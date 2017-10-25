Наверх
В Татарстане построят новый промпарк «Зеленодольск» за 1 млрд рублей
08:12, сегодня5
В Казани кофейни решили принимать к оплате криптовалюты
10:05, сегодня1
В Казани около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка
09:43, сегодня15
В России любят мечтать, выяснили социологи
09:30, сегодня1
Горизонты человеческого измерения в XXI веке: Великий Шелковый Путь
СМИ: россияне в Интернете потратили более 1 трлн рублей
09:19, сегодня
Реклама
Tele2 меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
09:12, сегодня2
В Татарстане гость ресторана пообедал, а после этого протаранил заведение на автомобиле
08:56, сегодня10
В Казани открылся новый офис ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»
Казанский «Ак Барс» обменялся хоккеистами с «Металлургом»
08:36, сегодня
Сегодня в Казани ожидается снег
06:12, сегодня
«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» и вылетел из Кубка России
21:12, 25.10.201725
«Открытие Брокер» проведёт в Казани конференцию по экономике и инвестициям
Анонимно в Казани: о детской жестокости и проблемах в сфере обслуживания
20:00, 25.10.201713
В Татарстане прокуратура нашла незащищенные от террористов мотели
19:56, 25.10.20178
Скончалась глава компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП с 14 погибшими под Заинском
19:35, 25.10.201710
Круглый стол: Почему казанцы толстеют, вес не уходит, а диеты не работают?
Минобрнауки РТ может отменить «абонентскую плату» в детсадах
17:31, 25.10.201722
Самые высокие зарплаты в Казани: ожидания и реальность
17:07, 25.10.201734
Министр образования РТ: «Ни одного учителя на улице не оставим»
16:59, 25.10.2017181
В коттеджном поселке "Примавера" родился первый ребенок
Экологи Татарстана потратят более 750 тыс рублей на фотоловушки и видеорегистраторы
16:40, 25.10.20178
Big Russian Boss теперь на ТНТ4
16:28, 25.10.20174
L’One и Варвара Визбор побывали во вселенной сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»
16:12, 25.10.20175
Участвуй в проекте «УтроМани» на «БИМ-радио»
Советские рубли снова в ходу
16:07, 25.10.201710
Ильсур Метшин: убираться на дорогах легче не станет
15:42, 25.10.201715
С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «Быть в плюсе»
15:36, 25.10.2017
В октябре для жителей Татарстана будут проведены бесплатные консультации кредитных юристов
«Один не может улететь, второй не бросит». В Казани лебеди до сих пор не покинули озеро
15:29, 25.10.201722
Завтра в Казани ожидается +1 градус
15:25, 25.10.2017
«Ростелеком» и ПФР организовали второй онлайн семинар для преподавателей
15:24, 25.10.20171
Расследование ProKazan: кто чинит наши автомобили
Подробности убийства беременной собаки на Жилплощадке в Казани: за ней велась охота
15:18, 25.10.201765
СМИ: в Татарстане хотят строить дороги из мусора
15:06, 25.10.201712
ГИБДД проиграла суд против жительницы Казани, перевозившей ребенка в бустере
14:52, 25.10.201714
Банкротство - "спасательный круг" или начать жизнь с нуля
Казанский лукбук: арт-директор в воздушном платье с воланами и пальто осенних цветов
14:27, 25.10.201711
«Безусловно, мы отступаем»: в Госсовете РТ ответили о судьбе изучения татарского языка
13:58, 25.10.201747
19-летняя студентка из Казани выиграла шапку и "Ладу", став "Татар кызы - 2017"
13:54, 25.10.201714
Больше трети всех преступлений в Казани - это кражи и грабежи
В Казани звезды татарской эстрады вышли на флешмоб в защиту татарского языка
13:19, 25.10.201736
С чего началось крафтовое пивоварение в Казани
12:58, 25.10.201716
Госдума передумала лишать водителей прав за опасное вождение‍
12:56, 25.10.201718
В Татарстане загорелся "Камаз" со спящим водителем внутри
12:22, 25.10.20177
В Татарстане будут судить детского хирурга за смерть 4-летнего ребенка
12:07, 25.10.20179
В столице Киргизии открылся ресторан ProKazan
11:44, 25.10.201710
В Татарстане на трассе пешеход погиб, попав под два автомобиля сразу
11:32, 25.10.201718
В Казани суд не удовлетворил иск Минкульта РФ за мат на концерте Шнурова
11:19, 25.10.20179
Минниханов в США обсудил возможность перемещения в капсулах со скоростью 1200 км/час
11:05, 25.10.201754
В Татарстане около 1,8 тыс мужчин находятся в декретном отпуске
10:40, 25.10.20178
СМИ: "Казань Арену" собираются переименовать в "Казань-ТАИФ-Арену"
10:10, 25.10.201724
«Рубин» собирается купить мячи Krasava за 665 тыс рублей
09:59, 25.10.201714
Смертельное ДТП на трассе в РТ: водитель «Лады» влетел в прицеп фуры и погиб
09:30, 25.10.20178
Компанию ПСО «Казань» оштрафуют на 200 млн рублей за дефекты на стадионе в Самаре
08:57, 25.10.201717
СМИ: у граждан России появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах
08:30, 25.10.20174
Сегодня «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов»
08:06, 25.10.20172
Сегодня в Казани воздух прогреется до +3 градусов
06:17, 25.10.20172
«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»
22:22, 24.10.20172
Муфтий РТ о "Матильде": Свобода творчества, не уважающая ценности, является болезнью
20:40, 24.10.201748
Мексика может купить до 15 казанских вертолетов "Ансат" к 2020 году
20:23, 24.10.201719
«Мусор убрали, территорию во дворе отремонтировали»: ответы властей на жалобы казанцев
18:19, 24.10.201710
Обзор тендеров: в Казани будут варить 15 млн литров пива в месяц и ремонтировать улицу
18:01, 24.10.201721
На восстановление Адмиралтейского пруда в Казани потратят 468 млн рублей
17:54, 24.10.201718
За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей
17:16, 24.10.201741
В Татарстане погиб ребенок, которого мать придавила во сне
16:59, 24.10.201739
«Снимите ролик за чай и кальян» или будни казанских блогеров
16:51, 24.10.201712
В Казани будут судить бизнесмена за незаконное изготовление стоматологических изделий
16:47, 24.10.201714
В Татарстане начали сносить самовольные постройки на островах Волги
15:59, 24.10.201721
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка

