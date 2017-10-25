В Казани около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка

В Казани в эти минуты около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка.

В акции принимают участие около 70 человек, среди которых молодежь Татарстана, звезды татарской эстрады. Также к флешмобу присоединился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Участники акции каждому входящему в здание депутату раздают татарскую азбуку «Алифба» со словами: «Защитите татарский язык».

Отметим, что сегодня в Госсовете РТ пройдет внеочередное заседание парламента. Ожидается, что на сессии также обсудят тему изучения татарского языка.

Напомним, 24 октября на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.