вдуматься, изучение "родного языка" не означает изучение всеми татарского!!!!!
ПУСТЬ БУДЕТ ИЗУЧЕНИЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!!!! вот тогда реально посмотрим сколько есть желающих его изучать.
Развернуть
значит заставят. Вы живете в маленьком государстве, в конституции написано, что Татарстан является Демократическим Государством ! А государственные языки все равно придется учить
7
1
Согласны с автором?
а что если27 октября 2017, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
yну ХЗ как на это посмотреть, все знакомые, в том числе полностью татарские семьи против изучения тат языка и на собраниях написали заявление на отказ. А причина банальна, у первоклашки в неделю 4 часа тат языка, 3 английского (профильная школа) и 2 русского. а приводит это все к тому что у ребенка в голове каша полная, домашку сделать не может, путает слова в топиках :-(
Да и стоит вдуматься, изучение "родного языка" не означает изучение всеми татарского!!!!!
ПУСТЬ БУДЕТ ИЗУЧЕНИЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!!!! вот тогда реально посмотрим сколько есть желающих его изучать.
Развернуть
Пора писать в ООН о притеснении татарского языка в государстве Татарстан ! Прежде чем говорить, что Татарстан республика, читайте конституции, за которую проголосовали в 90-х.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Зачем националисты детишками прикрылись, Подленько как-то.
Развернуть
Эти детишки будущее нашего Татарстана. И они прекрасно знают татарский!
4
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 12:58
В ответ на комментарий пользователя
значит заставят. Вы живете в маленьком государстве, в конституции написано, что Татарстан является Демократическим Государством ! А государственные языки все равно придется учить
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договор между РТ и Федеральным центром не продлили, так что до отмены конституции остался один шаг. Да и конституция у нас одна, и президент один.
Данное решение даже Кадыров поддержал.
2
4
Согласны с автором?
а что если27 октября 2017, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
договор между РТ и Федеральным центром не продлили, так что до отмены конституции остался один шаг. Да и конституция у нас одна, и президент один.
Данное решение даже Кадыров поддержал.
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но если не хотят, что поделать ? на своем будем стоять ! если все же по своему сделают, это уже нарушении прав татарского народа, о демократии уже и речи не будет! санкции захотели со стороны США ?
3
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 13:01
Сегодня Казахстан переходит на латиницу, т.е. сделал большой шаг в сторону цивилизованного мира. Они делают это продуманно, не спеша, поэтапно до 25 -го года. Им повезло с Назарбаевым, который делает все как должен делать человек с головой. А у нас все через пень- колоду, а то вдруг поворот на 180 градусов, одни что-то делают, другой все разрушает.Россию трудно назвать зоной разума, скорее наоборот.
3
2
Согласны с автором?
вот27 октября 2017, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
договор между РТ и Федеральным центром не продлили, так что до отмены конституции остался один шаг. Да и конституция у нас одна, и президент один.
Данное решение даже Кадыров поддержал.
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Русские охотно говорят о геноциде своего народа в Незалежной, а значит здесь все что угодно можно творить ? что за ?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Пора писать в ООН о притеснении татарского языка в государстве Татарстан ! Прежде чем говорить, что Татарстан республика, читайте конституции, за которую проголосовали в 90-х.
Развернуть
Согласен. Есть конституция РТ которая утверждает 2 государственных языка с обязательным изучением обеих!
4
1
Согласны с автором?
Татарин27 октября 2017, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня Казахстан переходит на латиницу, т.е. сделал большой шаг в сторону цивилизованного мира. Они делают это продуманно, не спеша, поэтапно до 25 -го года. Им повезло с Назарбаевым, который делает все как должен делать человек с головой. А у нас все через пень- колоду, а то вдруг поворот на 180 градусов, одни что-то делают, другой все разрушает.Россию трудно назвать зоной разума, скорее наоборот.
Развернуть
Согласен! Казахи наши братья! Мы тоже хотели перейти на латиницу! Жаль не успели!(((( Кириллица это отстойный алфавит. Она намного хуже латиницы! Латиница более удобна для написания!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 13:16
Ну зачем врете?' ничего не завели. А за утку отвечать надо, осторожнее там!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Началось! Уже в открытую травлю татарского народа решили устроить! Куда смотрит мировое сообщество?
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Простите ,но я так и не понял в чем заключается травля?
0
1
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Какой из районов Казани лучший?

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Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
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Голосов: 595
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Голосов: 146
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СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
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Голосов: 135
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Голосов: 527
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