В Казани около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка
16+
Фото: "Бизнес Online"

В Казани в эти минуты около здания Госсовета РТ проходит флешмоб в защиту татарского языка.

В акции принимают участие около 70 человек, среди которых молодежь Татарстана, звезды татарской эстрады. Также к флешмобу присоединился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Участники акции каждому входящему в здание депутату раздают татарскую азбуку «Алифба» со словами: «Защитите татарский язык».

Отметим, что сегодня в Госсовете РТ пройдет внеочередное заседание парламента. Ожидается, что на сессии также обсудят тему изучения татарского языка.

Напомним, 24 октября на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение.

Люция Кашапова, 26.10.2017, 09:43
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин26 октября 2017, 09:51
Да!!! Тат яз всем учить!!!
10
2
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 09:52
Ипанутым нет покоя. Кто вам запрещает изучать татарский язык? Лицемерные лживые твари!
3
16
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 09:54
Опять незаконный митинг. Куда смотрит полиция?
2
15
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Ипанутым нет покоя. Кто вам запрещает изучать татарский язык? Лицемерные лживые твари!
Развернуть
А сам то чего русский не учишь? Подтянуть бы не мешало.
8
3
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 09:55
А что они ответят,если спросить: кто запрещает татарский язык?
0
11
Согласны с автором?
66626 октября 2017, 09:57
т.е что бы уйти от закона о митингах они - это называют ФЛЕШМОБ ????

АУ прокуратура ????
Лучший комментарий
0
19
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 09:58
В ответ на комментарий пользователя
Ипанутым нет покоя. Кто вам запрещает изучать татарский язык? Лицемерные лживые твари!
Развернуть
Да не хотят они его учить одни. Он им нафиг не нужен, если мы неродной язык учить откажемся. Они же это прекрасно понимают, и это их выбешивает. Прекрасно знают, что для них татарский НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ, УЧИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ, но визжат, как порося!
0
12
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:00
в коап нет понятия флешмоб. вызвать полиционеров, всех забрать в оп и выписать штраф. организатора на сутки закрыть
0
10
Согласны с автором?
Дд26 октября 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
Ипанутым нет покоя. Кто вам запрещает изучать татарский язык? Лицемерные лживые твари!
Развернуть
+10000000
0
8
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
А сам то чего русский не учишь? Подтянуть бы не мешало.
Развернуть
В школе недодали , все ушло на татарский.
0
11
Согласны с автором?
Крым Наш26 октября 2017, 10:06
.....Татарин, языку своему должен выучиться от матери, а потому и не нужно платить за то деньги в училище. Замечательно, что здешние Татары, находясь посреди Русских, с которыми и по торговле имеют многие сношения, так мало стараются знать Русский язык. Нет из них почти ни одного, который бы хорошо говорил на этом языке, а еще менее таких, кои бы умели писать на нем. На вопрос мой, почему в школах их не обучают по-русски, я получил в ответ, что такой ученик, по их мнению, сделался бы негодяем, и не имел бы места в их обществе.....
......Карл Фукс о татарах и Казани 4 марта.. 1843 года.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:07
Чаплашек нужно срочно выслать на Дальний Восток..засиделись они в средней полосе...ближе к Монголии их...
2
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
Опять незаконный митинг. Куда смотрит полиция?
Развернуть
Чем отличается ФЛЕШМОБ от митинга? Может сторонникам ( или тем, кто хочет их там только послушать ) тоже организовать ФЛЕШМОБ возле госсовета?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:12
Ты смотри, как хитро. Митинг против абонплаты в детсадах - около мусорки, а митинг за опостылевшую принудиловку - аж прям у госсовета. Лицемеры хреновы.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
Чем отличается ФЛЕШМОБ от митинга? Может сторонникам ( или тем, кто хочет их там только послушать ) тоже организовать ФЛЕШМОБ возле госсовета?
Развернуть
Сторонникам Алексея Навального
0
0
Согласны с автором?
Крым Наш26 октября 2017, 10:14
[***]
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru